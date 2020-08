ENCE uusi logonsa – katso ero uuden ja vanhan välillä

Pelipaidassa näkyy ENCEn alkuperäinen logo, joka on nyt joutunut muodonmuutoksen kohteeksi.

ENCE on vaihtanut logoaan ensimmäisen kerran sitten perustamisvuoden 2013.

Suomen tunnetuin ja menestynein kilpapeliorganisaatio ENCE on uudistanut logoaan. Alkuperäinen logo oli käytössä vuodesta 2013 asti.

Uusi logo ei poikkea merkittävästi vanhasta, mutta on modernimpi ja yksinkertaisempi. Logouudistuksen lisäksi ENCE on muuttanut visuaalista ilmettään. Uusi tyyli on aiempaa nykyaikaisempi ja yksinkertaisempi.

Tältä näyttää ENCEn logo jatkossa. Myös tekstiversio on päivitetty nykypäivään.

ENCEn alkuperäinen logo ja tekstiversio.

ENCEn markkinointipäällikkö Joona Leppänen kertoo Ilta-Sanomille organisaation työstäneen uutta visuaalista kokonaisuutta ja verkkopalveluita noin puoli vuotta. Inspiraatio löytyi bladerunnermaisesta dystopisesta maailmasta.

– Visuaalisuuteen haluttiin vahvat vastavärit ja myös samalla yksinkertaistaa väripalettia vanhaan verrattuna. Sama henki toistuu myös uudessa ENCEn logofontissa sekä mukaan tulevassa ”logoneliössä”, Leppänen kertoo.

Alun perin vuonna 2013 perustetun ENCEn nimi on tulee kreikkalaisen mytologian jättiläissoturi Enkeladokselta (latinaksi Enceladus). Organisaation logo on vuosien varrella ihmetyttänyt monia – ja syystäkin. Edes ENCEssä ei olla varmoja, mikä olento mahtaa olla kyseessä.

– Rakkaalla lapsella on monta nimeä ja tarinaa, eikä varmaan virallista totuutta ole edes olemassa. Meillä se on ristitty Enceladus-nimellä ja kulkee myös jatkossa kyseisen nimen alla.

– Hahmo on jonkun logosuunnittelijan kädenjälki melkein vuosikymmenen takaa. Nyt oli oikea aika hieman yksinkertaistaa sitä värien osalta ja tuoda kokonaisuus tälle vuosikymmenelle.

ENCE on onnistunut tahkomaan rahaa myös tuotepuolella. Leppäsen mukaan uutta pelipaitaa ja fanituotteita työstetään kovaa vauhtia, mutta koronapandemia on vaikuttanut niiden tuotantoon.

– Fanituotteiden osalta olemme hieman aikataulua jäljessä, mutta uusia julkistuksia tällä puolella saadaan alkavan syksyn mittaan.