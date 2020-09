Kommentti: ENCE palaa kesälomalta – nyt jos koskaan on lupa odottaa jymypaukkua

Suomalaisen Counter-Striken kruununjalokivi ENCE pelaa tällä viikolla kahden kuukauden tauon jälkeen. Odotukset ovat korkealla, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Tatu Partanen.

ENCE palaa keskiviikkona kahden kuukauden kesätauolta, kun suomalaisjoukkue kohtaa Counter-Striken ykkössarjassa ESL Pro Leaguessa tanskalaisen Heroicin.

ENCEn vuosi tähän asti on ollut nihkeä, ja joukkueen maailmanranking on laskenut noin 20. sijan paikkeille. Major-paikan joukkue on jo käytännössä varmistanut Sami “xseveN” Laasanen kokoonpanossa, mutta huippujoukkueiden päänahkoja on tänä vuonna kertynyt harvakseltaan.

En sanoisi, että ESL Pro League on varsinaisesti ENCEn ”viimeinen” mahdollisuus, koska organisaatiolla vaikuttaa uskoa joukkueeseen olevan. Mutta joukkueen suoritukset seuraavan parin viikon aikana kertovat hyvin paljon siitä, millaista tasoa Elias ”Jamppi” Olkkosella höystetyllä ENCEltä voi oikeasti odottaa, nyt kun Laasanen on virallisesti vaihtanut joukkuetta.

Elias ”Jamppi” Olkkoselta odotetaan hurjia tähtisuorituksia syksyllä ENCE-paidassa.­

Ansaitun loman jälkeen toivon kuitenkin, että suomalaiset ovat harjoitelleet urakalla. Vaikka joukkueen peli on parantunut alkuvuodesta, petrattavaa on vielä selvästi. Suurin työstöä vaativa seikka on ENCEn karttapooli.

ENCE on perinteisesti ollut vahva suomalaisjoukkueiden nimikkokartaksi muodostuneessa Trainissa. Muilta osin suoritus on kuitenkin ailahtelevaa. Aleksi “allu” Jalli ja kumppanit vaikuttavat pelaavan mielellään ”junan” lisäksi Dust 2:ta ja Miragea.

Normaalisti kolme hyvää karttaa olisi kohtuullinen saldo, mutta ENCElle ongelmaksi muodostuu se, mitkä nämä vahvat kartat ovat.

Dust 2 ja Mirage ovat molemmat perinteisesti karttoja, joita kaikki CS-joukkueet osaavat pelata ainakin jollain tasolla. Niiden valitsemisesta syntyy harvemmin siis suoranainen etu, koska todennäköisesti vastustaja pelaa kumpaakin mielellään.

Aleksi ”allu” Jalli oli alkuvuonna ENCEn selvä ykkösnimi, mutta millaisella tasolla veteraani pelaa syksyllä?­

Train, ENCEn erikoisuus, päätyy puolestaan usein vastustajan ensimmäiseksi karttakielloksi. Koska ENCE poistaa aina karttapoolista todella monen joukkueen vähiten pelatun kartan Vertigon, voi vastustaja lähes aina kieltää puolestaan Trainin.

Tämä käytännössä pakottaa suomalaiset pelaamaan jotain yhdistelmästä Overpass–Inferno–Nuke.

Aiemmin Inferno ja Nuke olivat myös ENCElle vahvoja karttoja, mutta mikäli ne eivät ala kulkea vanhaan tapaan, pakotetaan suomalaiset käytännössä aina vähintään kerran paras kolmesta -sarjan aikana epämukavuusalueelleen.

18-vuotiaan Jere ”sergel” Salon vuosi on ollut vaikea. ENCE-valmentaja Slaava ”Twista” Räsänen ei ole saanut piiskattua joukkuetta viime vuoden huipputasolle.­

Mikäli ENCE opettelisi pelaamaan korkealla tasolla Vertigoa tai vaikkapa Overpassia, vaikeuttaisi se heti vastustajan karttavalintaprosessia. Paras kolmesta -sarjassa kumpikin joukkue saa kaksi kieltoa, eli mikäli jokin tiimi osaa pelata kolmen sijaan vaikkapa neljää karttaa, pääsee niistä käytännössä väkisin aina kaksi läpi vain yhden sijaan.

Pelin sisäiset seikat sivuten ENCEllä on myös edessä suomalaisfanien silmin mielenkiintoinen koitos. Suomalaistiimi ja sen entisen pelinjohtajan Aleksi “Aleksib” Virolaisen joukkue OG arvottiin nimittäin samaan lohkoon. Edellinen tiimien välinen koitos päättyi OG:n selvään voittoon, ja ENCEn uudelle kokoonpanolle maistuisi aivan varmasti revanssi.