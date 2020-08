Esports ohittaa tulevaisuudessa jalkapallon, sanoo Suomen tunnetuimman pelijoukkueen pomo – ”Siitä on jo aika vahvoja signaaleja”

ENCEn toimitusjohtajan Mika Kuusiston mielestä esportsin potentiaalista on nähty jo vahvoja signaaleja. ENCE-joukkueen arvo on hänen mielestään juuri nyt jossain 5–50 miljoonan euron välillä.

Juttu on julkaistu alun perin Ilta-Sanomissa 6.8.2019.

Esports on kasvanut viime vuosina hurjaa vauhtia Suomessa ja maailmalla. Nimekkäitä sijoittajia, urheiluseuroja ja julkkiksia on lähtenyt mukaan kovaa vauhtia. ENCEn toimitusjohtaja Mika Kuusisto uskoo esportsin kasvavan vielä joskus suuremmaksi kuin jalkapallo.

– Millä aikavälillä tämä tulee tapahtumaan? Sitä on vaikea sanoa, mutta uskon siihen vahvasti, vaikka olen suuri perinteisen urheilun fani, Kuusisto aloittaa vastauksensa.

– Siitä on jo aika vahvoja signaaleja. Hiljattain Suomessa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että nuoret (18–25-vuotiaat) seuraavat jo nyt enemmän esportsia kuin jalkapalloa tai lätkää. Se on aika iso juttu, kun miettii kuinka lätkähullua kansaa me olemme.

Esportsin kasvun ohella koko median kuluttaminen on muuttunut erityisesti nuoren sukupolven kohdalla. Kuusisto kertoo esimerkkinä hänen 9-vuotiaan tyttärensä median käytöstä.

– Tyttäreni ei käytä kovin paljoa kännykkää, mutta hän katsoo esimerkiksi Youtubesta muiden ihmisten pelaavan, askartelevan tai meikkaavan. Koko juttu perustuu siihen, että seurataan jonkun tekevän jotain.

Counter-Strike-joukkue on ENCEn kruununjalokivi.

Kuusiston mielestä perinteisillä urheiluseuroilla tulee olemaan jatkossa entistä haastavampaa täyttää hallit ja stadionit. Yhdysvalloissa jo useat urheiluseurojen omistajat ovat jo lähteneet mukaan esportsiin.

Maailmalla on myyty tiimejä jo kymmenillä miljoonilla euroilla, mutta harvan toiminta pysyy plussan puolella. Kuusiston mielestä esports ei ole kuplassa, mutta välillä hän ihmettelee tiimien väitettyjä arvoja.

– Pitkällä aikavälillä en ole huolestunut, mutta toisaalta taas tiimit ovat nostaneet Amerikassa rahaa järjettömillä valuaatioilla. Kaikesta huolimatta se on varmaa, että fanikunnan kasvaminen ei tule hidastumaan.

Esports-fani tuottaa paljon vähemmän kuin perinteisen urheilun fani, mutta potentiaalia on valtavasti. Fanikunnan kasvaminen tulee kaikkea muuta kuin hidastumaan, lataa Kuusisto.

– Markkinoilla on paljon potentiaalia saada fanit käyttämään rahaa entistä enemmän, mutta kuka keksii sen keinon? Tässähän meillä ei ole oikein kiinteitä kuluja, kuten stadionia, mutta me ei voida myöskään myydä sinne kausikortteja.

ENCEllä ei ole ulkopuolisia sijoittajia, liikevaihto kasvaa nopeaa vauhtia ja kaiken lisäksi toiminta on kannattavaa. Mikä on sitten ENCEn arvo tällä hetkellä? Jossain 5–50 miljoonan euron välillä, naureskelee Kuusisto.

– Valuaatio muodostuu oikeastaan vasta sitten kun kauppa tapahtuu. Ei me oikein mietitä mikä se meidän arvo on, vaan keskitytään päivittäiseen tekemiseen. Todennäköisesti liikevaihtokin enemmän kuin tuplataan tänä vuonna, mutta ei meillä ole esimerkiksi liikevaihtotavoitteita.

– Meillä on kilpailukykyiset tiimit, osaamme markkinoida ja rakentaa siihen ympärille toimintaa kuten tuotemyyntiä. Jos onnistutaan siinä, niin kyllä tästä rakentaa todella järkevän liiketoiminnan.