Odotettu CS-huipputurnaus alkaa – tässä 5 suurta puheenaihetta

OG-joukkueen pelinjohtaja Aleksi ”Aleksib” Virolainen on turnauksen ainoa suomalaisnimi.

Counter-Striken syyskausi alkaa tänään toden teolla, kun huippujoukkueiden tähdittämän ESL One Cologne -turnauksen ensimmäiset ottelut pelataan kello 16 Suomen aikaa.

Alun perin turnaus piti pelata heinäkuussa Saksan Kölnissä, mutta suunnitelmat menivät uusiksi koronapandemian takia. ESL One Cologne pelataan nimestään huolimatta alueellisesti netin välityksellä Euroopassa (18.–30.8.), Pohjois-Amerikassa (18.–30.8.), Aasiassa (25.–30.8.) ja Tyynenmeren alueella (25.–30.8.).

Euroopan-turnaus on kovatasoisin ja suurin: Mukana on 16 joukkuetta ja palkintorahaa jaossa 325 000 dollaria. Mestaruudesta pelaavat esimerkiksi maailman ykkösjoukkue BIG, aina vaarallinen Natus Vincere, uudella kokoonpanolla debytoiva Astralis sekä Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG.

Ilta-Sanomat listasi viisi puheenaihetta liittyen CS-syksyn ensimmäiseen huipputurnaukseen.

1. OG:lla edessä tärkeät pelit

Suomalaistähti Aleksi Virolaisen johtama OG palasi kesätauolta viime viikolla kahden turnauksen voimin: DreamHack Open Summer päättyi välieriin BIG-tappion jälkeen, mutta IEM New York -karsinnoista irtosi jatkopaikka.

OG:n osalta kevät ja kesä ei ollut onnistunut, vaikka joukkue nappasi pronssia juuri taukoa edeltäneestä cs_summit 6 -turnauksesta. Väliin mahtui useampi epäonnistuminen tai yksittäinen paha tappio.

Virolaisen joukkue pystyy haastamaan ja voittamaan kovia nimiä, mutta OG ei vielä pysty pitämään hyvää tasoaan tasaisesti päivästä toiseen. Harvemmin edes kahta peräkkäistä ottelua, saatikka päivää.

ESL One Cologne on OG:lle ja Virolaiselle hyvä sauma näyttää, että joukkueen nimi pitää muistaa, kun puhutaan Euroopan eliitistä. Colognesta on lupa odottaa playoff-sijoitusta tai muuten summit6-tulosta voidaan pitää ylisuorituksena.

Aleksi ”Aleksib” Virolaisen tähdittämä OG lähtee pelaamaan altavastaajien joukossa.

2. Miten käy Astraliksen?

Tanskalainen Astralis on ollut korona-ajan yksi kuumimmista puheenaiheista. Joukkue ilmoitti keväällä laajentavansa kokoonpanoaan ensin kuuteen ja sitten seitsemään pelaajaan. Hetkeä myöhemmin avainpelaajat Lukas ”gla1ve” Rossander ja Andreas ”Xyp9x” Højsleth jättäytyvät kuukausien sairauslomalle.

Rossander ja Højsleth seuraavat ESL One Colognen sivusta, kun joukkueessa pelaavat Patrick ”es3tag” Hansen ja Lucas ”Bubzkji” Andersen. Kokoonpanon uudet nimet ovat kovia tekijöitä, erityisesti keväällä kovassa nosteessa ollut Andersen, mutta pelaajatauon jälkeen moni joukkue on palannut pelikentille ruosteisena.

Astralis kohtaa tänään tiistai-iltana kello 19.30 ruotsalaisen Fnaticin. Tanskalaisten keväällä kärsinyt julkisuuskuva kaipaisi loistostarttia eli voittoa, jota varmasti myös kaikkien aikojen CS-joukkueen fanit odottavat. Pelinjohtajan paikan Rossanderilta on ottanut nyt kunnolla Emil ”Magisk” Reif, mutta kestääkö 22-vuotias paineet tositilanteessa?

3. Nostaako tanskalaisnimi FaZen mestariksi?

Kesätauon päätteeksi FaZe Clan pudotti uutispommin, kun joukkue ilmoitti heinäkuussa Northin jättäneen tanskalaisstara Markus ”Kjaerbye” Kjærbye korvaavan koeajalla olleen liettualaisnuoren Aurimas ”Bymas” Pipirasin.

Kjærbye tuo lisää tulivoimaan valmiiksi nimekkääseen FaZeen, jonka vuosi on tähän mennessä ollut melkoista vuoristorataa. Koronan aikana joukkue on ottanut kolme pronssisijoitusta (ESL One Road to Rio, DreamHack Masters, BLAST Premier Finals), mutta kesätauolle joukkue lähti allaan vaatimaton 11. sija cs_summit 6:sta.

FaZen tähtinimiä pursuavan kokoonpanon suurin ongelma on tuntunut olevan jo yli vuoden ajan todellisen pelinjohtajan puute, joten sinänsä tanskalaistähden kiinnitys ei vastaa fanien huutoon. Kjærbye on kuitenkin huomattavasti vaarallisempi pelaaja kun Pipiras, joka tosin joutui FaZessa pelaamaan aivan eri roolia kuin normaalisti.

”Superjoukkueeksi” aikoinaan kutsutusta FaZesta tuskin tulee Astraliksen kaltaista konetta edes Kjærbyen kanssa, mutta yksittäiseen turnausvoittoon tiimi saattaa tänä syksynä kyetä. FaZen statuksesta johtuen Kjærbyen debyytti kuuluu ensimmäisen kierroksen kohokohtiin – vaikka keskiviikkona vastaan asettuukin Heroic.

4. Jatkuuko BIGin hurja lento?

Maailmanlistan kärkeen nousi heinäkuun alussa hurjassa iskussa ollut saksalainen BIG. Joukkue voitti kaksi viimeistä suurta turnausta ennen kuukauden pituista kesätaukoa.

BIG palasi pelikentille jo viime viikolla, kun joukkue voitti DreamHack Open Summer -turnauksen. Neljän voitetun ottelun aikana joukkue hävisi vain kartan OG:lle ja Endpointille, mutta kaatoi esimerkiksi Heroicin kahdesti 2–0.

Saksalaisjoukkue on hävinnyt viimeisen 20 ottelun aikana sarjat vain OG:lle, G2:lle ja Vitalitylle. BIG on kuitenkin voittanut samat joukkueet myös kyseisen 20 ottelun aikana, joten kenelläkään ei ole etulyöntiasemaa.

BIGin tilanteen huomioiden saksalaisjoukkue on myös ESL One Cologne -turnaukseen ennakkosuosikki. Paras kolmesta -turnausformaatti suorastaan tukee joukkuetta, koska tällöin yksittäinen heikko karttasuoritus ei vielä riitä kaatamaan saksalaisjättiä.

Turnauksen lohkot:

5. Brasilialaisjoukkue tosipaikan edessä

Euroopan-turnauksen kiistellyin nimi on brasilialainen MIBR. Koronapandemian takia joukkue päätti jo kuukausia sitten tulevansa elokuussa Eurooppaan, minkä vuoksi pelaaminen normaalisti Yhdysvalloissa ei ole mahdollista. ESL päätti kunnioittaa MIBRin suunnitelmia, joten Euroopan-turnausportti aukesi viime metreillä.

Jesse ”zehN” Linjalan edustama GODSENT seuraa jättiturnausta sivusta mitä todennäköisesti juuri MIBRille annetun turnauspaikan takia. GODSENT on ESL:n ylläpitämän maailmanlistan parhaiten sijoittunut ilman kutsua jäänyt eurooppalaisjoukkue.

Kaksi major-mestaruutta aiemmalla nimellä (ja vanhalla kokoonpanolla) voittanut MIBR on nykyisin vain varjo entisestään. Legendaarinen joukkue ei ole voittanut MIBR-nimellä kahden vuoden aikana yhtään isoa mestaruutta. Pohjois-Amerikassa joukkue on nykyisin vasta neljänneksi tai viidenneksi paras.

Nämä faktat tiedostaen suuren ja äänekkään fanikunnan omistavalta joukkueelta ei odoteta mitali- tai edes playoff-sijoitusta Colognesta. MIBR on kuitenkin harjoitellut Colognea varten jo hetken aikaan Serbiassa, joten pelien päättyminen kahteen tappioon olisi (odotettu) farssi.

MIBRin ensimmäinen vastus keskiviikkona on HLTV:n maailmanlistalla viidentenä oleva G2 Esports, joka lähtee otteluun selvänä ennakkosuosikkina.

Lohkovaiheessa joukkueet on jaettu kahteen lohkoon. Jatkopaikka varmistuu kahdella voitolla, ja kahdella tappiolla putoaa. Lohkovaihe pelataan 18.–26.8. ja kerrasta poikki -pudotuspelit 27.–30.8.

OG:n ensimmäinen ottelu on Ninjas in Pyjamasia vastaan tänään tiistaina kello 16. OG:n toisen kierroksen vastustaja on torstaina tai lauantaina joko BIG tai Sprout, oli kyseessä sitten ylemmän tai alemman kaavion ottelu.

Seuraa turnausta suorana: