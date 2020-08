Somekohu oli liikaa – huippusarjat peruivat sopimuksen Saudi-Arabian kanssa

LEC on League of Legends -pelin Euroopan huippusarja. Sarja sai uuden nimen ja ilmeen vuonna 2019.

Saudi-Arabia lähti kahden suuren esports-sarjan sponsoriksi kyseenalaisella kaupunkiprojekti NEOMilla, mutta pelaajien vastaanotto johti sopimusten purkamisiin.

Kyseenalaiset sponsorisopimukset eivät ole ennenkuulumattomia esportsissa, mutta harvasta on ollut yhtä isoa somekohua kuin Saudi-Arabian NEOM-projektista.

Heinäkuun lopulla turnausjärjestäjä BLAST sekä League of Legends -pelin eurooppalainen huippusarja LEC ilmoittivat aloittavansa yhteistyön NEOMin kanssa. LEC pyörsi päätöksen vuorokauden sisään, mutta BLAST ilmoitti sopimuksen purkamisesta vasta 13.8.

LEC on yksi esportsin suosituimmista sarjoista, mutta liiga sai NEOM-sopimuksesta runsaasti lokaa niskaan eri medioissa ja somessa. Esimerkiksi liigaselostajat ilmoittivat olevansa sopimusta vastaan ja harkitsevansa boikotointia. Siihen ei ollut kuitenkaan tarvetta, koska LEC irtisanoi sopimuksen alle 24 tuntia julkistuksesta.

Tiedotteessa EMEA-alueen esports-vastaava Alberto Guerrero kertoi sopimuksen olleen iso virhe, jota ei toisteta. Sopimuksen julkistamishetkellä LEC-liigan logo oli eri somekanavissa Pride-värityksellä. Tämä tulistutti faneja entisestään, koska Saudi-Arabiassa vähemmistöillä on hankalat oltavat.

NEOM on Saudi-Arabian suunnittelema ”tulevaisuuden kaupunki”, joka on The Guardianin mukaan pinta-alaltaan 33 kertaa suurempi kuin New York. Lehden mukaan kaupungin rakentaminen maksaa jopa 500 miljardia dollaria. Projektia on kritisoitu muun muassa siitä, että NEOMia ollaan rakentamassa Huwaitat-alkuperäisheimon asuttamalla alueelle.

Saudi-Arabiaa on jo pidemmän aikaa kritisoitu ihmisoikeuksiin liittyen. Maa on yrittänyt viime vuosina parantaa imagoaan järjestämällä tai rahoittamalla suuria urheilutapahtumia, mutta pinnan alla vähemmistöjen syrjintä, teloitukset ja olematon sananvapaus ovat yhä arkipäivää.

Siinä missä LEC reagoi nopeasti farssiksi osoittautuneeseen yhteistyösopimukseen, samaa ei voi sanoa BLASTista. Tanskalaisyritys oli ensimmäiset kaksi viikkoa hiljaa koskien sopimusta, jota kritisoivat fanien lisäksi muutamat tunnetut CS-selostajat.

Torstaina 13.8. BLAST vahvisti HLTV:lle päättäneensä sopimuksen. Turnausjärjestäjä ei ole kuitenkaan kertonut asiasta verkkosivuillaan tai somessa. Alkuperäinen tiedote löytyy kuitenkin sivuilta ja somesta.

Yhteistyön vahvistaneessa tiedotteessa BLAST kertoi sopimuksen olevan rahallisesti yrityksen yksi merkittävimmistä. BLAST ei kommentoinut HLTV:lle, miten yhteistyön päättyminen vaikuttaa yrityksen tilanteeseen tai suunnitelmiin.