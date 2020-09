Rainbow Six oli floppaamassa – nyt se on 60 miljoonan pelaajan peli, jolla on oma World Cup

Suomi ei saanut suoraa paikkaa Rainbow Sixin kesällä 2021 pelattavan World Cupin finaalivaiheeseen, joten turnaus alkaa talvella karsinnoista.

Rainbow Six: Siege -peli saa MM-kisaturnaus Six Invitationalin rinnalle maajoukkueittain pelattavan World Cupin. 20 joukkueen turnaus järjestetään ensimmäisen kerran kesällä 2021.

Suoraan kisoihin on kutsuttu Australia, Brasilia, Kanada, Kiinan Taipei, Ranska, Saksa, Italia, Japani, Meksiko, Venäjä, Etelä-Korea, Espanja, Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Suomi kilpailee Euroopan-nettikarsinnassa 11 muun maan kanssa.

Rainbow Six: Siege on vuonna 2015 julkaistu taktinen verkkoräiskintäpeli, jolla on jo yli 60 miljoonaa pelaajaa maailmanlaajuisesti. Kilpaturnauksissa pelataan pc-versiota, mutta Siege on julkaistu lisäksi Xbox Onelle ja PlayStation 4:lle.

Vuonna 2015 julkaistusta pelistä näytti ensiksi tulevan paha floppi, mutta pelijulkaisija Ubisoftin nopeasti tekemä päätös tukea peliä pitkäaikaisesti muutti kaiken. Lupaus vuosien tuesta, pelin hinnan reilu tiputus sekä uuden sisällön säännöllinen julkaiseminen tekivät pelistä huippusuositun.

Viisihenkiset World Cup -joukkueet valitsee maakohtainen valintaryhmä, joka koostuu kolmesta eritasoisesta edustajasta. Valintaryhmät muodostetaan syksyn aikana ja pelaajavalinnat esitellään talven aikana. Maajoukkueissa saa olla korkeintaan kaksi pelaajaa samasta ammattilaisjoukkueesta.

Ubisoftin esports-vastaava FX-Daniele kertoo Ilta-Sanomille ajatuksen World Cupista syntyneen, kun aiemmissa tapahtumissa on nähty sekä pelaajien että fanien tuoneen esille kansallisuuttaan.

– Tämä on myös uusi tapa esitellä Siegen esports-puolta monille, jotka eivät ehkä muuten innostuisi katsomaan. Aivan kuten olympialaisiakin katsovat monet vain siksi, että siellä kilpailemassa oman maan edustajia.

Brasilialainen Ninjas in Pyjamas on yksi pelin suosituimmista joukkueista.­

Suomi oli yksi huippumaista, jotka jäivät ilman suoraa kisapaikkaa. FX-Danielen mukaan kaikille ei riittänyt paikkoja, mutta hän uskoo sinivalkoisiin pukeutuvilla pelaajilla olevan ”erittäin hyvät mahdollisuudet nousta mukaan kisoihin”.

Euroopan-nettikarsinnassa on tarjolla vain kaksi jatkopaikkaa. Suomesta on tullut tähän mennessä kolme R6-maailmanmestaria: Joonas ”jNSzki” Savolainen, Ville ”SHA77E” Palola ja Juhani ”Kantoraketti” Toivonen.

Toistaiseksi on epäselvää, pelataanko World Cupissa pelkästä maineesta ja kunniasta, vai onko tarjolla lisäksi sijoituksien perusteella jaettavaa palkintorahaa. FX-Danielen mukaan asiasta keskustellaan yhä, mutta ainakin lopputurnaukseen pääseviä joukkueita tuetaan jotenkin rahallisesti.

Päätöstä World Cupin järjestämisestä vuosittain ei ole myöskään vielä tehty. FX-Danielen mukaan asiasta on käyty neuvotteluja, mutta ajatukset on ensi kesän debyyttikisoissa.