Suomen savolaisin esports-joukkue on totta – taustalla KalPa ja KuPS

SAWO Esportsin taustalla on kolme savolaista urheiluseuraa.

Savolaiset urheiluseurat KalPa, KuPS ja Iisalmen PeliKarhut ovat ilmoittaneet perustavansa yhteisen esports-organisaation, SAWO Esportsin.

Organisaation GM:nä aloittaa kilpapelejä ahkerasti kommentoinut urheiluselostaja Arttu Hämäläinen. Hänen lisäkseen projektissa on mukana Suomen lentopallojoukkueesta tuttu hakkuri Olli-Pekka Ojansivu.

Savolaisorganisaation tavoite on kilpailla usean eri pelin kärjessä Suomessa. Ensimmäinen joukkue julkistetaan perjantaina 21.8. Suunnitelmissa on myös nuorisotoimintaa, jossa Juniori-Kalpa ry:llä on suuri rooli.

– Tämä on poikkeuksellinen yhteistyö koko Suomen mittakaavassa kolmen ison urheiluseuran välillä. Esports on tullut jäädäkseen ja tulee vain kasvamaan entisestään. Näemme tässä paljon mahdollisuuksia kehittää myös omaa toimintaamme tulevaisuudessa, kommentoi KalPa Hockey Oy:n toimitusjohtaja Toni Saksman.

Muun muassa Liiga-pelejä selostanut Hämäläinen kertoo IS:lle idean syntyneen jo alkuvuoden aikana. Koronapandemian takia toteutus kuitenkin venähti.

Hämäläisen mukaan savolaisuus ja paikallisuus, joista ollaan alueella ylpeitä, ovat tärkeitä uudessa esports-toiminnassa. Kumppaneita ja pelaajia haetaan alueelta, logona on kukko, värit ovat musta sekä keltainen.

Suomen lentopallojoukkueen hakkuri Olli-Pekka ”Lelu” Ojansivu on mukana SAWO Esportsin toiminnassa.

SAWO Esports nähdään ainakin urheilupelien parissa, koska taustalla on jääkiekko- ja jalkapalloseurat. Suomen suosituin kilpapeli Counter-Strike kiinnostaa myös.

– Haluamme mukaan sellaisiin peleihin, joissa on paljon kilpailua ja tapahtumia. Haluamme kuitenkin aina kilpailukykyisen joukkueen, koska haluamme voittaa. Mihinkään ei lähdetä sen takia, että pääsee pelaamaan, Hämäläinen kommentoi SAWOn pelisuunnitelmia.

Hämäläinen ei kerro millaisella budjetilla SAWO starttaa, mutta alkuvaiheessa toiminta on hieman pienempää. Useampaan peliin laajentaminen vaatii rahaa, mutta GM uskoo SAWOn erottuvan riittävästi muista tunnetuista nimistä, jotta kumppaneita löytyy.

– Haluamme olla räväkkä, kuten logomme! Viestinnän ja tekemisen pitää olla omanlaistaan, räväkkää, joka erottuu muista kaikin tavoin. Savolaisuuden pitää näkyä joka kerta, kun teemme jotain.

Puhelinhaastattelun aikana savolaisuus ja paikallisuus toistuvat useasti GM:n kommenteissa. Hämäläinen toivoo paikallisten yritysten kiinnostuvan projektista, mutta ei odota eurojen tulevan pyytämättä tai ilmaiseksi.

– Tuotteemme pitää olla sen verran mielenkiintoinen, että kumppanit saavat sitä kautta lisäarvoa omalle toiminnalleen.