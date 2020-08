Main ContentPlaceholder

Maailmanmestari vankilaan, huijari kiinni rysän päältä... Tällaisia ovat esportsin puhutuimmat kohut

Nikhil "forsaken" Kumawat (vasen reuna), Lee ”Life” Seung Hyun (keskellä) ja Elias ”Jamppi” Olkkonen ovat olleet viime vuosina otsikoissa eri syistä.

Kilpapelaamisella on ollut vuosien aikana kohuja laidasta laitaan. Pelaajia on joutunut vankilaan, joukkueita kaatunut ja joskus syyllinen on selvinnyt ihmeen vähällä.