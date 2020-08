Asiantuntija kokosi Suomen CS-unelmajoukkueen – ENCE-tähti ei mahtunut listalle

Suomen tunnetuin CS-pelaaja Aleksi ”allu” Jalli ei mahtunut brittiasiantuntijan valitsemaan Suomen unelmakokoonpanoon.

Esports-historioitsijaksi itseään kutsuva ja Counter-Strike-asiantuntija Duncan ”Thorin” Shields on listannut mielestään parhaan suomalaisen CS-kokoonpanon, jonka voisi rakentaa aktiivisista pelaajista.

Shields kommentoi asiaa videosarjalla, jossa hän vastaa sisältöään Patreon-palvelun kautta tukevien katsojien esittämiin kysymyksiin. Eräs katsoja halusi tietää, millaisella kokoonpanolla Suomesta saataisiin maailman luokan eliittijoukkue, jos kaikki aktiiviset pelaajat olisivat vapaasti valittavissa.

Brittiasiantuntijan valitsema kokoonpano oli Aleksi ”Aleksib” Virolainen (OG), Miikka ”suNny” Kemppi (ENCE), Jere ”sergej” Salo (ENCE), Olli ”sLowi” Pitkänen (HAVU Gaming) ja Sami ”xseveN” Laasanen (HAVU Gaming).

Shields huomautti ENCEn olleen jo aiemmin ykköstason joukkue: Suomalaisjoukkue pelasi turnausvoitoista aktiivisesti keväällä ja kesällä 2019. Potentiaalia on ollut myös Virolaisen lähdön jälkeen, mutta Shieldsin mukaan tarkkuuskiväärilegenda Aleksi ”allu” Jallin ego pilasi asiat.

Jalli on ylivoimaisesti nimekkäin pelaaja, jota Shields ei valinnut joukkueeseen. Huomiotta jäivät lisäksi c0ntact-joukkueen tarkkuuskivääritähti Otto ”ottoNd” Sihvo, GODSENT-joukkueen Jesse ”zehN” Linjala sekä ENCEä edustavat Elias ”Jamppi” Olkkonen ja Jani ”Aerial” Jussila.

Virolainen oli Shieldsin valinta pelinjohtajaksi, koska tämä on asiantuntijan mielestä ylivoimaisesti Suomen paras. Britin muissa valinnoissa korostui Virolaisen taito saada pelaajista usein irti optimaalinen suoritus.

Jos Virolainen saisi kaiken irti Kempistä ja Salosta, ei joukkueelta puuttuisi missään nimessä tulivoimaa, Shields sanoi. Hänen mielestään Kemppi voisi olla jopa Virolaisen alaisuudessa yksi maailman parhaimmista pelaajista.

Jallin sijaan britti valitsi tarkkuuskivääripelaajaksi Pitkäsen, joka on HAVUssa pelannut tarkkuuskiväärillä osa-aikaisesti Lasse ”ZOREE” Urosen rinnalla. Shieldsin mielestä Pitkänen on hyvä hybridipelaaja, jolla on kyky luoda joukkueelleen tilaisuuksia. Pitkänen sai keväällä runsaasti nostetta suorituksistaan Flashpoint-liigassa.

Elokuun alussa ENCEstä HAVUun siirtynyt Laasanen olisi puolestaan hyvä tukipelaaja, joka täydentäisi jo muutenkin kovan nipun. Shieldsin mielestä tasaisesti suorittava pelaaja on hyvä erien lopussa tapahtuvissa tiukoissa tilanteissa.

ENCEn legendaarinen kokoonpano kuvattuna viimeistä kertaa yhdessä syyskuussa 2019. Kuvan pelaajista Virolainen (edessä keskellä), Salo (eturivissä oikealla) ja Laasanen (takarivin keskellä) mahtuivat CS-asiantuntijan unelmatiimiin.

Shields on yksi esportsin tunnetuimmista sisällöntuottajista. Kymmenissä CS-turnauksissa – ja seitsemässä major-arvoturnauksessa – kommentaattorina ollut 37-vuotias britti tunnetaan kärkkäistä kommenteista ja vahvoista mielipiteistä.