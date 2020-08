CS-major vaakalaudalla, Dota 2 suuri kysymysmerkki... – näin korona iskee esportsiin

Ilta-Sanomat selvitti, miten korona on vaikuttanut suurimpien kilpapelien ykkösturnauksien järjestämiseen.

Koronapandemia on vaikuttanut keväästä lähtien kaikenlaisiin tapahtumiin ympäri maailmaa. Kilpapelaamisen osalta vaikutukset ovat olleet myös merkittävät, mutta ei niin pahoja kuin perinteisen urheilun osalta.

Ilta-Sanomat koosti yhteen, mikä on tilanne suosituimpien kilpapelien MM-kisojen tai ykkösturnausten osalta. Pelijulkaisijat ovat tehneet hyvin erisuuntaisia päätöksiä.

League of Legends: Kisat järjestetään Kiinassa

Maailman suosituimpiin peleihin lukeutuvan League of Legendsin suuret MM-kisat järjestetään koronasta huolimatta. Kisat pelataan NBA:n ja NHL:n tavoin kuplassa, jossa pelaajien ja järjestäjien kontaktit muuhun maailmaan minimoidaan.

Kisat oli tarkoitus järjestää Kiinassa kuudessa kaupungissa, mutta pandemian takia vain Shanghaissa pelataan. Kisoihin osallistuu 24 joukkuetta, joista puolet aloittaa lohkovaiheesta. Loput joutuvat ensiksi play-in-karsintaan, josta neljä etenee jatkoon.

Ottelut alkavat play-in-karsinnalla (25.–30.9.), jota seuraa lohkovaihe (3.–11.10.), jonka jälkeen pelataan puolivälierät (15.–18.10.), välierät (24.–25.10.) ja finaali (31.10.).

Tilanteen salliessa ainakin finaali on tarkoitus pelata yleisön edessä. Finaalipaikkana toimii Pudongin uusi 33 765 -paikkainen jalkapallostadion.

Koronan seurauksena myös ensi vuoden MM-kisat pelataan Kiinassa, mutta silloin toivon mukaan alkuperäisen suunnitelman mukaan. Vuoden 2022 MM-kisat järjestetään Pohjois-Amerikassa.

League of Legendsin MM-kisat huipentuivat vuonna 2019 Pariisiin.

Counter-Strike: Arvoturnauksen kohtaloa jännitetään

Counter-Striken suurimpia turnauksia ovat nykyisin kahdesti vuodessa järjestettävät majorit. Vuoden 2020 majorit oli tarkoitus pelata touko- ja marraskuussa, mutta koronan takia suunnitelmat menivät uusiksi.

Keväällä arvoturnaus oli tarkoitus järjestää Riossa, mutta se siirrettiin nopeasti marraskuulle toisen majorin tilalle. CS-julkaisija Valve tai turnausjärjestäjä ESL eivät ole kommentoineet siirtopäätöksen jälkeen turnauksen tilannetta.

Brasiliassa on todettu tähän mennessä yli 3,6 miljoonaa koronatapausta ja kuolleita on yli 115 000. Yleinen usko on, ettei majoria järjestetä lainkaan tänä vuonna.

Edellinen major-turnaus on pelattu elo-syyskuussa 2019. Hallitseva mestari on tanskalainen Astralis. Tulevassa majorissa, jonka osallistujat ratkotaan uudistuneella karsintajärjestelmällä, kilpailisi näillä näkymin ENCEn lisäksi Jesse ”zehN” Linjalan edustama GODSENT ja Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG.

ESL One Rio Major -arvoturnaus on tarkoitus pelata marraskuussa Brasiliassa, mutta monet epäilevät tätä koronapandemian tilanteen takia.

Overwatch: Liigafinaalit järjestetään Aasiassa

Yksi koronan suurimmista häviäjistä esportsissa on ollut Overwatch League, jonka kolmas kausi piti olla se, jolloin liiga puhkeaa kukkaan. Kolmas kausi oli määrä pelata kokonaisuudessaan 20 liigajoukkueen kotikaupungeissa ympäri maailmaa.

Muutaman peliviikon jälkeen liiga siirsi pelit nettiin, jossa on pelattu alueellisesti jo kuukausia. Syyskuun aikana järjestetään pudotuspelit Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

Molemmilta alueilta etenee kaksi joukkuetta finaaliviikonlopulle, joka järjestetään 8.-10. lokakuuta Aasiassa. Vaikka kaikki finalistit matkustavat Aasiaan, ottelut pelataan netissä.

Liigamestari palkitaan 1,5 miljoonalla dollarilla. Toiseksi tullut saa 750 000 dollaria, kolmanneksi sijoittunut 450 000 $ ja neljäs 350 000 $.

Shanghai Dragons on ollut tänä vuonna Overwatch Leaguen ykkösnimiä. Kuvassa joukkueen faneja vuodelta 2019.

Dota 2: Ennätyskisojen ajankohta yhä täysi mysteeri

CS:n lisäksi Valve on suositun Dota 2 -pelin takana. Peli on monelle tuttu sen MM-kisojen palkintorahoista, jotka ovat kymmeniä miljoonia.

Tänä vuonna Dota 2:n maailmanmestari piti kruunata jo elokuussa Tukholmassa, mutta päätös The International -turnauksen siirtämisestä tehtiin jo alkukesästä. Tällä viikolla Valve kertoi koronatilanteen olevan yhä niin paha, ettei yritys pysty vieläkään sitoutumaan uuteen ajankohtaan.

Kaikkien aikojen rahakkaimman esports-turnauksen järjestäminen on yhä pelijätin suunnitelmissa, mutta näillä näkymin vasta vuonna 2021. Kosojen palkintopotissa on jo yli 34,4 miljoonaa dollaria, ja summa kasvaa koko ajan.

Rainbow Six: Miten käy helmikuun MM-kisojen?

Taktisen räiskintäpelin Rainbow Six: Siegen kilpapuoleen on tehty tänä vuonna useita isoja muutoksia, kuten laitettu Euroopan-liiga uusiksi. Myös korona on vaikuttanut pelin kansainvälisiin kilpasuunnitelmiin.

Elokuulle tarkoitettu Pohjois-Amerikan major-arvoturnaus peruttiin koronan takia. Turnaus pelattiin alueellisesti, joten samaa päätöstä odotetaan myös marraskuulle suunnitellun arvoturnauksen kohdalla.

Majorien ohella monet pelkäävät, miten käy helmikuulle 2021 suunnittelun MM-turnauksen eli Six Invitationalin. Turnaus on pelattu viimeiset neljä vuotta Kanadassa, mutta pandemia voi vielä pakottaa Ubisoftin siirtämään kisat uuteen ajankohtaan tai paikkaan.

StarCraft II: MM-kisat kalenterissa keväällä 2021

Joona ”Serral” Sotalan pelaama reaaliaikainen strategiapeli on koronan takia siirtänyt turnaukset verkkoon. Isot kansainväliset turnaukset on pelattu verkkoviiveestä huolimatta, vaikka tilanne ei ole paras mahdollinen.

Pelin tänä vuonna uudistuneen MM-sarjan finaalit on merkitty keväälle 2021 osaksi ESL:n suurta Katowice-tapahtumaa. Se on järjestetty perinteisesti helmi-maaliskuun vaihteessa.

Koronan vaikutuksia tuleviin MM-kisoihin on vielä vaikea ennakoida, mutta yksinpelissä pelaajien tuominen samaan paikkaan on huomattavasti helpompaa kuin joukkuepeleissä.

Joona ”Serral” Sotala voitti StarCraft II:n maailmanmestaruuden vuonna 2018. Pelin seuraavat MM-kisat ovat keväällä 2021.

Fortnite: Ei World Cupia tai yleisötapahtumia

Epic Games ilmoitti jo huhtikuussa peruvansa tältä vuodelta World Cup -kisat sekä kaikki mahdolliset yleisötapahtumissa pelattavat turnaukset. Julkaisija lupasi tarjota tilalle runsaasti erilaisia nettiturnauksia, mutta ei kertonut millaisilla summilla niitä tuetaan.

– Emme vielä tiedä, milloin paluu suuriin, kansainvälisiin, fyysisiin tapahtumiin on mahdollista, mutta toivomme pystyvämme järjestämään jonkinlaisen Fortnite World Cupin 2021, Epic kirjoitti keväällä Twitterissä.

World Cupissa jaettiin viime vuonna 30 miljoonaa dollaria palkintorahaa, joten perumispäätös otettiin raskaasti Fortnite-pelaajien keskuudessa.

Isoja kansainvälisiä messutapahtumia peruttu

Yleisesti ottaen korona on vaikuttanut kaikkiin merkittäviin kilpapeleihin. Jo mainittujen pelien lisäksi suuria turnauksia on peruttu erityisesti Rocket Leaguessa ja PlayerUnknown’s Battlegroundissa.

Molemmissa peleissä on vahvat alueelliset turnausyhteisöt, mutta yleisömagneetteja ovat kansainväliset kisat. Molempien pelien osalta kaikki kansainväliset turnaukset ovat toistaiseksi jäissä.

Koronasta on kärsinyt myös Call of Duty -pelisarjan uusi kaupungeittain pelattava huippusarja, joka joutui perumaan yleisötapahtumat vain parin viikonlopun jälkeen. Tänä viikonloppuna pelattavissa COD-finaaleissa maailmanmestari kruunataan ensimmäistä kertaa netissä.

Yhdysvallat kruunattiin Overwatch-pelin World Cupin voittajaksi marraskuussa 2019. Turnaus pelattiin suuren BlizzCon-tapahtuman yhteydessä.

Kansainvälisistä suurtapahtumista pelijulkaisija Activision Blizzardin vuosittainen fanitapahtuma BlizzCon peruttiin kokonaan. Blizzard kertoi asiasta jo toukokuussa: Tarkoitus on järjestää jonkinlainen nettiversio vuoden 2021 alkupuolella.

Myös tunnetut pelitapahtumat E3 ja Gamescom peruttiin tältä vuodelta. E3 on järjestetty perinteisesti kesäkuussa ja Gamescom elokuussa.

Ruotsalaisyritys DreamHack, joka järjestää nykyisin suuria lani- ja messutapahtumia ympäri maailmaa, siirsi puolestaan elokuun aikana kaikki tälle vuodelle suunnitellut tapahtumat kalenterivuodelle 2021.

Suomessa taas esimerkiksi Vectorama-verkkopelitapahtuma jouduttiin perumaan kesän osalta. Assembly puolestaan siirsi elokuulle suunnitellun tapahtumansa lokakuulle.