Tähtipelaajan hyllyttäminen oli liikaa – fanit alkoivat uhkailla, tiimipomo ärähti

T1-joukkueen toimitusjohtaja kommentoi olevansa valmis viemään asiaa eteenpäin lakiteitse, mikäli uhkailut jatkuvat.

League of Legends -pelissä kilpailevan T1-korealaisajoukkueen päätös siirtää supertähti Lee ”Faker” Sang-hyeok toistaiseksi sivuun aloittavasta kokoonpanosta ei ole ollut fanien mieleen, uutisoi Dexerto.

Sang-hyeok siirrettiin heinäkuun lopussa sivuun nousevan lahjakkuuden Lee ”Clozer” Ju-hyeonin tieltä. T1 on voittanut kaikki viisi pelattua ottelua 17-vuotiaan pelaajan kanssa LCK-liigassa, mutta sosiaalisen median puolella vaihdoksesta on riittänyt keskustelua.

T1:n toimitusjohtaja Joe Marsh kertoi organisaation Twitter-tilin kautta julkaistussa avoimessa kirjeessä työntekijöiden ja jopa pelaajien saaneen pelaajamuutoksen jälkeen uhkailuja ja vihaviestejä. Marsh ei mennyt yksityiskohtiin, mutta kertoi T1:n olevan valmis ryhtymään vastatoimiin, mikäli uhkailuja tulee vielä.

LoL-piireissä uskotaan T1:n pelaajavaihdoksen olevan väliaikainen, koska joukkueella on jo taskussa LCK-sarjan pudotuspelipaikka. 17-vuotias Ju-hyeon ”Clozer” Lee on vakuuttanut pelaamissaan otteluissa, mutta pudotuspeleissä T1:n odotetaan palaavan pelaamaan taas Sang-hyeokin kanssa.

Sang-hyoek ei ole viime aikoina pelannut fanien odottamalla tasolla. Monet kommentoijat uskovat pienen tauon tekevän hyvää tähtipelaajalle, kuten vuonna 2015 nähtiin.

T1 on League of Legendsin kaikkien aikojen menestynein joukkue kolmella maailmanmestaruudella. Kansainväliseksi supertähdeksi jo vuosia sitten noussut Sang-hyoek on puolestaan kaikkien aikojen pelaaja.