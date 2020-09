Huijausskandaali Counter-Striken huipulla – kolme tähtijoukkuetta jäi kiinni

Kolme CS-joukkueen valmentajaa jäi kiinni törkeästä vilpistä huipputason turnauksissa. Kaksi sai potkut ja yksi on hyllytetty toistaiseksi.

Pelikiellon saanut Nicolai ”HUNDEN” Petersen on Tanskan CS-historian menestyneimpiä pelinjohtajia.­

Counter-Strike-kilpapelaamisen huipputasoa vavisuttaa kriisi, jolla voi olla kauaskantoisia seurauksia. Turnausjärjestäjä ESL kertoi maanantai-iltana tanskalaisen Heroicin, venäläisen Hard Legionin ja brasilialaisen MIBRin valmentajien syyllistyneen huijaamiseen.

Huijaamiseen syyllistyneet Ricardo ”dead” Sinigaglia (MIBR), Aleksandr ”MechanoGun” Bogatiryev (Hard Legion) ja Nicolai ”HUNDEN” Petersen on asetettu kilpailukieltoon ESL:n ja DreamHackin turnauksista. Sinigaglia selvisi kuudella kuukaudella, Petersenin vuodella ja Bogatiryev kahdella.

Valmentajat hyödynsivät sittemmin korjattua vikaa, jonka avulla he pääsivät mihin tahansa kohtaan karttaa seuraamaan peliä toisen joukkueen huomaamatta. Näin valmentaja pystyi seuraamaan vastustajan liikkeitä täydellisesti ja välittämään joukkueelleen tietoja, joita heillä ei muuten olisi ollut.

Huijaustapaukset sattuivat ainakin kolmessa eri turnauksessa tänä keväänä. ESL:n tuomion mukaisesti joukkueet diskataan turnauksista takautuvasti. Lisäksi tiimit menettävät palkintorahansa sekä turnauksista saamansa ESL Pro Tour -pisteet.

Esimerkki, miten kyseinen huijauskeino toimi:

Paljastuksen seurauksena Heroic on antanut potkut Petersenille ja Hard Legion Bogatiryeville. MIBRin Sinigaglia on puolestaan hyllytetty organisaation sisäisen tutkinnan ajaksi.

ESL on välittänyt tapaukseen liittyvät tiedot myös muille turnausjärjestäjille, jotka ovat aloittaneet omat tutkintansa, sekä CS:n omistavalle pelinjulkaisijalle Valvelle, joka ei Heroicin lausunnon mukaan ole aikeissa jakaa lisärangaistuksia.

HLTV:n maailmanlistalla Heroic on toinen, MIBR 16:s ja Hard Legion 55:s, joskin venäläisjoukkue oli läpi kesän top30-joukkue.

Heroic nousi HLTV:n listan toiselle sijalle voitettuaan viime viikonloppuna ESL One Cologne -turnauksen suurena altavastaajana. Voittoa voidaan pitää eräänä Counter-Striken historian suurimmista yllätyksistä. Heroicin on vahvistettu voittaneen turnauksen puhtaalla pelillä, mutta jälkipuintia on riittänyt huijausskandaalin paljastuttua.