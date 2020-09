Counter-Strike on suosittu, mutta mikä peli olisi paras tv-lajiksi? ”Että katsottaisiin kuin Linnan juhlia”

Counter-Striken Suomen televisioon tuonut Juha Lahti kertoo, että kilpapelaaminen vakiinnuttaa asemiaan myös perinteisissä tv-lähetyksissä.

Tällä viikolla alkanut Counter-Strike: Global Offensiven kärkisarja ESL Pro League osoitti jälleen, kuinka suosittu ja rakastettu peli CS on. Viime keväänä ligaa seurasi parhaillaan lähes puoli miljoonaa yhtäaikaista katsojaa.

Suomessakin CS kiinnostaa, mutta niin kiinnostaa kilpapelaaminen ylipäätään. Esports on tutkimusyhtiö Sponsor Insightin mukaan 18–29-vuotiaiden miesten keskuudessa suosituin laji. Taakse jäävät niin jääkiekko kuin jalkapallo.

Mutta olisiko Counter-Strikesta koko kansan tv-lajiksi, kuten esimerkiksi mainituista jääkiekosta tai jalkapallosta?

Tätä kysymystä Telian esports-tuottajana työskentelevä Juha Lahti on miettinyt jo monta vuotta. On pitkälti hänen ansiotaan, että Yle alkoi näyttää kilpapelaamista kanavillaan vuodesta 2014 lähtien, kun tuolloin Ylellä tv-tuottajana työskennellyt Lahti tarjosi Counter-Strikea kakkoskanavalle.

Juha Lahti poseerasi Telia Esports Series -turnauksen finaalista pakattujen tavaroiden vieressä.­

Lahti muistelee, että kun hän oli Ylellä aloittamassa Counter-Striken tv-lähetyksiä, katsojia oli parhaillaan 150 000–170 000. Toki mukana oli uutuudenviehätystä, mutta luvut olivat silti suuria.

– Kun esimerkiksi ENCE pelasi majoreissa, niin Yle Areenan luvut olivat vieläkin suurempia. Katsojia oli valtava määrä, yli 200 000. Se kertoo siitä, että lajilla on potentiaalia tietynlaiseksi urheiluviihteeksi, Lahti sanoo.

– Asian voisi kääntää myös niin, että tietokonepeleistä CS:llä on suurin potentiaali kasvaa tv-lajiksi. Se on suhteellisen yksinkertainen seurata, mutta jos sen lukuja katsotaan realistisesti, niin hittimäärissä ei vielä olla.

CS:n valttikortit

Counter-Strikella on puolellaan muitakin etuja.

Peli on esimerkiksi ollut olemassa pitkään. Sen ensimmäinen versio julkaistiin jo vuonna 1999, joten se on ehtinyt kerätä suuren kiinnostuneiden ja pelin parissa aikaa viettäneiden joukon.

Megasuosioon televisiossa vaaditaan muutakin kuin itse peli. Tarvitaan koko sirkus, vähän kuin vaikkapa formuloissa tai UFC-vapaaotteluissa: mielenkiintoisia henkilöitä, maailmantähtiä, draamaa ja massatapahtumia. Counter-Striken maailmasta löytyy kaikkea tätä.

– Perinteisen urheilun kautta asiaa voisi ajatella niin, että Mestareiden liiga kiinnostaa katsojia aivan eri tavalla kuin vitosdivarin paikallisfutis.

Perinteinen televisio on Lahden mielestä edellytys sille, että jostakin kilpapelilajista tulisi koko kansan hitti. Se johtuu siitä, että tv toimii ikään kuin sisäänheittäjänä kilpapelaamisen maailmaan, kun taas vaikkapa striimauspalvelu Twitchiin ei kukaan eksy vahingossa.

– Jos isolta tv-kanavalta tulee huikeiden puitteiden iso turnaus, niin se saa enemmän satunnaisia katsojia. Lajit ovat kuitenkin vielä nuoria ja ne hyötyvät siitä, että on satunnaisia kanavalla kävijöitä. Se on näkynyt palautteissa, hän sanoo.

Ei kuin Linnan juhlia

Lahti ei silti usko pelin megasuosioon.

– Sellaiseen, että sitä katsottaisiin samalla tavalla kuin vaikkapa Linnan juhlia. Sillä on kuitenkin potentiaalia olla suosittu tv-juttu, hän sanoo.

Megasuosiota vastaan puhuu se, että pelin ymmärtämiselle on olemassa jonkinlainen kynnys. Samalla lailla, kuin esimerkiksi baseballiin on vaikea päästä sisään, Lahti sanoo.

– Lajit, jotka nyt tulevat tv:stä ovat niitä joita on harrastettu jo koulussa. Toisaalta nyt ollaan menossa kohti sellaista maailmaa, jossa aika moni monessa sukupolvessa osaa jo räiskintäpelien mekaniikat ja ymmärtää niitä.

Tv-lähetyksissä on myös haasteensa. Kilpapelilähetyksiä tehdään yleensä kilpapelaamisen faneille, ei massoille. Pelien pitäisi olla niin helposti ymmärrettäviä, että kuka tahansa pystyy katsomaan niitä.

– Lähetystä pitäisi voida katsoa baarissa kaljalla ilman ääntä ja kyetä ymmärtämään, mistä on kyse.

Koko kansan kilpapelilajia kohti ollaan joka tapauksessa menossa, Lahti arvioi. Jo tilastot puhuvat sen puolesta: pelaaminen harrastuksena on valtavassa kasvussa ja tavallisia, viihtyäkseen pelaavia pelaajia jatkuvasti enemmän ja enemmän.

Pelaaminen on nykyään myös sosiaalisesti hyväksyttyä, eikä ainoastaan outojen ja erikoisten nörttien puuhaa. Myös videopalvelu YouTubessa pelisisältö on kaikista suosituinta.

Mutta mikä sitten on ensimmäinen peli, josta tulee vakiosisältöä myös televisioon? Se on Lahden mukaan vaikea kysymys.

– Counter-Strike on Suomessa lukujen perusteella melkein normi, kun katsojia on ollut yli 200 000. Se todistaa, että joukossa on muitakin kuin kaikista suurimpia faneja.

– Isolla kasuaaliyleisöllä ja urheilupeleillä on vielä kokeilematon tulevaisuus. Urheilupeleissä on paljon potentiaalia. Itse laittaisin panokset siihen. Jääkiekko, jalkapallo ja autopelit.