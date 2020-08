5,5 miljoonaa euroa videopelejä pelaamalla voittanut Jesse Vainikka antaa 5+1 vinkkiä nuorille pelaajille ja vanhemmille

Jesse Vainikka on Dota 2 -videopelin maailmanmestari vuosilta 2018 ja 2019.

Jesse ”JerAx” Vainikka jakoi viisi vinkkiä ammattilaispelaajan urasta haaveileville nuorille ja yhden heidän vanhemmilleen.

Juttu on julkaistu alun perin Ilta-Sanomissa 27.10.2019.

Kaksinkertainen Dota 2 -videopelin maailmanmestari ja monimiljonääri. Näin voisi kuvailla 27-vuotiasta Jesse ”JerAx” Vainikkaa, joka on yksi maailman menestyneimmistä kilpapelaajista.

Palkintorahassa mitattuna Vainikka on toiseksi eniten voittanut pelaaja reilulla 5,5 miljoonalla eurolla. Vainikka antoi Ilta-Sanomille 5+1 vinkkiä kilpaurasta haaveileville pelaajille ja nuorten vanhemmille.

1. Ole aidosti kiinnostunut pelistä

– Pitää olla luontainen kiinnostus peliin ja kilpailemiseen. Jos sellaista ei ole, niin ei kannata väkisin alkaa pakottaa. Aluksi pidä vaikka kivaa kavereiden kanssa pelatessa.

2. Muista kehittää itseäsi

– Sitten kun innostuu kunnolla, niin pitää muistaa kehittää itseään ja ottaa mallia muilta. Tosi aikaisessa vaiheessa pitää olla ajatuksia omasta kehityksestä, koska maailmassa on muitakin, jotka haluavat samaa.

– Aina joku tekee asiat paremmin ja käyttää enemmän aikaa, joten asiat pitää tehdä jotenkin fiksusti. Fiksusti käytetty aika on parempi vaihtoehto kuin pelkkä grindaaminen.

3. Pelaamisen pitää olla miellyttävää

– Älä pakota itseäsi tilanteisiin, jotka eivät ole mielekkäitä. Pelaamisen pitää olla aina jossain määrin miellyttävää, mutta rajoja pitää myös rikkoa. Se on haastava yhtälö, mutta jos on motivaatiota, niin ilman muuta yrittämään jotain uutta.

4. Koulu ei sulje pois pelaamista

– Osa ihmisistä pystyy opiskelemaan ja pelaamaan samanaikaisesti, mutta itse en ole sellainen. Valitsen jotain minua kiinnostavaa ja sitten teen sitä täysillä. Itselläni se toimi, että lopetin koulun ja rahoitin pelaamista esimerkiksi striimaamalla, josta sai tuloja.

– Se on henkilökohtaisista asioista ja itsestä kiinni, mikä toimii ja mikä on kannattavaa. Jos olet kaksi vuotta pelannut vaikka koulun ohella, niin todennäköisesti kannattaa hoitaa koulu loppuun ja panostaa vasta sen jälkeen.

5. Kaikista ei ole ammattilaiseksi

– Huipulle pääseminen ei tapahdu hetkessä. Se voi vaatia vuoden tai kolme. Kaikki eivät sinne myöskään pääse. Jos on motivaatio-ongelmia, muut asiat kiinnostavat enemmän tai on vaikea löytää liekkiä uudestaan, niin sitten kannattaa ottaa taukoa tai lopettaa. Jos kiinnostaa, niin yritä, mutta aina ei voi laittaa niin sanotusti all-in.

6. Vanhemmat, olkaa kiinnostuneita!

– Mielestäni vanhempien tärkein rooli kasvavan teinin suhteen on olla kiinnostunut siitä, mitä nuori tekee ja mihin aikaa käytetään. Se on aihe, josta ei puhuta niin paljoa. Yleinen kiinnostus vetoaa teineihin, vaikka he sanovatkin ”mee nyt pois” ja muuta.

– Jos nuori harrastaa jääkiekkoa tai kilpapelaamista, on hyvä näyttää, että se kiinnostaa ja siinä tuetaan. Osoitetaan, että uskotaan siihen, mistä nuori on kiinnostunut.