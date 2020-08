HAVU laajentaa uuteen peliin – valmentajaksi kokenut nimi

Joukkuetta valmentaa MM-kisoissakin vuonna 2016 nähty kaksinkertainen Suomen mestari Benjamin Läärä.

Suomalainen esports-organisaatio HAVU Gaming on laajentanut Dota 2 -peliin. Organisaatiota edustaa tietokoneella pelattavassa taktisessa taisteluareenapelissä aiemmin Astronauts-nimellä pelannut suomalaisjoukkue.

Samu ”MTD” Hautalan lisäksi HAVU-paidan pukevat jatkossa päälleen Perttu ”Megabauss” Pesonen, Mikael ”GreedoT1” Sainio, Aapo ”Nukkumatti” Riikonen ja Jan ”Womber” Kylmänen, joka on joukkueen konkari.

Joukkuetta valmentaa kaksinkertainen Suomen mestari Benjamin ”Notah” Läärä, joka on pelannut muun muassa Helsinki REDSissä. Läärä on valmentanut aiemmin Escape Gaming -joukkuetta, joka kilpaili The Internationalissa vuonna 2016.

Dota-kokoonpano on HAVUn ensimmäinen, vaikka toimitusjohtaja Lasse Salminen on aikoinaan saanut idean koko organisaation perustamiseen juuri Dotasta. HAVUlla on lisäksi joukkueet NHL-pelisarjassa ja Counter-Strikessa.

Kansainvälisesti menestyneet suomalaiset Dota-joukkueet ovat olleet harvassa, mutta sekajoukkueissa pelaavia menestyneitä suomalaispelaajia on useampia. Nykyisin pelin huipulla kilpailevat esimerkiksi Lasse ”MATUMBAMAN” Urpalainen ja Topias ”Topson” Taavitsainen.