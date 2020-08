Fortnite-huijari, törttöilevä omistaja, valehtelua ja salailua... Tällainen on kohusta toiseen seilannut, mutta kymmeniä miljoonia faneja kerännyt FaZe Clan

FaZe Clan on peliorganisaatio, johon liittyvät pelaajat saavat hujauksessa jopa satoja tuhansia faneja. Viime vuosina FaZe on myös seilannut kohusta toiseen.

FaZe Clan on yksi pelimaailman tunnetuimmista nimistä. Lukuisten tubettajien lisäksi FaZea edustavat eri pelien ammattilaispelaajat sekä striimaajat. Pelaamisen lisäksi FaZe on onnistunut luomaan imagon vaatemerkkinä ja eräänlaisena elämäntyylinä.

Pelibrändi näkyy ja kuuluu teinien sekä erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa: Vaatemallistot myyvät loppuun minuuteissa, yhteistyöprojekteja on tehty Manchester Cityn ja edesmenneen Juice Wrldin kanssa, uusista FaZe-jäsenistä tulee hetkessä somevaikuttajia...

Esimerkiksi 11-vuotias Fortnite-pelaaja ”H1ghSky1” sai keväällä 2019 tiimiin liityttyään nopeasti yli 150 000 uutta Instagram-seuraajaa. Nyt H1ghSky1:llä eli Patrickilla on yli 2 miljoonaa seuraajaa.

Fanit innostuivat, kun FaZe perusti viime kesänä Fortniten MM-kisoja varten pop-up-myymälän:

Call of Duty: Modern Warfare 2 -räiskintäpelissä temppuja tehnyt kaveriporukka perusti FaZe Clanin 30. toukokuuta 2010. Pelaajien tekemät erilaiset temppuvideot lähtivät hurjaan lentoon YouTubessa.

Vuosien saatossa pelivideot vaihtuivat hiljalleen enemmän elämäntyyliä ja pelaamisen ulkopuolista elämää esitteleviin videoihin, joiden avulla FaZe-jäsenten suosio nousi entisestään. Tunnetuimpia FaZe-tubettajia ovat olleet Yousef ”Apex” Abdelfattah, Nordan ”Rain” Shat, Brian ”Rug” Awadis, Richard ”Banks” Bengston, Alexander ”Adapt” Prynkiewicz ja Thomas ”Temperrr” Oliveira. Jokainen heistä kuuluu myös FaZen omistajiin.

Striimaajien ja tubettajien johdolla toimiva organisaatio on myös suosikkinimi kilpapelipuolella. FaZe näkyy Fortnitessa, Counter-Strikessa, Call of Dutyssa, FIFAssa, Rainbow Six: Siegessä sekä PlayerUnknown’s Battlegroundsissa. Tiimi on menestynyt erityisesti Fortnitessa, CS:ssä ja Call of Dutyssa.

FaZe on monella tapaa poikkeuksellinen brändi. Siinä yhdistyvät markkinointitoimisto ja -alusta, vaatesuunnittelu ja -myynti, kuluttaja- ja yritysmyynti sekä urheilujoukkue. FaZe myös omistaa CTRL-nimisen ravintolisäyrityksen.

Ei siis ihme, että pelibrändiin ovat sijoittaneet esimerkiksi NBA-pelaaja Meyers Leonard ja Migos-yhtyeen räppäri Offset, joka tunnetaan myös Cardi B:n aviomiehenä. Sijoittajalistalta löytyvät lisäksi muun muassa muusikot Swae Lee ja Pitbull, skeittaaja Nyjah Huston, musiikkibisneksen parissa menestynyt Jimmy Iovine sekä Madonnan managerina tunnettu Guy Oseary.

Useassa hitissä mukana ollut Offset-räppäri on yksi FaZen sijoittajista. FaZe-logon saa helposti tehtyä kädellä, kuten Offset näyttää kuvassa.

Aivan mutkatonta FaZen kymmenvuotinen matka ei ole kuitenkaan ollut. Erityisesti viime vuodet ovat olleet vaikeita organisaatiolle, joka on seilannut kohusta toiseen.

FaZe on ollut erityisesti otsikoissa Fortnite-megatähden Turner ”Tfue” Tenneyn kanssa kesken olevan oikeustapauksen takia. Asia nousi esille toukokuussa 2019. Tenneyn mukaan FaZe rajoitti hänen bisnesmahdollisuuksia rikkoen näin Kalifornian lainsäädäntöjä. Sopimus FaZen kanssa esti Tenneytä tekemästä omia rahakkaita sponsorisopimuksia, sillä tiimi toimii myös hänen agenttinaan.

Haasteen mukaan FaZe lisäksi pimitti hänelle sponsorisopimuksista Tenneylle kuuluvia tuloja. Sopimukseen oli kirjattu, että FaZe saa 80 prosenttia Tenneyn tuloista, kuten Youtuben ja Twitchin mainosrahoista. Sopimus ei koskenut kuitenkaan palkintorahoja, joita pelaaja oli voittanut tuolloin 466 000 euron edestä.

Tenney paljasti myös haasteessaan H1ghsky1:n olleen vasta 11-vuotias, kun tämä teki FaZe-sopimuksen. FaZe väitti pelaajan olleen 13-vuotias. Alle 13-vuotiaiden työskentelyä säännellään rajusti Yhdysvalloissa, joten FaZe sai valehtelusta runsaasti lokaa niskaan, joskin selvisi ilman suurempaa skandaalia.

Vain kuukausia myöhemmin FaZen nimi nousi otsikoihin tubetähden Jarvis ”FaZe Jarvis” Kayen erikoisesta Fortnite-tempusta. Kaye kuvasi ja latasi kanavalleen videon, jossa hän käyttää huijauskoodeja. Fortnite-julkaisija lätkäisi tuolloin 17-vuotiaalle pelaajalle elinikäisen pelikiellon.

13-vuotiaalla Patrickilla eli H1ghSky1:llä on kaksi miljoonaa seuraajaa Instragramissa:

Marraskuussa 2019 FaZen omistajiin kuuluva Richard Bengston, joka itse suosii kutsumanimeä Ricky Banks, valtasi otsikot. Banksin uutisoitiin vahingoittaneen Las Vegasissa sijaitsevaa hotellihuonetta 30 000 dollarin edestä. Banks myönsi väitökset nopeasti TMZ:lle, mutta sanoi myös asian olevan hoidettu hotellin kanssa.

Tänä keväänä FaZe-edustajien käytös on taas puhuttanut. Maaliskuussa Fortnite-huippunimi Daniel ”Dubs” Walsh möläytti kaverinsa suorassa lähetyksessä nekru-sanan. FaZe hyllytti huippunimen vain hetkeksi. Hetkeä myöhemmin organisaatio julkaisi YouTubessa videon, jossa esiteltiin FaZen uutta taloa. Hinnaksi kerrottiin 30 miljoona dollaria, mutta todellisuus oli jotain aivan muuta.

Toukokuussa Bengstonin eli Banksin erikoinen paljastus nousi melkoiseksi puheenaiheeksi. Banks myönsi rahoittaneensa FaZen ensimmäisen CS-joukkueen uhkapelisivustolla, joka tuotti jopa 200 000 dollaria päivässä. FaZe ei ollut aiemmin vahvistanut olleensa sivuston takana, vaikka asiasta liikkui huhuja vuosia sitten.

Kesäkuussa FaZen alkuperäistähtiin lukeutuva Nordan Shat kertoi lentäneensä pihalle FaZe-tubettajien luksuslukaalista. Hieman myöhemmin hän poisti tai piilotti miljoonia seuraajia keränneet Twitter- ja YouTube-tilinsä. Shat on taistellut mielenterveysongelmien kanssa jo pidemmän aikaa.

New York Timesin laajassa artikkelissa pohditaan, että voiko FaZesta tulla miljardiyritys. FaZen toimitusjohtaja Lee Trink kuvailee lehdelle organisaatiota yhdistelmäksi urheiluseura Dallas Cowboysia, vaatebrändiä Supremea sekä legendaarista viihdekanavaa MTV:tä.

Todellisuudessa FaZe on kuitenkin paljon enemmän: Se on yhdistelmä markkinointitoimistoa ja -alustaa, vaatesuunnittelua ja -myyntiä, kuluttaja- ja yritysmyyntiä, urheilujoukkue, somebrändi, vaikuttajamarkkinointikanava ja eräänlainen viihdetoimisto.

– Joka päivä elämme enemmän ja enemmän internetissä. Jos et näe mihin tämä [toiminta] on menossa, sinun tulisi kiinnittää siihen enemmän huomiota. Jossain vaiheessa me kaikki tulemme elämään netissä, ja minä haluan elää siinä maailmassa. Siellä minä näen FaZen, Banks kommentoi FaZen tulevaisuutta New York Timesille.

FaZen päätilillä on Twitterissä yli 4,6 miljoonaa seuraajaa, Instagramissa 9,4, Youtubessa 8,1 ja TikTokissa 2,6 miljoonaa. Pelaajat ja sisällöntuottajat mukaan laskettuna seuraajamäärät mitataan sadoissa miljoonissa – FaZe on siis kaikesta huolimatta yksi pelaamisen suurimmista brändeistä.