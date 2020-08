Mikä on maailman paras Counter-Strike-joukkue? Nyt siihen on 3 vastausta

Counter-Strikella on nyt kolme maailmanlistaa, jotka eroavat toisistaan huomattavasti.

Räiskintäpelillä Counter-Strikella on nyt kolme eri tahon ylläpitämää maailmanlistaa. Tunnetuinta ja seuratuinta listaa julkaisee viikoittain HLTV.

HLTV:n lisäksi listoja ylläpitävät turnausjärjestäjä ESL sekä nyt myös Counter-Strike-pelaajien ammattiyhdistys CSSPA eli Counter-Strike Professional Players’ Association, CSPPA.

CSPPA:n lista on kehitetty yhdessä tunnettujen ammattilaispelaajien kanssa. Pelaajaliiton mukaan rankingin on tarkoitus olla mahdollisimman läpinäkyvä ja myös pelaajia suojeleva. Tämän vuoksi vain osa turnauksista huomioidaan listalla, sairauslomista ei menetä pisteitä ja listaa päivitetään muita harvemmin.

CSPPA:n ranking eroaa merkittävästi esimerkiksi HLTV:n tuoreimmasta listasta. Alla CSPPA-rankingin kärkikymmenikkö – suluissa joukkueen sija HLTV:n listalla.

Evil Geniuses (3.) Natus Vincere (4.) FURIA (8.) G2 Esports (5.) BIG (1.) Team Vitality (2.) Gen.G (15.) MIBR (16.) Team Liquid (10.) Fnatic (6.)

Listaa on kritisoitu runsaasti sosiaalisessa mediassa, koska esimerkiksi HLTV:n ja ESL:n selvä ykkösnimi BIG on CSPPA:n rankingissa vasta viides. BIG on oli kevään suuryllättäjä, mutta se ei riittänyt CSPPA-listalla.

Ranskalainen Vitality on CSPPA:n listalla kuudentena, mutta muilla listoilla joukkue on BIGin jälkeen toiseksi paras. Listan osalta puhetta on riittänyt myös Gen.G:stä ja MIBRistä, jotka ovat sijoilla 7 ja 8. Muihin listoihin verrattuna sijoitukset ovat korkeat, koska Gen.G on muilla listoilla 15:s ja 19:s, MIBR puolestaan 16:s ja 23:s.

Suomalaisia löytyy CSPPA-listalta neljä: Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG (20.), ENCE (21.), Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä GODSENT (23.) ja HAVU (24.). HLTV:n listalla OG on 13:s, GODSENT 17:s, ENCE 21:s ja HAVU 48:s. ESL:n rankingissa OG on peräti yhdeksäs, GODSENT 16:s, ENCE 18:s ja HAVU 31:s.

Jani ”Aerial” Jussilan edustama ENCE on CSPPA:n listan sijalla 21. Sama sijoitus löytyy myös HLTV:stä, mutta ESL:n puolella joukkue on 18:s.

CSPPA:n ranking ottaa huomioon vain tiettyjen turnausjärjestäjien kisat, mikä ei ollut kaikkien mieleen. Turnauskohtaisesti jaettavien pisteiden määrä vaihtelee joukkuemäärän, kilpatason ja palkintopotin mukaan. Esimerkiksi neljän kärkinimen välinen rahakas turnaus saattaa olla suurempi pistemäärältään kuin 16 joukkueen huipputurnaus vaatimattomammalla palkintopotilla.

Liitto on kertonut ottavansa palautetta vastaan ja tekevänsä sen perusteella listaan muutoksia tulevaisuudessa. HLTV:n ja ESL:n viikoittain päivittyvistä listoista poiketen CSPPA:n ranking julkaistaan aina kuun ensimmäisenä maanantaina.

Maailmanlistoja seurataan hyvin tarkasti, koska niiden perusteella jaetaan useasti turnauspaikkoja tai kutsuja karsintoihin. ESL kutsuu esimerkiksi turnauksiinsa joukkueita oman rankingin perusteella, mutta HLTV:tä hyödyntävät erityisesti pienemmät nettiturnaukset.