ENCEn valmentaja hyllytettiin – huijasi vuonna 2017

Slaava ”Twista” Räsänen on toistaiseksi hyllytetty työstään ENCEn CS-valmentajana liittyen vuonna 2017 tapahtuneeseen tilanteeseen.

Slaava ”Twista” Räsänen on myöntänyt käyttäneensä huijausbugia vuonna 2017. Tilanne on tapahtunut ennen kuin hän liittyi ENCEn valmentajaksi.­

Suomalaisorganisaatio ENCE on ilmoittanut hyllyttävänsä toistaiseksi Counter-Strike-räiskintäpelijoukkueensa valmentajan Slaava ”Twista” Räsäsen.

Räsänen on viimeisin nimi, joka on yhdistetty CS:n kilpapuolta ravistelevaan kohuttuun valmennusbugiin. Räsäsen tapaus on vuodelta 2017, milloin hän valmensi suomalaista iGame-joukkuetta.

Räsänen on törmännyt valmennustilaan yhdistettyyn bugiin eli ohjelmistovirheeseen, jonka avulla peliä pystyi seuramaan tietystä kamerakulmasta toisen joukkueen huomaamatta. Bugi on ollut pelissä vuosia, mutta se tuli ilmi vasta hiljattain.

IGame-joukkuetta edustivat vuoden 2017 aikana Lasse ”ZOREE” Uronen, Eetu ”sAw” Saha, Sami ”xseveN” Laasanen, Jesse ”zehN” Linjala, Saku ”SAGGERTON” Jokinen, Juho ”juho” Lampinen, Otto ”ottoNd” Sihvo, Timi ”aslak” Verkkoperä ja Kimmo ”BASiC” Fagerholm. Uronen, Laasanen ja Saha edustavat nykyisin HAVU-joukkuetta. Linjala ja Sihvo pelaavat puolestaan kansainvälisissä huippujoukkueissa.

ENCEstä kommentoitiin IS:lle, että organisaatio ei hyväksy minkäänlaista huijaamista. ENCE ja Räsänen eivät kommentoineet tapausta sen tarkemmin Ilta-Sanomille.

Suomalaisorganisaatio on ollut yhteydessä ESICiin, joka tutkii vuoden 2017 tilannetta. ESICin noin 2–3 viikkoa kestävän tutkinnan jälkeen ENCE ryhtyy mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin. Kesäkuussa 33 vuotta täyttänyt Räsänen liittyi ENCEen elokuussa 2018.

Räiskintäpeli CS:n kilpapuoli on ollut vaikeassa tilanteessa viime viikot, kun valmentajiin liittyvä huijauskohu on kasvanut.

Viime viikolla tunnettujen joukkueiden Heroicin, MIBRin ja Hard Legionin valmentajat saivat Esports Integrity Commissionilta (ESIC) 12–24 kuukauden pelikiellot huijaamisesta. ESIC on ilmoittanut tutkivansa asiaan liittyen reilut 25 0000 ottelutallennetta vuodesta 2016 asti.

Esimerkki, miten kyseinen valmennusbugi toimi:

Jo rangaistuksensa saaneiden kolmen valmentajan lisäksi 11 muuta valmentajaa on ilmoittanut käyttäneensä bugia, mutta lisää on tulossa. DBLTAP-sivuston toimittaja Jarek ”DeKay” Lewis kirjoitti torstai-iltana, että hänen lähteiden mukaan ainakin 15 uutta nimeä on tulossa vielä ilmi.

CS-julkaisija Valve ei ole vielä ryhtynyt toimenpiteisiin koskien valmentajien huijaamista. Valve kertoi tällä viikolla blogissa tutkivansa asiaa ja odottavansa ensin kolmansien osapuolien antamia rangaistuksia.

Valven suhtautuminen valmentajiin on ollut alusta asti nihkeä: CS:ää on tarkoitus pelata viisi vastaan viisi -formaatilla. Blogissa todetaan huijauskohun mahdollisesti rajoituksia valmentamiseen.

ENCEn peli on kulkenut kesätauon jälkeen: ESL Pro Leaguessa joukkue johtaa A-lohkoa kolmella voitolla ja yhdellä tappiolla. Tappio tuli Jesse ”zehN” Linjalan GODSENTille, mutta jalkoihin jäivät Heroic, Na`Vi ja G2. ENCE pelaa turnauksen loppuun ilman Räsästä.

Keväällä 2019 maailman eliittiin noussut ENCE on Suomen tunnetuin ja menestynein kilpapelijoukkue. Counter-Strike on ollut yksi Suomen suosituimmista peleistä jo lähes 20 vuotta.