Valorantista ei ole vielä haastamaan CS:ää – yksi joukkue dominoi Euroopassa

Valorantin kilpapuoli ei ole ainakaan vielä lähtenyt hurjaan lentoon, kuten monet toivoivat.

G2 Esports on dominoinut Valorantin pelikenttiä Euroopassa.­

Valorant-räiskintäpelin ensimmäinen kilpakausi päättyy syyskuun lopussa. Ignition Series -turnaussarjan viimeinen Euroopan-kisa päättyi sunnuntaina G2 Esportsin voittoon.

G2 Esports voitti BLAST Twitch Invitational -turnauksen odotetusti tappioitta. Finaalipaikka varmistui murskavoitoilla Ninjas in Pyjamasista ja FunPlus Phoenixista, joka oli myös finaalivastustaja.

Paras viidestä -finaaliin G2 lähti 1–0-johdossa voitettuaan ylemmän kaavion. Finaalista tulikin yllättävä trilleri, sillä sarja eteni aina viimeiseen karttaan asti. G2 voitti Split-kartan niukasti 13–11.

G2 sai turnausvoitosta 25 000 euroa. FunPlus Phoenix kuittasi hopeasta 12 500 euroa, kolmanneksi jäänyt Liquid 7500 ja Ninjas in Pyjamas 5000.

Oscar ”mixwell” Cañellas Colocho voitti G2:lle ratkaisevassa kartassa 1vs3-tilanteen:

Maailman parhaana Valorant-joukkueena pidetty G2 voitti kaikki seitsemän pelattua Iginition Series -turnausta Euroopan osalta, joskin ensimmäinen voitto tuli Colochon johdolla hieman poikkeavalla kokoonpanolla ja eri nimellä.

Colochon lisäksi G2:ssa pelaavat belgialainen David ”Davidp” Prins, ruotsalainen Jacob ”Pyth” Mourujärvi, latvialainen Ardis ”ardiis” Svarenieks sekä puolalainen Patryk ”paTiTek” Fabrowski. Joukkue on dominoinut Euroopan-turnauksia jo kuukausia.

G2:n perustaja ja toimitusjohtaja Carlos ”ocelote” Rodriguez linjasi jo keväällä organisaation tavoitteen Valorantissa: olla maailman paras. Koronan takia kansainvälisiä turnauksia ei ole vielä pelattu, mutta G2:ta pidetään kärkinimenä.

Valorant on kesäkuussa 2020 tietokoneelle julkaistu ilmainen taktinen räiskintäpeli, joka sijoittuu tulevaisuuteen. Ilmaispelin taustalla on pelijulkaisija Riot Games, jonka pelivalikoimaan kuuluu myös maailman suurin kilpapeli League of Legends.

Toistaiseksi Valorant ei ole vielä haastanut räiskintäpelien kuningasta Counter-Strikea katsojaluvuissa tai massojen kiinnostuksen osalta. Monet uskovat pelin kilpapuolen lähtevän todelliseen nousuun vasta, kun Riot kertoo pidempiaikaisemmista suunnitelmistaan – tai järjestää miljoonaturnauksen.

Riot on toistaiseksi tukenut Ignition Seriesiä rahallisesti ja mainonnalla, mutta turnausjärjestäjiä on ollut useampi. Tästä huolimatta Valorantiin ovat lähteneet esimerkiksi jo tunnetut esports-organisaatiot, kuten G2, Team Liquid, Team SoloMid ja Cloud9.