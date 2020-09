Vuonna 2014 pelattiin CS-ottelu, jota puitiin vuosia – karttaan tuli muutos, tähtijoukkue oli lopettaa

Fnaticin ja Team LDLC:n välinen kohuottelu marraskuussa 2014 on palanut vahvasti monien CS-katsojien mieleen.

Counter-Strike: Global Offensiven yksi muistettavimmista otteluista pelattiin 29.11.2014, kun ruotsalainen Fnatic kohtasi ranskalaisen Team LDLC:n.

Ottelu pelattiin DreamHack Winter 2014 -tapahtumassa Ruotsin Jönköpingissä. Turnaus toimi tuolloin major-arvoturnauksena, pelin suurimpana ja arvostetuimpana.

Fnatic ja LDLC olivat turnauksen kaksi kuumaa nimeä, mutta joukkueet kohtasivat jo puolivälierissä, koska ruotsalaiset yllätettiin lohkovaiheessa. Tiukka ja tasainen paras kolmesta -sarja eteni päätyyn asti, kunnes alkoi tapahtua.

Major-turnaus pelattiin osana DreamHack Winter 2014 -tapahtumaa. Pääosa paikalla olleista katsojista oli ruotsalaisia, jotka kannustivat Fnaticia.­

Ratkaisevaksi kartaksi jäi uudehko Overpass. Fnatic oli löytänyt kartasta erikoisen paikan: Joukkue keksi nostaa poliisipuolen aloituspaikalla pelaajan katsomaan seinän yli tietystä kohtaa näkymättömän reunan avulla.

Tuosta paikasta ruotsalaistähti Olof ”olofmeister” Kajbjer otti useita tärkeitä tappoja: Fnaticin kannalta mahdottomalta näyttänyt 3–13-tilanne kääntyi joukkueen 16–13-voitoksi.

Kohukartta on katsottavissa alta kokonaisuudessaan – olofboost-tilanne alkaa 33 minuutin kohdalla:

Keskustelu Kajbjerin sijoittumisesta roihahti jo ottelun aikana, mutta nousi aivan toiselle tasolle sen jälkeen. Tempaus jakoi mielipiteet laajalti – Fnatic-pelaajat saivat ottelun jälkeen somessa jopa tappouhkauksia. Osa pelaajista mietti jopa lopettamista kohun seurauksena.

LDLC teki ottelun jälkeen protestin Kajbjerin hyödyntämästä paikasta. Ammattilaiset, joukkueiden edustajat ja fanit väittelivät asiasta tunteja niin paikan päällä kuin somessa.

Olof ”olofmeister” Kajbjer joutui Fnatic-pelaajista erityisesti CS-fanien vihan kohteeksi, koska hänet nostettiin ylös katsomaan seinän yli.­

Tuomarit päättivät lopulta myöhään yöllä, että kartta pelattaisiin aamulla uudestaan, koska myös LDLC-pelaajat olivat käyttäneet vastaavaa paikkaa pelin aikana.

Ottelua ei kuitenkaan jatkettu aamulla, koska Fnatic ilmoitti antavansa luovutusvoiton. Fnaticin huhuttiin luovuttaneen ottelun, koska sponsorit pelkäsivät tilanteesta nousseen äläkän kostautuvan. Väitteet kiistettiin nopeasti.

Välieriin edennyt LDLC voitti lopulta koko turnauksen. Trillerifinaalissa kaatui ruotsalaisyleisön harmiksi legendaarinen Ninjas in Pyjamas -joukkue.

LDLC hävisi ottelun, mutta turnaus jatkui Fnaticin annettua luovutusvoiton. Ranskalaisjoukkue juhli lopulta major-mestaruutta.­

Kohuottelusta julkaistiin tammikuussa 2017 dokumentti, jonka takana oli selostusstudio RoomOnFire. 37 minuuttia kestävällä dokumentilla on haastateltu ottelun toista selostajaa sekä useita pelaajia.

Fnatic-pelaajien Markus ”pronax” Wallstenin ja Jesper ”JW” Wecksellin mukaan temppu oli tarkoitus pitää salassa mahdollisimman pitkään. 3–12-tappioasema pakotti vetämään ässän hihasta.

– Nauroimme sille, miten he juoksivat ympäriinsä kuin päättömät kanat. He eivät ymmärtäneet, mitä tapahtui. Meistä se oli outoa, etteivät he tajunneet sitä, sanoo Wallsten dokumentissa.

LDLC käytti ottelun lopussa aikalisän yrittäessään päästä kärryille tilanteesta. Ranskalaiset keksivät vasta 13–13-tasatilanteessa mistä Kajbjer on tappanut ranskalaisia kierros toisensa perään, mutta LDLC:n selkäranka oli jo katkennut.

Fnatic-pelaajat kertovat dokumentissa tunteneensa olonsa kuninkaiksi ottelun jälkeen, mutta ranskalaisleirissä oltiin vain hämmästyneitä tapahtuneesta. Nathan ”NBK-” Schmittin mukaan LDLC:ssä otettiin heti pelin jälkeen puhelimet käsiin, jotta saataisiin selville, miten Fnatic teki temppunsa.

Ottelun jälkeisessä haastattelussa Fnatic-valmentaja Jonatan ”Devilwalk” Lundberg kertoi joukkueen pitäneen temppua kaksi kuukautta salassa turnausta varten. Hän myönsi LDLC:n pelanneen paremmin, mutta Fnaticilla olleen ”parempi ymmärrys kartasta”.

Boostgate-dokumentti (englanniksi):

Kajbjerin hyödyntämä paikka kartassa nimettiin olofboostiksi tähtipelaajan mukaan. Paikka on sittemmin poistettu, mutta poliisien aloituspaikalta löytyy kyltti, jossa sanotaan boostaamisen (nostamisen) olevan kielletty. Kyltillä viitataan olofboostiin.

DreamHack Winter 2014 jäi historiankirjoihin yhtenä kaikkien aikojen majoreista juuri LDLC–Fnatic-ottelun vuoksi. Ruotsalaisten kiisteltyä temppua ei ole unohdettu – ja tuskin koskaan unohdetaankaan.

LDLC:tä edustivat turnauksessa Schmitt, Edouard ”SmithZz” Dubourdeaux, Fabien ”kioShiMa” Fiey, Richard ”shox” Papillon ja Vincent ”Happy” Schopenhauer. Fnaticiin kuuluivat puolestaan Kajbjer, Wecksell, Wallsten Robin ”flusha” Rönnquist ja Freddy ”KRIMZ” Johansson.