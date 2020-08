Fortnite-tähti sai haluamansa: Vältti oikeudenkäynnin

Fortnite-tähden ja FaZen riitaisa ero päättyi sovitteluun ennen oikeudenkäyntiä.

Fortnite-pelissä menestynyt Twitch-tähti Turner ”Tfue” Tenney on sopinut 15 kuukautta kestäneen riitaisan eronsa FaZe Clan -organisaation kanssa, uutisoi Forbes.

Tenney ja FaZe ilmoittivat asiasta yhteisellä kommentilla, jossa sanottiin osapuolten selvittäneen erimielisyydet ja toivotettiin vastapuolelle onnea jatkoon. Kummankaan osapuolen edustajat eivät kommentoineet mahdollista sovittelusummaa tai asiaa muutenkaan Forbesille.

Forbesin mukaan Tenney on nyt vapaa FaZe-sopimuksesta, josta hän halusi eroon jo ennen haasteen jättämistä. Pelaaja sai koko 15 kuukautta kestäneen käsittelyn ajan palkkaa FaZelta. Tenney poisti sosiaalisen median tileiltään kaikki maininnat ja viittaukset FaZeen jo viime keväänä.

Striimaajatähden ja Fazen välinen kiista oli yksi esportsin ensimmäisistä, jossa oltiin valmiita hakemaan ratkaisua oikeudesta asti. Tapausta pidettiin ennakkotapauksena esportsissa sille, miten peliorganisaatiot toimivat useasti samaan aikaan pelaajien tai striimaajien työnantajina, mutta myös agentteina.

Tenney haastoi FaZen toukokuussa 2019, jotta pääsisi eroon mielestään epäoikeudenmukaisesta sopimuksesta. Haasteessa pelaaja sanoi FaZen vieneen häneltä jopa 80 prosenttia striimaamisesta tulevista tuloista, palkintorahoista ja yhteistyösopimusten ansioista.

FaZe kiisti syytteet ja nosti vastahaasteen pelaaja vastaan elokuussa 2019. FaZen mukaan Tenneystä tuli tähti organisaation avulla, mutta pelaajan rikkoi toimillaan sopimusta sekä vahingoitti brändiä. Lisäksi FaZe väitti Tenneyn suunnitelleen kilpailevan esports-joukkueen perustamista, mikä olisi sopimusta vastaan.

FaZen haasteessa paljastettiin Tenneyn tienanneen reilun vuoden aikana organisaatiota edustaessaan lähes 20 miljoonaa dollaria. FaZe väitti pitäneensä summasta vain 60 000 dollaria.

Riita-asiaa oli määrä selvitellä oikeudessa lokakuussa 2020, mutta sovittelun takia käsittelylle ei ole tarvetta. Kalifornian tuomari hylkäsi Tenneyn haasteen jo aiemmin kesällä, joten käsiteltävänä olisi ollut enää vain FaZen vastahaaste.

22-vuotiaalla Turnerilla on hurjat seuraajamäärät. YouTubessa hänellä on 12 miljoonaa tilaajaa ja Twitchissä 9 miljoonaa seuraajaa. Twitterissä ja Instagramissa seuraajia on 3,8 ja 5,4 miljoonaa.

Vuonna 2018 Tenneystä tuli yksi Fortniten ensimmäisistä supertähdistä. Hänen turnausvoittonsa ovat yli 600 000 dollaria, mutta suurimmat tienestit hän on saanut striimaamisella ja somella.

FaZe Clan on yksi esportsin tunnetuimpia organisaatioita. Tänä vuonna 10 vuotta täyttänyt organisaatio nousi tunnetuksi Call of Dutyn avulla, mutta viime vuosina FaZe on ollut otsikoissa eri kohujen takia.