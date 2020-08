Suomalaisten finaali alkoi katastrofilla, kun avainpelaaja otti hatkat – Joona Leppäsen uran huippuvuosina meininki oli kuin lastentarhassa

Joona ”natu” Leppäsen erityisen pitkä peliura Counter-Strike-videopelissä oli täynnä yllätyksiä.

Juttu on julkaistu alun perin Ilta-Sanomissa 26.8.2018.

Lahtelainen Joona ”natu” Leppänen, 33, on yksi Suomen pitkäaikaisimmista kilpapeliveteraaneista. Hänellä on takanaan yli 15-vuoden mittainen ura, johon on mahtunut niin kansainvälistä menestystä kuin katkeria takapakkejakin.

Kaikki alkoi 1990-luvun alkupuolella QuakeWorldin parissa, jolloin pelaajien keskuudessa oli muotia käyttää nelikirjaimisia nimimerkkejä. Leppänen löysi omansa kivennäisvesipullosta ja sen kyljessä lukeneesta sanasta natural.

– Tai sitten se oli juttu meidän silloisessa klaanissa, jonka nimi oli Followers of the Bananameister. Tällöin nimimerkki lyheni muotoon natu ja sille tielle on jääty. Ihan Quaken alkuaikoina käytin myös nimimerkkiä ^Jonttu^, mutta en koskaan pitänyt kyseisestä lempinimestä, joten halusin keksiä jotain muuta, Leppänen kertoo Ilta-Sanomille.

Counter-Strikeen Leppänen tutustui teini-ikäisenä kaveriporukkansa kanssa. Heillä oli tapana kokoontua laneille jonkun kotiin ja Half-Lifen julkaisun jälkeen ne keskittyivät yhä enemmän sen ympärille.

Joona Leppänen (kuvan etualalla) pelaamassa MindTrek-tapahtumassa vuonna 2002.

Half-Lifen parissa toimi äärimmäisen aktiivinen joukko ihmisiä, jotka tekivät siihen erilaisia modifikaatioita. Näistä yksi oli Counter-Strike. Se sai kaveripiirissä suuren suosion, mutta Leppänen ei pitänyt siitä aluksi ollenkaan.

– Sen ostomenu oli niin monimutkaisesti tehty. Nykyisen ostomenun rinnalla oli vielä oma eri kaliiberin panoksille ja ostin aina erehdyksissä vääriä ja totesin kavereille, että Quake on mun juttu.

Tarpeeksi kauan pelattuaan – sosiaalisen paineen alla, mutta huumorilla – Leppänen alkoi päästä CS:n makuun ja huomasi olevansa siinä varsin hyvä. Hän lainasi kaveriltaan virallisen cd-keyn päästäkseen pelaamaan netissä.

– Sen jälkeen peli alkoi viedä mukanaan. Kyseiselle kaverille kiitos, sillä taisin saada pitää kyseisen CD-keyn ja rekisteröin sen aikanaan Steamin julkaisun jälkeen omaan tiliini.

”natu” pelaamassa CS 1.6 -versiota EuroCup-turnauksessa vuonna 2006:

Kansainvälinen peliura alkoi Etelä-Koreassa

Vuosista Counter-Striken kuuluisan 1.6 -version parista Leppäselle jäi päällimmäisenä positiivisia tuntemuksia. Virheitä hän kuvailee osaksi opin tietä ja toteaa, että ilman niitä jotkut onnistumiset olisivat todennäköisesti jääneet tapahtumatta.

Erityisesti hänen mieleensä jäi Allstars-nimisellä joukkueella vuonna 2001 voitettu ensimmäisten ”pelaamisen olympialaisten”, World Cyber Gamesin, kolmas sija ja siitä tienattu 10 000 dollarin palkintosumma.

Leppänen on sanonut monesti, että kyseinen reissu Etelä-Koreaan on ollut se kipinä, joka on ajanut pysymään lajin ympärillä noin parikymmentä vuotta.

– Pääsin todistamaan henkilökohtaisesti missä Aasiassa mentiin pelaamisen ympärillä ja ne mielikuvat ovat tehneet unohtumattoman jäljen ja antaneet pontta ajatukselle, että tulevaisuudessa laji voisi kasvaa isoksi myös lähempänä kotia.

Toisena isona askeleena urallaan Leppänen pitää aikaa Destination Skylinen kanssa vuoden 2003 lopulta vuoden 2005 loppukevääseen. DSky oli ensimmäinen pidemmällä ajanjaksolla kansainvälisesti menestynyt suomalainen joukkue.

Leppänen kertoo olleensa viimeinen, joka ryhmään kutsuttiin mukaan. Joukkueella oli siihen aikaan halu kasata paras mahdollinen suomalainen kokoonpano.

– Valitettavasti syystä tai toisesta emme kuitenkaan olleet tulleet aina toimeen kaikkien joukkueeseen valittujen pelaajien kesken, vaan aiemmin oli ollut jotain lapsellista vääntöä. He kuitenkin halusivat minut mukaan ja unohtaa menneet, jotta saatiin kasaan se poppoo, millä oli kaikki komponentit menestymiseen.

Se kannatti, sillä DSky oli suuren osan tuota aikaa varmasti maailman viiden parhaan joukkueen joukossa ja menestyi useissa isoissa turnauksissa ympäri maailmaa, Leppänen kertoo. Hänen muistoihinsa jäi varsinkin erinomainen ryhmähenki ja tiimipeli.

– Reissuilla oli uskomattoman hauskaa ja tulimme toimeen keskenämme loistavasti. On hauskaa ajatella nyt, että joukkue meinasi jäädä kokonaisuudessaan kasaamatta ainakin allekirjoittaneen osalta aiempien erimielisyyksien takia.

Nykyään Counter-Strike näyttää tältä. Alla olevalla videolla ENCEn konkaripelaaja Aleksi ”allu” Jalli näytti tarkkuuskivääritaitojaan ja voitti 1vs5-tilanteen de_dust2-kartassa.

Leppäsen tulkinnan mukaan suomalainen CS-skene ajautui alennustilaan vuoden 2005 kesällä ja hän itse halusi nähdä maailmaa. Hän päätyi kansainväliseen 4Kings -joukkueeseen, joka oli erittäin opettavainen kokemus.

– Tulosten valossa emme ehkä päässeet täysin siihen pisteeseen, mihin todellinen potentiaali oli. Silti esimerkiksi WSVG-turnaus 2006 kesällä Dallasissa, jossa nappasimme muistaakseni nelostilan, oli meiltä huikean hyvää CS:ää ja meillä oli mahdollisuudet mennä vaikka päätyyn asti.

WSVG oli Leppäselle eräänlainen konseptin todennus siitä, että pelaamalla voi oikeasti tienata toimeentulonsa.

– Oli hienoa olla ensimmäisiä suomalaisia, jotka saivat ammattisopimuksen. Sain pelaamisesta ihan asiallista korvausta kyseisen ajan standardeihin nähden.

Monet muistavat Leppäsen myös vuodelta 2007, jolloin 69N-28E oli muutaman kuukauden ajan maailman paras joukkue. Hänelle itselleen ajanjakso oli henkilökohtaisista syistä todella raskas, mikä vaikutti jaksamiseen ja suorituksiin peleissä.

Siitä huolimatta joukkue pelasi äärimmäisen hyvin. Tulokset perustuivat lukuisiin pelitunteihin ja kaikkien vankkumattomaan sitoumukseen tehdä töitä menestyksen eteen.

Leppänen kertoo, että kesällä joukkueen sisälle muodostui jännitteitä, joiden lisäksi hänen henkilökohtainen elämänsä oli epämiellyttävässä tilanteessa. Näiden asioiden johdosta hän joutui joukkueesta sivuun ja tarina päättyi vain muutaman kuukauden jälkeen.

– Ikävä kyllä lento loppui liian lyhyen, koska olimme nuoria ja edelleen varsin lapsellisia. Meininki oli turhan usein lapsellisempaa kuin lastentarhassa.

Leppänen pelaamassa 4Kingsin riveissä. Kuva ajoittuu vuosiin 2005-2006.

Vuonna 2008 Leppänen piti taukoa ja siirtyi työelämään. Seuraavana vuonna hän päätti vielä yrittää kilpailukykyisen pelijoukkueen kasaamista.

Alun perin Crack Clan -nimellä tunnettu ja sittemmin Power Gamingiksi muodostunut brittiläinen organisaatio antoi Leppäselle tehtäväksi uuden joukkueen kasaamisen.

Alkuperäinen kokoonpano oli hänen mukaansa valitettavasti melko fiasko. Joukkue kävi muutamassa turnauksessa ja Leppäsen sanoin ”otti pahasti kuokkaan”.

Joukkue meni kuitenkin kokeilemaan onneaan Suomen WCG-karsintoihin Assembly Summereille 2009 ja siellä tapahtui pieni ihme. Kyseinen voitto on jäänyt Leppäselle mieleen yhtenä unohtumattomimmista kokemuksista, sillä se oli niin odottamatonta kaikkine ennen turnausta sattuneine vastoinkäymisineen.

Turnaus alkoi katastrofilla. Joukkueessa silloin pelannut Niko ”nasu” Kovanen ei halunnut enää osallistua vaan lähti jonnekin korpeen viettämään kavereiden kanssa hauskaa viikonloppua. Joukkue kampesi itsensä finaaliin varapelaajalla.

Muutamaa tuntia ennen ratkaisuottelua Leppänen sai viestin Kovasen isoveljeltä, Tomi ”lurppis” Kovaselta, joka kertoi pikkuveljensä palanneen ihmisten ilmoille. Hän suositteli Leppästä suostuttelemaan Kovanen loppuotteluun.

– Sain kuin sainkin Nikon ylipuhuttua ja jollain ilveellä kampesimme silloisen Astraliksen, jonka piti pyyhkiä meillä lattiaa, finaalisarjassa 2–1-numeroin. Niko, joka ei ollut koskenutkaan CS:ään kahteen viikkoon, oli finaalissa vielä ilmiliekeissä.

Turnauksen jälkeen Leppänen teki johtopäätöksen, että pärjätäkseen joukkueen piti tehdä pelaajavaihdoksia. Ne tehtiin, mutta tammikuussa 2010 pelaaminen keskeytyi puoleksi vuodeksi neljän viidestä pelaajasta lähtiessä suorittamaan varusmiespalvelusta. Toukokuussa joukkue palasi yhteen ja pelasi WCG:n esikarsinnat menestyksekkäästi.

– Tästä joukkueesta (Leppänen, Kovanen, Tino ”tihOp” Puumala, Max ”ruuit” Aspe ja Samu ”plastE” Aalto) jäi mieleen se, että onnistuimme kasaamaan kokoonpanon, jossa ilmapiiri oli rauhallinen ja meininki pysyi jatkuvasti aisoissa. Se oli varmasti 1.6 urani ”helpoin” joukkue, sillä keskittyminen oli pääosan ajasta olennaisessa eikä energiaa kulutettu turhaan huutamiseen, Leppänen muistelee.

Päätös lopettamisesta syntyy

CS uudistui vuonna 2012, kun uusin versio CS:GO eli Counter-Strike: Global Offensive julkaistiin beta-versiona. Sitä Leppänen pelasi muun muassa Jonas ”ScurK” Finnilän ja nykyisin ENCE:ssä pelaavan Aleksi ”allu” Jallin kanssa.

– Se vaan yksinkertaisesti alkoi maistua ihan hyvältä ja itsellekin tuli semmoinen fiilis, että vieläköhän sitä, Leppänen muistaa.

CS:GOn tulo oli jo aikaa, jolloin Leppänen oli perheellinen ja tiukasti työelämässä. Hän ei saanut pelaamisesta palkkaa, mutta runttasi työviikon päälle vielä 40–45 tuntia CS:ää. Hän nautti pelaamisesta eikä vaimokaan ollut sitä vastaan.

Silti se alkoi tuntua ponnistelulta. Vuoden 2014 lopulla Leppänen valmistautui henkisesti lopettamaan uransa, mutta puhelinsoitto uudenvuodenaattona muutti suunnitelmat.

Jalli soitti Leppäselle tämän ollessa ampumassa raketteja lasten ja naapureiden kanssa. Jalli oli jutellut muiden kanssa, että hän, Leppänen, Tom ”stonde” Glad, Taneli ”disturbed” Veikkola ja Jesse ”KHRN” Grandell voisivat olla kokoonpano, jolla Suomi viedään takaisin CS:n maailmankartalle.

– Siinähän sitä sitten rupateltiin pari tuntia puhelimessa ja päätin, että katson tämän kortin.

Lupaavasti alkaneen tarinan päätti kuitenkin Ninjas in Pyjamas -joukkue, joka tarvitsi pelaajaa Mikail ”Maikelele” Billin tilalle. Suomalaiset halusivat Jallin tarttuvan tilaisuuteen.

Leppänen kertoi muille, ettei enää pelaisi kovin pitkään, vaikka joukkue joukkue oli aiemmin päässyt läpi Katowicen Major-turnaukseen ja Pro Leaguen finaalipeleihin.

CS-karttasuosikkien joukkoon kuuluvan Dustin kakkosversio. Se on myös maailman tunnetuimpia pelikarttoja.

Katowicen jälkeen NiPin tähtipelaaja Christopher ”GeT_RiGhT” Alesundi pyysi Leppästä tiimin valmentajaksi. Hän sopi pelaavansa Pro Leaguen finaalit ja päättävänsä uransa siihen.

– Ajatus lopettamisesta oli vaan pikku hiljaa kasvanut päähän ja silloin on se hetki, kun täytyy siirtyä sivuun. Vähemmän yllättäen, kun olin viettänyt lajin ympärillä puolitoista vuosikymmentä, sivuun siirtyminen ei vienyt kovinkaan kauas.

Yli viisitoistavuotisesta esports-urasta jäi käteen nykyinen työura.

– Esports bisneksenä kasvaa jatkuvasti ja olen onneksi päässyt todistamaan sitä aitiopaikalta. Peliura oli hienoa aikaa ja siitä on jäänyt hyviä muistoja. Tarinoita riittää kerrottavaksi kiikkustuoliin asti.

ENCE ja tulevaisuus

Tällä hetkellä Leppänen työskentelee kilpapeliorganisaatio ENCElle. Virallisesti hänen tittelinsä on markkinointijohtaja, joka vastaa myös yhteistyökumppanien kanssa asioinnista, tiimin brändin luomisesta ja sosiaalisen median kanavista. Itse hän kuvailee itseään ”puuhapeteksi”.

– Nyt olen vielä ”iltahommina” ollut toukokuusta jeesaamassa meidän uutta CS-joukkuetta ja matkannut heidän mukanaan turnauksissa. Toimenkuvia siis riittää, mutta se on kaikessa stressaavuudessaan kuitenkin hienoa, koska kyseessä on jotain mikä on meidän omaa.

ENCEn CS-tiimi on noussut ryminällä maailman kärkinimien haastajaksi.

ENCEllä menee tällä hetkellä todella hyvin, Leppänen kertoo. Palkintokaapissa on muun muassa Overwatchin SM-kulta viime vuodelta, Rainbow Six Pro-liigan voitto 2017 lopulta, Joona ”Serral” Sotalan tämän vuoden kolme World Championship Series -voittoa ja GSL-voitto, sekä luonnollisesti viimeisimpänä uuden ison investoinnin – CS-joukkueen – menestys ja elokuussa saavutettu maailmanrankingin sijoitus 14.

Organisaatio keskittyy nyt nykyiseen pelaajarosteriinsa eikä etsi uusia pelejä ja pelaajia. Leppäsen sanoin ENCE haluaa olla muutakin kuin ”logo paidassa”.

– Me halutaan olla sellainen organisaatio, johon pelaaja haluaa sitoutua ja kokee saavansa oikeaa lisäarvoa meidän antamista tukitoimista. Siihen auttaa keväällä aloitettu kumppanuus Lahden Pelicansin kanssa, esimerkiksi urheilullisella puolella.

Haasteena taas on kilpapelaamisen raskas kulurakenne ja liiketoiminnan kasvattaminen.

– Suomessa esportsin kaltaisen hyvin kansainvälisen liiketoiminnan harjoittaminen on hyvin haastavaa, jo pelkästään puhtaasti toiminnan rahoittamisen näkökulmasta. Vaatimustaso budjetin suhteen alkaa siirtyä vääjäämättä kohisten kohti seitsemännumeroisia lukemia, eikä Suomen kokoisella markkina-alueella sellaiseen pääseminen ole mikään pala kakkua, Leppänen sanoo.

Saavutettavaa riittää yhä. Leppänen kertoo haluavansa edesauttaa suomalaisen esports-kulttuurin kehittymissä ja raivata tietä tulevaisuudelle.

– Kyllä mulle merkkaisi se valtavasti, että Suomessa päästään isossa kuvassa lähimaillekaan kansainvälistä tasoa niin joukkueorganisaatioiden, tapahtumien ja turnausten osalta.