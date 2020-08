Pelimiljonääri Topias Taavitsainen, 22, teki hurjan muodonmuutoksen – Kaleva: Maailmanmestari miettii lopettamista

Topias ”Topson” Taavitsainen on pelannut kahdesti MM-kisoissa ja voittanut molemmilla kerroilla.

Dota 2 -pelin kaksinkertainen maailmanmestari kertoo Kalevan haastattelussa, ettei hän pelaa enää kovin kauaa. Miljonäärin ulkonäkö on muuttunut parissa vuodessa huomattavasti.

Juttu on julkaistu alun perin Ilta-Sanomissa 1.4.2020.

22-vuotias Topias ”Topson” Taavitsainen kertoo Kalevan (maksumuurin takana) pitkässä haastattelussa Dota 2 -kilpauransa päättyvän lähivuosina. Taavitsainen on yksi pelin kaikkien aikojen parhaista pelaajista kahdella maailmanmestaruudellaan.

– Näen itseni perheenisänä kymmenen vuoden kuluttua. Dotan pelaaminen on siinä mielessä huono ammatti, että muulle elämälle ei jää juurikaan aikaa, Taavitsainen kertoo Kalevalle.

– Dotaa en pelaa enää kovin kauan, pelaaja täräyttää haastattelussa.

Kalevan jutussa Taavitsainen paljastaa sopimuksensa OG-joukkueen kanssa kattavan vielä elokuussa pelattavat The International -MM-kisat, jotka järjestetään tänä vuonna Euroopassa. Se on antanut nuorelle miehelle uutta motivaatiota pelaamiseen – Taavitsainen on voittanut aiemmat mestaruudet Kanadasta ja Kiinasta.

Kolmatta mestaruutta hänen kanssaan jahtaa vanhoista tiimikavereista vain Johan ”N0tail” Sundstein. Tammikuussa joukkueeseen liittyivät Martin ”Saksa” Sazdov, Yeik ”MidOne” Nai Zheng ja Sumail ”Suma1L” Hassan.

Taavitsainen on voittanut peliurallaan noin 4,8 miljoonaa euroa. Rahaa hän on käyttänyt maltillisesti, mutta nyt silmissä kiiltää omakotitalo Oulun Ritaharjusta, hän paljastaa Kalevalle. Naapurissa asuu peliuran kannalta tärkeässä asemassa ollut Samuli-veli ja samassa talorivistössä vielä sisko perheineen.

Kaksi vuotta sitten Taavitsainen nousi Dotan kirkkaimpaan kärkeen raketin lailla: Keväällä 2018 hän oli vielä nouseva lupaus, muutama kuukausi myöhemmin elokuussa maailmanmestari ja miljonääri. Vuotta myöhemmin hän sinetöi paikkansa kaikkien aikojen kilpapelaajien joukossa toisella mestaruudella. OG oli Dota-historian ensimmäinen tuplamestari.

Suomalaispelaaja on kokenut melkoisen muodonmuutoksen sitten kesän 2018, jolloin häntä alettiin seurata aiempaa tarkemmin. Taavitsainen leikkasi pitkän tukkansa ennen ensimmäisiä MM-kisoja. Hiukset ovat sen jälkeen saaneet kasvaa, mutta tyyli on muuttunut.

Taavitsainen pelaamassa Kiinassa (maaliskuu 2018):

Taavitsainen pelasi keväällä 2018 WESG-kisoissa osana Team Finlandia. Turnaus päättyi vaatimattomaan 9.–16. sijaan.

Ensimmäinen kuva Taavitsaisesta OG-paidassa (kesäkuu 2018):

OG:n pelaajat ensimmäistä kertaa yhdessä kesäkuussa 2018. Kuvassa vasemmalta oikealle: Jesse ”JerAx” Vainikka, Sebastien ”Ceb” Debs, Johan ”n0tail” Sundstein, Taavitsainen ja Anathan ”ana” Pham.

Taavitsainen pelasi kisoissa lyhyemmillä hiuksilla. Tältä hän näytti palattuaan Suomeen (elokuu 2018):

Ensimmäisen maailmanmestaruuden jälkeen Oulun lentokentällä sankaria olivat vastassa Alli-äiti (kuvassa) ja Esko-isä (kuvassa) sekä suurin osa 12-lapsisesta perheestä.

Toisissa MM-kisoissa nähtiin muuttunut suomalaispelaaja (elokuu 2019):

Taavitsainen kuvattuna OG:n harjoitusleirillä ennen MM-kisoja elokuussa 2019.

Suomalaistähden uudesta lookista puhuttiin alkuvuonna (tammikuu 2020):

Taavitsainen jakoi tämän kuvan itsestään maaliskuussa 2020:

Pirkkalassa syntynyt Taavitsainen aloitti Dotan pelaamisen 8-vuotiaana tutustuessaan peliin isoveljiensä kautta. Taavitsaisen perheeseen kuuluu Alli-äidin ja Esko-isän lisäksi 11 muuta lasta. Taavitsainen on sisarussarjan kahdeksas lapsi.

– Aluksi he olivat skeptisiä. He yrittivät rajata peliaikaani viemällä esimerkiksi näppäimistön, hiiren ja jopa nettiyhteyden. He eivät uskoneet pelaamisen olevan hyödyllistä ajankäyttöä, Taavitsainen avaa kotisivuillaan vanhempiensa suhtautumista hänen pelaamiseensa nuorempana.

Uransa ensimmäisessä The International -turnauksessa kesällä 2018 Taavitsaisesta tuli nopeasti kisojen puhutuin nimi. Ensimmäistä kertaa suuren yleisön edessä pelannut nuorukainen oli tärkeässä osassa OG:n tuhkimotarinaa, joka päättyi voittoon.

– Viime vuonna elämään ei ole mahtunut mitään muuta kuin pelaamista. Nyt otan viikon tai pari vapaata. Tänään pitää ensimmäiseksi päästä saunaan, tuore maailmanmestari Taavitsainen totesi IS:lle elokuussa 2018.

Ensimmäisen maailmanmestaruuden jälkeen Taavitsainen ja OG:n toinen suomalaispelaaja, nyt jo uransa lopettanut Jesse ”JerAx” Vainikka, osallistuivat ensimmäisinä kilpapelaajina Linnan juhliin. Toimittaja esitti suorassa lähetyksessä maailmanmestareille viattoman kysymyksen koskien energiajuomia, mistä moni katsoja suuttui.

Peliuraa ennen Taavitsainen opiskeli Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan-yksikön sähkölinjalla, josta hän vaihtoi kuitenkin vuoden jälkeen kokkipuolelle. Opinnot ovat jääneet kesken peliuran takia. Taavitsainen asuu nykyisin Ritaharjussa ja seurustelee malesialaisen Mawarin kanssa.