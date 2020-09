Tällainen on pelaajien unelmahotelli – teho-pc:t odottavat vieraita

Hotellissa maksetaan erikseen yöpymisestä ja pelaamisesta, mutta hinnat ovat kohtuullisia.

Japani tunnetaan maana, jossa pelaaminen ja kuluttajaelektroniikka ovat iso osa kulttuuria. Tämä näkyy myös siihen, että maahan on avattu pelaamiseen ja esportsiin keskittynyt hotelli.

Asiasta kertovat useat esportsia käsittelevät sivustot, esimerkiksi esports.com.

Japaniin hiljattain avattu e-Zone Denno Kukan -hotelli sijaitsee maan toisiksi suurimmassa kaupungissa Osakassa, jossa myös pelijätit Capcom ja SNK pitävät pääkonttoreitaan. Sen nimi tarkoittaa vapaasti käännettynä elektronista mielentilaa tai kyberavaruutta.

Pelihotelli sijaitsee lähellä Osakan keskustaa.­

Kaupungin keskustan tuntumassa sijaitsevassa hotellissa on kahdeksan kerrosta, mutta vain neljässä niistä on hotellihuoneita.

Ensimmäisissä kolmessa kerroksessa on suuri pelialue, josta löytyy vieraiden käytettäväksi 72 tehokasta tietokonetta ja striimaamiseen tarkoitettua laitteistoa. Lisäksi hotellissa on isoilla näytöillä varustetut tilat tapahtumien ja turnausten järjestämiselle.

Hotelliasiakkaiden käytössä on maksua vastaan 72 pelaamiseen tarkoitettua tietokonetta kaikkine lisävarusteineen.­

Suurin osa huoneista on muutaman neliön kokoisia, japanilaisia kapselihotelleja muistuttavia majoitustiloja, mutta seitsemännestä kerroksesta löytyy myös premium-huoneita. Niissä majoittuville on omat pelitietokoneet ja erilliset kylpyhuoneet, joten ne soveltuvat esimerkiksi harjoitusleirejä järjestäville kilpapelijoukkueille.

Lisäksi kellarikerroksesta löytyvät hotellivieraiden käytössä olevat suihkut ja pyykinpesutilat.

Hotellin käytävät on maalattu värikkäästi.­

Suurin osa hotellin huoneista on muutaman neliön kokoisia, japanilaisista kapselihotelleista tuttuja majoitustiloja.­

Japanilaisittain suuri osa majoituskerroksista on vain miehille, kun taas ylin kerros taas on varattu ainoastaan naisvieraiden käyttöön. Naisten kerroksessa on näille varatut suihku- ja virkistäytymistilat sekä näköalaparveke.

Majoittumisen hinnat vaihtelevat 1000–8000 Japanin jenin välillä, eli noin seitsemästä eurosta reiluun kuuteenkymmeneen euroon. Lisäksi hotelli veloittaa pelitilojen käytöstä 250 jeniä – vain kaksi euroa – tunnilta, mutta tuntihinta laskee ostamalla useamman pelitunnin kerralla.

Hotellissa on myös joitakin yhden ja kahden hengen premium-huoneita, joista löytyy omat pelivarusteet.­

Vastaavia hotelleja on Aasiassa jo ennestäänkin. Esimerkiksi Taiwanissa sijaitsevan I hotel – Zhongli Flagship -hotellin jokaisesta huoneesta löytyy pelitietokone, ja myös kilpapelijoukkueita on ajateltu suunnittelussa. Japanilaishotelli on kuitenkin suunniteltu selvästi nuoria matkailijoita ja tiukan budjetin pelaajia silmällä pitäen.