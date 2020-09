Hurjaa turnausta pelaava ENCE johtaa lohkoa – muilla suomalaisilla vaikea tilanne

ENCEn pudotuspelipaikka on jo käytännössä varma, mutta kahden muun suomalaisen tilanne on huomattavasti vaikeampi.

Syyskuun alussa alkanut Counter-Strike-pelin huippusarja ESL Pro League on sujunut suomalaisittain tähän mennessä vaihtelevasti. Euroopan-divisioonassa pelaavat suomalaiset ovat kaikki A-lohkossa.

ENCE on pelannut loistavan turnauksen, sillä joukkue johtaa A-lohkoa neljällä voitolla ja yhdellä tappiolla. Suomalaisjoukkue on hävinnyt ainoastaan GODSENTille, mutta voittanut vahvat Heroicin, Na`Vin, G2:n sekä viime yönä AGOn.

Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG on voittanut AGOn ja GODSENTin, mutta hävinnyt G2:lle, BIGille ja Na`Ville. Virolaisen joukkue hävisi sekä G2:lle että Na`Ville ratkaisevan kartan niukasti 14–16-lukemin.

Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä GODSENT on hävinnyt Na`Ville, G2:lle, OG:lle ja Heroicille. Ainoa voitto on ENCEstä, mutta tästä huolimatta joukkueella on vielä mahdollisuudet pudotuspeleihin.

Tilastollisesti turnauksen paras suomalainen on ollut tähän mennessä ENCEn Aleksi ”allu” Jalli, jonka rating on 1,19. Jallin lisäksi joukkuetoveri Elias ”Jamppi” Olkkonen (1,09) on pelannut hyvän turnauksen. Linjala on ollut joukkueensa keskikastia (1,03) ja pelinjohtaja Virolainen puolestaan OG:n heikoin (0,99).

Jos taulukko ei näy yllä, katso se täältä.

Lohkovaiheessa jokainen joukkue pelaa seitsemän ottelua, joiden päätteeksi molempien lohkojen neljä parasta jatkaa pudotuspeleihin. Kaksi parasta saa paikat ylemmästä pudotuspelikaaviosta, seuraavat kaksi parasta puolestaan alemmasta. Sijat 5.–8. päättävät kauden lohkovaiheeseen.

ENCEn pudotuspelipaikka näyttää jo lähes varmalta, mutta OG:n ja GODSENTin tilanne on vaikeampi. Virolaisen johtama OG tarvitsee vähintään yhden voiton, mutta kaksi nostaisi mahdollisuuksia huomattavasti. GODSENTin on pakko voittaa viimeiset kaksi peliä tai turnaus päättyy.

ENCE kohtaa tällä viikolla viimeisessä kahdessa ottelussa OG:n ja BIGin. OG ottaa ENCEn lisäksi mittaa Heroicista. GODSENT tarvitsee pudotuspelejä varten pakkovoitot BIGistä ja AGOsta. Kaikki suomalaisväritteiset ottelut pelataan keskiviikkona (kello 15.00 ja 18.30) ja lauantaina (kello 15.00).

450 000 dollarin nettiturnauksen pudotuspelit pelataan 29.9.–4.10. Pudotuspelit pelataan kaksiosaisella ottelukaaviolla: Ylemmästä kaaviosta putoaa alempaan, jossa tappio tarkoittaa pelien päättymistä.

ESL Pro Leaguen nyt pelattava kausi on järjestyksessään 12:s. Liiga on pelin pitkäaikaisin, suosituin ja arvostetuin. Koronan takia sarjaa pelataan toistaiseksi alueellisesti.