ENCE kohautti antamalla potkut Aleksi Virolaiselle vuosi sitten – pelaaja tajusi asian kesken sukujuhlien

ENCEn ikoninen kokoonpano viimeistä kertaa yhdessä syyskuussa 2019. Aleksi ”Aleksib” Virolainen on kuvassa keskellä.

ENCE valtasi vuosi sitten otsikot, kun joukkue ilmoitti penkittävänsä, käytännössä antavansa potkut, fanien rakastamalle pelijohtajalle Aleksi ”Aleksib” Virolaiselle.

Tasan vuosi sitten nähtiin yksi Suomen esports-historian suurimmista pommeista: Counter-Striken huippunimiin kuuluva ENCE ilmoitti penkittävänsä pelinjohtaja Aleksi ”Aleksib” Virolaisen.

Todellisuudessa penkitys tarkoitti potkuja, sillä Virolaisen tilalle ENCE osti maailmantähti Miikka ”suNny” Kempin. Perinteisistä urheilulajeista poiketen CS-joukkueilla on harvoin varapelaajia, joten Virolaisen ura joukkueessa päättyi penkille. Tänä vuonna varapelaajat ovat tosin alkaneet hiljalleen yleistyä.

Pelaajavaihdos tuli suurena yllätyksenä faneille, koska ENCE oli silloin maailman neljänneksi paras joukkue HLTV-rankingissä. Virolainen kertoi potkujen tulleen yllätyksenä ja sattuneen aluksi.

ENCE perusteli pelaajavaihdosta tiedotteessa siten, että muutos on pakollinen, jotta joukkue voi tulevaisuudessakin kilpailla kansainvälisten turnausten voitoista. Virolaisen kanssa joukkue juhli vuonna 2019 vain BLAST Madrid -turnausvoittoa toukokuussa. Kolme muuta finaalia päättyivät tappioihin.

CS-joukkueen pelaajat, Virolainen mukaan lukien, olivat tehneet jatkosopimukset vuoden 2021 loppuun vain kuukausi ennen potkuja. Virolaisen lisäksi tiimiin kuuluivat tuolloin Jere ”sergej” Salo, Sami ”xseveN” Laasanen, Aleksi ”allu” Jalli, Jani ”Aerial” Jussila sekä valmentaja Slaava ”Twista” Räsänen.

Miikka ”suNny” Kemppi joutui ENCE-fanien vihan kohteeksi, kun vuosi sitten hänen ilmoitettiin korvaavan Virolaisen joukkueessa.

ENCEn äänekkäimmät fanit lyttäsivät vaihdoksen välittömästi. Positiivia kommentteja oli vaikea löytää. Muun muassa tällaisia kommentteja lauottiin tuoreeltaan:

– Tämä jää historian kirjoihin yhtenä kaikkien aikojen huonoimmista kokoonpanomuutoksista. Hyvää työtä.

– Äijät pääs vi**u major finaaliin ja saivat hopeaa, voittivat astraliksen myöhemmin blast pro finaalissa ja mitä muuta vielä. Miksi vi**ssa pitää mennä vaihtamaan pelaajia tässä vaiheessa? Vi**MIKSI? Vain Suomi-skenessä.

– Aleksi oli kyl ehottomast Encen kovin keulakuva. Jotenki tietynlaine vibe lähti joukkueesta Aleksin lähettyä. Kaikkea hyvää ja menestystä kumminki joukkueelle jatkossakin.

– Itte kannustan tätä vaihtoa. Älkää liikaa kuunnelko kininää, tämmöstä se aina on kun pelaaja vaihtuu. Nyt vaan myllyttää.

Fanit ihmettelivät myös asiasta tiedottamisen ajankohtaa: Pelin ykkösturnaus StarLadder Berlin oli alkamaisillaan. Turnaus jäi Virolaisen viimeiseksi ENCEn pudotessa puolivälierissä. Berliinissä oli paikan päällä runsaasti suomalaisfaneja, jotka jättivät äänekkäät hyvästit ENCE-ikonille.

Kohuvaihdosta riitti puhetta vielä pitkään syyskuun alkupuolella päättyneen Berliinin major-turnauksen jälkeen. Ensimmäinen jatkokohu saatiin jo syyskuun puolivälissä, kun Jussila antoi turnauksen yhteydessä haastattelun HLTV:lle.

Haastattelussa Jussila sanoi joukkueen halunneen vaihdosta jo hetken aikaa. Hän sanoi myös pelaamisen olevan taas hauskaa, ja joukkueen junnaneen paikallaan Virolaisen kanssa. Kemppi toi tiimiin myös kaivattua tulivoimaa.

Virolainen jakoi oman mielipiteensä artikkelista Twitterissä vain hetki julkaisun jälkeen: ”Mitä v***a minä juuri luin”, ihmetteli 22-vuotias ex-pelinjohtaja. Virolainen kertoi kuukausia myöhemmin IS:lle selvittäneensä asian Jussilan kanssa ja kaiken olevan nykyisin kunnossa.

Jani ”Aerial” Jussila sai HLTV:n kohuhaastattelusta runsaasti törkyviestejä.

Syksyn aikana ENCEn suoritustaso laski, minkä seurauksena joukkue joutui kovaan riepotukseen netissä. Virolainen puolestaan piti sometaukoa syksyllä, kunnes OG-joukkue esitteli kokoonpanonsa joulukuussa 2019.

Virolainen kertoi uuden joukkueen virallistamisen jälkeen, ettei hän ollut kaikkiin asioihin tyytyväinen ENCEssä. Samalla hän kuitenkin totesi olevansa nyt sanonut kaiken oleellisen asiasta.

ENCE sen sijaan julkaisi joulun alla videon, jossa se kommentoi Virolaisen potkuja ja siirtoa koskevia asioita. Jatkosopimusten allekirjoittamishetkellä Kempin ostaminen joukkueeseen ei ollut kuulemma mahdollista, mutta tilanne muuttui yllättäen elokuun puolella.

Sen sijaan ENCE ei kommentoinut, miksi juuri Virolainen sai väistyä Kempin tieltä. Videolla sanottiin myös OG-siirron varmistuneen jo lokakuussa, mutta ENCE ei voinut kertoa asiasta muiden joukkueiden pelaajien sopimuskeskusteluiden takia.

Fanit eivät ottaneet ilolla vastaan ENCEn kommentointivideota. Organisaatio sai videosta lähinnä lisää kritiikkiä koskien pelaajavaihdosta.

– Täytyy vaan ihmetellä, että miksi kukaan Encen johtoportaastakaan ei uskalla astua esiin ja kertoa asioita niinkuin ne on. Toiminta- ja tiedotustapa on ollut todella ammattitaidotonta sekä munatonta siitä lähtien, kun ilmoitettiin suNnyn tulosta ja Aleksin penkityksestä. Haloo?!, kirjoitti yksi kannattajista.

Madridissa napattu turnausvoitto jäi ENCEn ainoaksi isoksi kansainväliseksi voitoksi vuonna 2019. ENCE pelasi viime vuonna viidessä finaalissa.

Katkerasta erosta on riittänyt puhetta myös tämän vuoden puolella. Helmikuussa osapuolet kohtasivat ensimmäisen kerran ICE BET -turnauksessa Lontoossa. Pelin päätteeksi voittoa juhli Virolaisen joukkue.

Fanit olivat odottaneet kohtaamista kieli pitkällä. Ottelun suomenkielinen lähetys keräsikin huippuhetkellä yli 20 000 samanaikaista katsojaa – ällistyttävän hyvä luku suomenkieliselle lähetykselle.

Huhtikuun lopulla Virolainen vieraili Esko Seppäsen isännöimässä suositussa Urheilucast-podcastissa. Sarjan kaikkien aikojen kuunnelluimmassa jaksossa 23-vuotias Virolainen kertoi olleensa mökillä sukujuhlissa, kun tajusi saavansa potkut.

Assembly-tapahtumasta suoraan mökille lähtenyt Virolainen kertoi saaneensa ENCEltä viestin, jossa sanottiin, että nyt olisi hyvä jutella kasvotusten. Virolainen ehdotti puhelinsoittoa, mutta se ei käynyt. Virolainen tajusi tästä, että edessä on potkut ja epävarma tulevaisuus.

– Sitten näin niitä kasvotusten, ja viesti tuli perille: Minut on päätetty heittää joukkueesta pois. Siinä vaiheessa ei pystynyt muuta kuin hyväksymään asian. Totta kai se oli tosi paska tilanne, ja tuntui todella pahalta, Virolainen muisteli podcastissa.

ENCE-fanit eivät ole tänä vuonna saaneet liiemmin juhlia joukkueen menestystä. Kuva Katowice Major -turnauksesta, jossa ENCE ylsi hurjan tuhkimotarinan päätteeksi toiselle sijalle.

Miten osapuolilla on sitten mennyt vaihdoksen jälkeen? ENCE on tippunut maailman kärkiviisikosta top20:n tuntumaan. Viimeiseen vuoteen mahtuu yksittäisiä valonpilkahduksia, mutta yleisesti ottaen joukkue on varjo entisestään.

Huhtikuussa ENCE vahvisti kokoonpanoaan huippulupaus Elias ”Jamppi” Olkkosella, joka ei voi kuitenkaan pelikiellon takia pelata majoriin liittyvissä turnauksissa. Elokuun alussa ENCE ilmoitti Sami ”xseveN” Laasasen siirtyvän HAVUun, mutta pelaavan vielä tulevan majorin kokonaisuudessa ENCE-paidassa.

Virolaisen johtama OG aloitti kilpailemisen joulukuussa. Helmikuussa tuli ensimmäinen onnistuminen, kun joukkue eteni jatkoon BLAST Premier -liigan lohkovaiheesta. Koronakevät oli OG:lle vaikea, kun joukkue epäonnistui useassa karsinnassa. Väliin mahtui tosin top6-sijoitus kovatasoisessa ESL Pro League -sarjassa.

Juuri ennen heinäkuun pelaajataukoa OG nappasi vielä pronssia cs_summit 6 -turnauksesta, joka toimi major-karsintaturnauksena. Joukkue pelaa parhaillaan suuren ESL One Cologne -turnauksen voitosta: Taskussa on jo puolivälieräpaikka.

Aleksi ”allu” Jalli on Suomen tunnetuin CS-pelaaja. Virolaisen lähdettyä Jallista tuli pelinjohtaja, mutta Kemppi otti vastuun harteilleen tänä keväänä.

CS:llä on nykyisin kolme eri maailmanlistaa, HLTV, ESL, CSPPA, ja OG on kaikilla ENCEn yläpuolella. OG:n sijoitukset listoilla ovat 13 (HLTV), 9 (ESL) ja 20 (CSPPA). ENCEn sijat ovat 18, 21 ja 21.

OG ja ENCE pelaavat molemmat seuraavaksi ESL Pro League -sarjan 12. kaudella. Lohkojakoa ei ole vielä kerrottu, mutta monet toivovat joukkueiden kohtaamista tiistaina 1.9. alkavalla kaudella.