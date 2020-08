Kiinni rysän päältä, paljastusvideota katsottu miljoonia kertoja... Tällaisia ovat tunnetuimmat CS-huijauskohut

Nikhil ”forsaken” Kumawat saattaa olla maailman tunnetuin CS-huijari. Yhtä hänen huijaustaan koskevaa videota on katsottu yli 7 miljoonaa kertaa. Monet suosituista huijausohjelmista paljastavat vastustajapelaajat seinien läpi. Kuva ei liity Kumawatin tapaukseen.

Huijaaminen on ikuinen ongelma suositussa räiskintäpelissä Counter-Strikessa. IS koosti listan tunnetuimmista CS-huijareista.

Counter-Strike on yksi maailman tunnetuimmista ja suosituimmista räiskintäpeleistä. Pelisarjaa on pelattu kilpaa jo 20 vuotta.

Sarjan uusin osa on elokuussa 2012 julkaistu Global Offensive, jonka aikana CS:n suosio on kasvanut uudelle tasolle. 20 vuoden aikana useampi kilpapelaaja on jäänyt kiinni huijaamisesta.

Ilta-Sanomat listasi muutaman tunnetuimman CS-huijarin ja heidän historiansa. Pelaajien saamat rangaistukset ovat vaihdelleet hyvin laajalti riippuen huijaustavasta, ajankohdasta ja turnauksesta.

Kiinni rysän päältä ja pitkä pelikielto

Intialainen Counter-Strike-pelaaja Nikhil ”forsaken” Kumawat on yksi tunnetuimmista huijareista. Hän jäi lokakuussa 2018 kiinni CS:GO-huijausohjelmien käytöstä kesken eXTREMESLAND-turnauksen. Kumawat edusti OpTic India -joukkuetta, joka oli tunnetun OpTic Gamingin alatiimi.

Kumawat narahti huijaamisesta kesken toisen ottelun. OpTic johti paras kolmesta -sarjaa Revolutionia vastaan 1–0-lukemin, kun tuomarit alkoivat tutkia Kumawatin tietokonetta. Tuomarit huomasivat käynnissä olevan epäilyttävän ohjelmiston.

Intialaispelaaja yritti sulkea ja poistaa sovelluksen, mutta tuomarit onnistuivat palauttamaan ja käynnistämään sen. Käynnistyksen yhteydessä turnauksessa käytettävä huijauksenesto-ohjelma alkoi hälyttää. Huijausohjelmasta ei kerrottu sen tarkemmin, mutta videoiden perusteella hän oli käyttänyt ainakin aimbottia eli automaattista tähtäämistä.

Kumawatin huijauksen paljastavaa videota on katsottu yli 7 miljoonaa kertaa:

OpTic antoi pelaajan törttöilyn takia koko tiimille potkut, ja Kumawatille määrättiin viiden vuoden pelikielto. Pelaaja paljasti myöhemmin AFK Gamingin haastattelussa käyttäneensä huijausohjelmaa jo ennen turnausta.

– Jos voisin, niin varmaan peruisin sen päivän kun pelasin ensimmäisen kerran Counter-Strikea. Mitään hyvää ei ole tapahtunut sen jälkeen, kun aloin pelata. [...] Olen menettänyt kaiken laittaessani CS:n muun edelle, ja nyt olen menettänyt myös sen, Kumawat kommentoi tapahtunutta haastattelussa.

”KQLY” oli yksi ensimmäisistä ”julkkishuijareista”

Ranskalainen Hovik ”KQLY” Tovmassian jäi loppuvuodesta 2014 kiinni huijausohjelmien käytöstä CS:GOssa. Pelaajan huijaamisesta ei ole samanlaisia todisteita kuin Kumawatin kohdalla, koska Tovmassian jäi CS:n oman VAC-huijauksenestojärjestelmän haaviin.

Ranskalaispelaaja sai teostaan elinikäisen pelikiellon pelin ykkösturnauksiin eli majoreihin. Tovmassian myönsi huijaamisen, mutta kiisti käyttäneensä huijausohjelmaa harjoituksissa tai kilpaotteluissa. Pelaajan ammattilaisura päättyi skandaaliin, vaikka hän yritti vielä 2017 palata huipputasolle.

Armenialaissyntyinen pelaajana tunnettiin vaarallisena tarkkuuskivääripelaajana. Pelikiellon saadessaan hän edusti Titan-huippujoukkuetta, joka menetti tapahtuman seurauksena paikan seuraavasta major-turnauksesta. Urallaan hän edusti lisäksi Clan Mysticiä ja Team LDLC:tä, jonka kanssa hän ylsi välieriin ESL One Cologne Major 2014 -arvoturnauksessa.

Tovmassian muistetaan erityisesti alla olevasta tilanteesta, jossa hän voittaa major-ottelun joukkueelleen hyppylaukauksella. Monet uskovat pelaajan huijanneen myös ammattilaisotteluissa, mutta väitteiden tueksi ei ole mitään todisteita.

Nykyisin Tovmassian asuu Los Angelesissa, jossa hän työskentelee luksusautovuokraamossa. Ranskalaisen sosiaalisen median tileiltä voikin bongata toinen toistaan hienompia ökyautoja. Pelaajan nimi nousee yhä säännöllisesti esiin huijauskeskusteluissa.

Ruotsalaispelaajalle VAC-kielto kesken ottelun

Ruotsalainen Joel ”emilio” Mako sai VAC-kiellon karulla tavalla lokakuussa 2014 - nimittäin kesken kilpaottelun tunnettuja nimiä vastaan.

Makon tapaus oli huomattavasti suurempi puheenaihe, koska ruotsalaisen huijaaminen paljastui kesken kilpaottelun. Makon pelikielto tuli kesken Fragbite Masters -nettiturnauksen, jossa pelaajan edustama Property kohtasi HellRaisersin.

7–4-tilanteessa lähetyksen vasempaan alakulmaan ilmestyi pelipalvelimen viesti, jossa kerrottiin Makon saaneen potkut serveriltä VAC-kiellon takia. Ottelu keskeytettiin ja myöhemmin Property diskattiin turnauksesta.

Mako myönsi huijaamisen, mutta kiisti käyttäneensä sitä kilpaottelussa. Parin vuoden tauon jälkeen Mako yritti paluuta huipulle, mutta menestyi vain alemman tason turnauksissa. Nykyisin 27-vuotias Mako pelaa Valorant-peliä.

Makon huijaushetkeä on katsottu pelkästään alla olevan videon kautta 1,4 miljoonaa kertaa:

Sf, smn, natu, wilzOo... Myös he ovat jääneet kiinni huijaamisesta

Syksy 2014 oli CS:GO-yhteisölle synkkä, kun useampi tunnettu pelaaja jäi kiinni huijaamisesta. Tovmassianin ja Makon lisäksi kiinni jäivät muun muassa saksalainen Simon ”smn” Beck ja ranskalainen Gordon ”Sf” Giry.

Beck edusti tapahtumahetkellä Team ALTERNATE -joukkuetta, josta hän sai välittömästi potkut tilanteen tultua julki. Huijaustavasta ei ole tietoa, koska hän jäi kiinni huijaamisesta VAC-järjestelmälle. Pelaaja ei kommentoinut asiaa vaan lopetti peliuransa kohuun.

Tovmassianin kanssa samana päivän VAC-kiellon marraskuussa 2014 saanut Giry edusti Epsilonia. Aiemmin LDLC:ssä ja Clan-Mystikissä pelannut pelaaja lopetti Beckin tavoin uransa tapaukseen.

Counter-Striken legendaarisessa 1.6 -versiossa huijaamisesta jäivät kiinni aikoinaan esimerkiksi brittipelaaja James ”wilzOOO” Wilson sekä suomalainen Joona ”natu” Leppänen, uutisoi HLTV vuonna 2010.

Sekä Wilson että Leppänen narahtivat huijaamisesta ClanBase-palvelussa 2000-luvun puolivälissä. Molemmat pelaajat yrittivät myös kiertää ClanBasen määräämää pelikieltoa tekemällä tunnuksen valenimellä.

ClanBasen antamasta pelikiellosta ei ollut kuitenkaan lopulta haittaa urille, jotka jatkuivat vielä vuosikausia, koska suurimmat turnaukset eivät huomioineet huomattavasti pienemmän palvelun pelikieltoja.

Ottelumanipulaatioissa kärähtänyt useampi tunnettu nimi

Huijauskohujen lisäksi CS:ää ovat vaivanneet ottelumanipulaatioskandaalit. Kaksi tunnetuinta tapausta ovat koskeneet iBUYPOWER- ja Epsilon-joukkueita.

IBUYPOWER-joukkue päätti syksyllä 2014 hävitä tarkoituksella tiimille merkityksettömän nettiottelun muutamien tuhansien arvoisten virtuaaliesineiden eli skinien takia. Asian paljastuttua huippulupaus Braxton ”swag” Pierce, Sam ”DaZeD” Marine, Joshua ”steel” Nissan, Keven ”AZK” Larivière, Casey ”caseyfoster” Foster, Derek ”dboorN” Boorn ja Duc ”cud” Pham saivat tammikuussa 2015 määrittelemättömän pituisen pelikiellon major-arvoturnauksiin. Vuosi päätöksen jälkeen pelikiellon vahvistettiin olevan elinikäinen.

Ranskalaisen Epsilon-joukkueen pelaajat – lukuun ottamatta Adil ”ScreaM” Benrlitomia – saivat vain kuukausi iBUYPOWERin jälkeen elinikäisen pelikiellon majoreihin. Epsilonin tavoin porttikiellon majoreihin sai samasta syystä myös kymmenen puolalaispelaajaa, jotka olivat edustaneet ESC Gamingiä ja ALSENia.

Epsiloniin kuuluivat skandaalin aikoihin Benrlitomin lisäksi Kevin ”Uzzzii” Vernel, Joey ”fxy0” Schlosser, Robin ”GMX” Stahmer ja Morgan ”B1GGy” Madour.

Lähteet: IS:n arkistot, HLTV.org