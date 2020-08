Suomalaisen pelijoukkueen fanilaulusta tuli jättihitti – Kauppatorillakin kuvattua musavideota katsottu yli 9 miljoonaa kertaa

The Verkkars -yhtyeen muodostaa kaksi musiikkialalla työskentelevää suomalaismiestä.

The Verkkars -yhtyeen tekemää kannatuslaulua ENCElle on kuunneltu hurjia määriä. Kappale on myös ikuistettu Counter-Strike-peliin.

Mitkä ovat todennäköisyydet, että pilke silmäkulmassa tehdystä pelijoukkueen fanilaulusta tulee jättihitti?

Pienet, mutta niin kävi The Verkkars -yhtyeelle, joka latasi helmikuussa 2019 suomalaiselle ENCE-joukkueelle tehdyn kappaleen YouTubeen.

Joukkueen sloganin mukaan nimettyä EZ4ENCE-kappaletta on kuunneltu hurjat 18,5 miljoonaa kertaa. Santeri Rosenvallin ohjaaman musavideon, jossa artistit heiluvat kauppatorilla keskellä pahinta talvea, osuus kuunteluista on 9,4 miljoonaa.

Kappaleen julkaisu helmikuussa 2019 ei olisi voinut osua parempaan saumaan. ENCE oli tuolloin kovassa nosteessa oleva Counter-Strike-joukkue, joka kilpaili ensimmäistä kertaa kovassa major-arvoturnauksessa. Siellä ENCE ylsi vastoin kaikkia odotuksia finaaliin asti.

ENCE-mania valtasi Suomen ja fanilaulusta tuli yllätyshitti. Kappale nousi muun muassa Spotifyn julkaiseman Suomen top 50 -listan neljännelle sijalle. Ensimmäisen kolmen viikon aikana kuuntelukertoja tuli noin miljoona.

EZ4ENCE on alusta loppuun täynnä viittauksia ENCEstä tehtyihin meemeihin, joista joukkue tunnetaan hyvin. Kappaleessa viitataan eri tavoin pelaajiin sekä esimerkiksi ENCEn markkinointijohtajan Joona ”natu” Leppäsen paljuun, josta on tullut CS-piirien kestomeemi.

The Verkkarsin muodostavat musiikkialan ammattilaiset Tomi ja Iiro. Erikoiseen nimeen päädyttiin, koska he halusivat suomalaisen nimen kansainvälisellä otteella. Nimi on viittaus ENCE-pelaaja Aleksi ”allu” Jallia koskevaan meemiin: ”allu myllyttää verkkarit jalassa”.

ENCEn Counter-Strike-joukkue kuvattuna joulukuussa 2019.

Idea fanilaulun tekemisestä tuli helposti, koska kaksikko fanitti jo valmiiksi ENCEä. Esportsissa kannatuslauluja ei ollut kuitenkaan käytännössä lainkaan, joten sellainenhan piti luoda omalle suosikkitiimille. Riimit syntyivät kaveriporukalla, mutta inspiraatiota saatiin eri meemeistä. Kappale on kokonaan alkuperäistuotantoa.

– Laitoimme aikoinaan YouTubeen kannatuslaulun sillä ajatuksella, että olisi siistiä, jos ENCEn jätkät kuulisivat sen. Biisi lähti kuitenkin nopeasti elämään netissä omaa elämäänsä ja sekä ENCE, että pelikansa ottivat sen omakseen, Tomi ja Iiro kommentoivat biisin suosiota kesällä 2019 tiedotteessa.

Major-menestyksen seurauksena ENCE ja The Verkkars ikuistettiin myös Counter-Strike: Global Offensive -peliin.

Maaliskuun 2019 lopulla peliin julkaistu päivitys toi ostettavaksi biisistä rakennetun musiikkipaketin. Sillä saa muutettua esimerkiksi päävalikon tunnusmusiikin tai kierroksen parhaan pelaajan tunnuskappaleen kannustuslaulun mukaisiksi.

ENCE oli ensimmäinen kilpajoukkue, joka on saanut oman musiikkipaketin peliin. Joukkue voi tästä kiittää The Verkkarsia, jonka tuotos on kerännyt ylistystä ulkomailta asti.

The Verkkarsin musiikkia julkaisee Warner Music Finland. Yhtye on päässyt esiintymään eri esports-tapahtumiin, kuten alkuvuonna Saksassa järjestettyyn DreamHack Leipzigiin.

EZ4ENCEn lisäksi The Verkkarsilta on julkaistu kaksi muuta kappaletta, ”Winlandia” ja ”Huutista”, joiden musavideoita on katsottu YouTubessa yhteensä miljoona kertaa.