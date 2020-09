CS-huippujoukkue rakennetaan uudelleen – kapteenin sopimuksen arvo paljastettiin yllättäen

Cloud9 kiinnitti kovan nimen johtamaan uutta Counter-Strike-joukkuetta. Pelaajan sopimuksesta on kerrottu yllättäviä tietoja.

Entinen CS-ammattilainen Henry ”HenryG” Greer selosti peliä vuosia, mutta löi hanskat tiskiin syyskuun alussa. Nyt hän on Cloud9:n CS-joukkueen GM.­

Yhdysvaltalainen kilpapeliorganisaatio Cloud9 on ilmoittanut suurista muutoksista liittyen Counter-Strike-joukkueseensa.

Cloud9 on ilmoittanut luopuvansa nykyisestä CS-joukkueestaan, jonka on tarkoitus jatkaa pelaamista samalla kokoonpanolla toisessa organisaatiossa. Parhaillaan rakennettavaa uutta CS-joukkuetta varten on jo tehty kovia kiinnityksiä.

CS-joukkueen pelinjohtajaksi on valittu brittipelaaja Alex ”⁠ALEX” McMeekin, joka muistetaan Team Vitalityn entisenä kapteenina. McMeekin johdolla ranskalaisjoukkue nousi vuonna 2019 parhaimmillaan maailman toiseksi parhaaksi.

GM:ksi taas on palkattu selostusuransa juuri lopettanut Henry ”HenryG” Greer, joka on entinen ammattilaispelaaja. Greerin rinnalla pelaajavalintoja tekee valmentaja Aleksandar ”kassad” Trifunović, joka muistetaan 100 Thieves -joukkueesta.

Alex ”ALEX” McMeekin (vasemmalla) on Cloud9:n uuden joukkueen ensimmäinen pelaaja. Vieressä uusi pomo, GM:nä toimiva Greer.­

Pelinjohtaja McMeekin tekemästä sopimuksesta on paljastettu vaitonaisen esports-kulttuurin mittapuulla yllättävän paljon tietoa: Greer kertoi Twitterissä McMeekin tehneen kolmen vuoden ja 1,65 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen.

Summaan sisältyvät McMeekin sopimuksen ulosostohinta Team Vitalitysta sekä kolmen vuoden palkka. Greerin mukaan uutta joukkuetta rakennetaan mestaruudet mielessä, joten sopimuksissa ei vaadita pelaajilta esimerkiksi striimaamista.

Kilpapelaamisen parissa harvoin kerrotaan sopimusten yksityiskohdista. Yleisin tieto on sopimuksen kesto, mutta edes tätä ei aina paljasteta. Cloud9:n päätös kertoa tietoja julki on CS:n osalta ensimmäinen laatuaan.

Cloud9 on yksi tänä keväänä alkaneen Flashpoint-liigan perustajajoukkueista. Sarjan toinen kausi pelataan vielä syksyn aikana, joten uuden joukkueen debyytti tapahtuu vielä tänä vuonna. McMeekin lisäksi kokoonpanon muita pelaajia ei ole vielä paljastettu.