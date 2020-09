Urheilupsykologi Julius Ylänne, 30, kokeili kepillä jäätä – nyt hän johtaa pelijoukkuetta Berliinissä

Julius Ylänne johtaa nyt G2:n Rainbow Six: Siege -joukkuetta ja on itsekin pelannut peliä tuhansia tunteja.

Siihen työpaikkailmoitukseen kannatti vastata, vaikka Julius Ylänteellä ei ollut aiempaa kokemusta kilpapelaamisesta tai kilpapelijoukkueista.

Toukokuussa Ylänne, 30, keräsi kamppeensa ja muutti Berliiniin, jossa hän toimii kansainvälisen kilpapeliorganisaatio G2:n Rainbow Six: Siege -joukkueen joukkueenjohtajana, team managerina. G2 on tunnettu ja iso organisaatio, joka on saavuttanut menestystä useissa peleissä.

Ylänne kertoo Ilta-Sanomille, ettei hänellä ollut selkeää visiota siitä, mitä haluaisi elämällään tehdä. Lähinnä ulkomailla asuminen ja urheilu kiinnostivat.

Psykologia kiinnosti myös. Ylänne yhdisti kiinnostuksen kohteensa ja muutti lukion jälkeen viideksi vuodeksi Liverpooliin opiskelemaan urheilupsykologiaa.

Valmistuttuaan hän teki harjoittelua Helsingin yliopistossa opintopsykologina. Hieman myöhemmin hänestä tuli projektisuunnittelija ja tutkija Turun ja Helsingin yliopistoihin. Ylänne ehti jo aloittaa väitöskirjansa opettajien stressistä ja akateeminen ura näytti houkuttelevalta.

Vuoden 2020 alussa hänen tutkimusrahoituksensa päättyi. Samalla iski koronaviruspandemia.

– Jouduin miettimään, mitä halusin tehdä. Lyhyeksi tarkoitettu tauko venähti pidemmäksi, Ylänne sanoo.

Tuhansia tunteja räiskintää

Ylänne vietti vapaaksi jäänyttä aikaansa pelaten, kuten oli tehnyt jo pienestä pitäen.

– Videopelit ovat aina olleet suuri osa elämääni ja mieluinen ajanviete. Minulla on kaksi isoveljeä, joten meillä oli aina kotona konsoli, jota myös päivitettiin säännöllisesti seuraavaan. Aloitettiin Nintendosta, sitten Nintendo 64, Xbox ja Playstation.

Jossain vaiheessa toinen isoveljistä osti pc:n, jonka parissa Ylänne tutustui muun muassa Counter-Strikeen ja muihin räiskintäpeleihin.

Urheilupsykologin tausta on ollut kullan arvoinen Julius Ylänteelle. Ilman sitä hän tuskin olisi saanut joukkueenjohtajan pestiä.­

– Aina kun vapaa-aikaa oli, niin se meni videopelien ääressä. Isompana on tullut pelattua paljon räiskintää, mutta myös strategiapelejä, kuten Civilizationia. Rainbow Six tuli elämääni 2018, kun kaveri kehotti ostamaan sen. Meillä on iso kaveriporukka, ehkä 20 tyyppiä, joten aina löytyi neljä kaveria, joiden kanssa pelata. Siihen on tullut käytettyä parituhatta tuntia, Ylänne kertoo.

Oman pelitaustansa takia Ylänne oli päätynyt seuraamaan myös kilpapelimaailmaa. Työttömäksi jäätyään hän pohti myös mahdollisuutta työllistyä esportsin pariin.

Yllättäen hän löysi G2:n työpaikkailmoituksen ja vastasi siihen. Kului kuukausi ennen kuin vastaus tuli.

– Kävi aivan uskomaton tuuri. En uskonut, että olisin edes saanut vastausta siihen. Lähinnä naureskelin tyttöystävälle, että nyt voisi läpällä käydä haastattelussa.

Psykologi johtajana

Haastattelu meni todella hyvin, ja henkilökemiat organisaation väen kanssa tuntuivat toimivan, Ylänne kertoo. Hiljalleen alkoi vaikuttaa siltä, että työn saaminen voisi olla mahdollista. Haastattelua seurasi toinen, kolmas ja vielä neljäskin. Sitten Ylänne sai haluamansa työn.

Kävi ilmi, että urheilupsykologin tausta oli G2:n väen mielestä kovaa valuuttaa.

Ylänteellä ei ollut johtajakokemusta, joten hän odotti vaikeuksia. Hän sanoi kuitenkin nojanneensa taustaansa ja tietämykseensä.

– Johtamisen pystyn kyllä oppimaan, sanoin.

Joukkueenjohtajana Ylänteen työnkuva on laaja. Enimmäkseen se on reaktiivista ja päivän aikana ilmaantuu erilaisia tehtäviä, joita täytyy alkaa ratkoa heti.

– Sitten kun joskus sattuu rauhallisempi hetki, työ on proaktiivista, jolloin pohdin keinoja kehittyä ja uusien ideoiden soveltamista. Tämä saattaa tarkoittaa esimerkiksi treenisessioiden optimointia, joukkueen toiminnan järjestelmällisyyttä tai erilaisten sponsoriaktiviteettien ja mediakonseptien ideointia.

Hän kuvailee työnsä jakautuvan kolmeen osaan: pelisuoritukseen, sponsoritoimintaan ja sisällöntuotantoon. Näistä hänelle rakkainta ovat pelisuoritukseen ja joukkueen turnausmenestykseen liittyvät asiat. Niissä hän pääsee hyödyntämään osaamistaan.

Ylänteellä on oma nimikoitu kaappi G2:n treenitiloissa, pelaajien kaappien vieressä.­

Teemat ovat pitkälti samoja kuin perinteisessäkin urheilussa: stressinsieto, motivaation kehittäminen, tunteiden hallinta, keskittymistaidot ja kommunikaatiotaidot.

– Keskittymistaito on läsnä esportsissa kovasti. Puhutaan sekunnin murto-osissa tehtävistä päätöksistä. Kommunikointi taas on pelissä kaikki kaikessa. Sen pitää olla selkeää ja on pystyttävä selittämään, miten oma toiminta vaikuttaa joukkueen toimintaan.

Ura Saksassa on lähtenyt käyntiin erinomaisesti. Hän asuu Berliinissä, keskustassa sijaitsevalla Mitten alueella samassa asuntokompleksissa kuin hänen luotsaamansa Rainbow Six -joukkue. Asunnolta on minuutin kävelymatka pelitalolle, jossa joukkue pelaa harjoituspelejä ja käy läpi strategioita.

Berliinissä Ylännettä viehättää se, että kaupungissa on paljon vihreää. Puita ja puistoja suomalaisen mieleen.

– Muutin tänne kesken pandemian, joten en ole ihan päässyt varsinaiseen Berliinin elämään tutustumaan. Mutta kyllä se tästä lähtee.