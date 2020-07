Jasmin Pärkkä on jännittänyt tuhansien tuntien edestä, kun muut pelaavat kilpaa tietokoneella

23-vuotias Jasmin Pärkkä opiskelee Kajaanissa kilpapelaamisen liiketoimintaa. Lajiin hän tutustui vuonna 2012 sattumalta.

Juttu on julkaistu alun perin Ilta-Sanomissa 18.11.2018.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa alkoi syksyllä englanninkielinen Esports Business -tradenomikoulutus, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Yksi opiskelijoista on 23-vuotias Jasmin Pärkkä, joka on toiminut lajin parissa jo muutaman vuoden ajan eri rooleissa.

Kajaaniin pääsemistä hän kuvailee onnelliseksi sattumaksi: Kun KAMK ilmoitti tammikuussa esports-linjastaan, Pärkkä pohdiskeli samaan aikaan, mitä haluaisi opiskella.

– Esports on ollut vuodesta 2012 selkeä päämielenkiinnonkohteeni. Näin koulutuksen hyvänä tilaisuutena hankkia virallisen todistuksen taidoistani ja siitä, miksi minut kannattaa palkata alalla. Toiveenani on päästä oppimaan taitoja, joita voin hyödyntää koulun ulkopuolella, kertoo Pärkkä Ilta-Sanomille.

Opiskeluiden ohella Pärkkä työskentelee Suomen tunnetuimmalle kilpapeliorganisaatiolle ENCElle. Pärkkä aloitti kesällä organisaatiossa avustavana sisällöntuottajana.

– Koin tämän isona tilaisuutena päästä vaikuttamaan alalla, joka on itselleni tärkeä sekä kehittämään omaa tietotaitoani esportsissa.

Torille! Näin Kajaanissa juhlittiin ”Serralin” StarCraft-maailmanmestaruutta:

Pärkkä on pelannut koko ikänsä. Hän muistaa jo nuorena tyttönä katsoneensa siskon ja veljen pelailua olan yli. Klassikkopelit Warcraft ja Baldur’s Gate tulivat näin tutuiksi.

Kilpapelaamiseen eli esportsiin Pärkkä, joka käyttää nimimerkkiä Neridan, tutustui kesällä 2012, kun hän osallistui Helsingissä järjestettyyn Assembly-tapahtumaan. Yksi tapahtuman vetonauloista oli suuri StarCraft II -peliturnaus, jossa kilpaili ammattilaisia eri puolilta maailmaa. Pärkälle kilpapelaaminen oli silloin täysin vieras maailma.

– Sydämeni jäi sille tielle! Yhteisöllisyys, pelin monimutkaisuus ja pelaajien huikeat taidonnäytteet viehättivät minua. Lisäksi liityin ensimmäiseen esports-yhteisööni, Micronae Supremacyyn, jonka kautta pääsin kasvattamaan tietotaitoani alasta.

Micronae Supremacyn, tutummin SupRin, kautta Pärkkä pääsi muun muassa ”tuomaroimaan ja tutustumaan johtotehtäviin”. Myöhemmin hän on avustanut muun muassa Karnage- ja Dead Pixels -joukkueita sisällöntuotannossa.

– Olen myös toiminut tuomarina monissa Suomen tapahtumissa, kuten Assemblyilla, Vectoramoilla sekä Insomnioilla. Lisäksi olen ollut yksi kotipaikkakuntani Raahen BraheLANien pääjärjestäjistä.

Pärkkä tuottaa opiskelujen ohella sisältöä Suomen tunnetuimmalle pelijoukkueelle ENCElle.

Opintojen ja sisällöntuottamisen ohella Pärkkä on mukana Euroopan Unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman Erasmus+:n kautta järjestettävässä Esports Centers & Social Inclusion -projektissa.

– Sen tarkoitus on edistää esportsin yhteisöjen monipuolisuutta, eettisyyttä sekä kehittää alaa ja tietoisuutta Euroopassa, avaa Pärkkä projektin tarkoitusta.

Yhteisötoiminta on 23-vuotiaalle Pärkälle tärkeä. Hän on perustajajäsen The Banshees -yhteisössä, joka on tarkoitettu naispuolisille StarCraft II -pelaajille ja katsojille.

– Tarkoituksena on tehdä naisten osallistuminen yhteisöön ja tapahtumiin helpommaksi. Lisäksi autamme löytämään vertaistukea heidän kohtaamiinsa ongelmiin.

”Olemme ehdottomasti yksi esportsin pioneerimaista”

Pärkän lempipeli on yhä ”ensirakkaus” StarCraft II. Hän kertoo katsovansa yhä kaikki isoimmat turnaukset, minkä lisäksi useimmat illat menevät nettiturnausten sekä striimaajien parissa. StarCraftin ohella hän ei seuraa muita kilpapelejä, mutta katsoo ENCEn joukkueiden ja pelaajien tärkeimmät ottelut.

Suosikkitiimikseen Pärkkä listaa ENCEn, mutta hyvänä kakkosena tulee useassa eri pelissä – erityisesti StarCraftissa – tunnettu Team Liquid.

– Erittäin puolueellisesti sanon lempipelaajakseni Joona ”Serral” Sotalan, koska olen päässyt seuraamaan hänen uraansa alusta alkaen. Olen nähnyt hänen kehityksensä melko hyvästä pelaajasta maailman parhaaksi.

Vaikka Pärkkä on katsonut StarCraftia tuhansien tuntien edestä, niin voisi hän silti seurata Sotalan pelaamista milloin tahansa. Pärkkä kuvailee tuoreen maailmanmestarin tämän hetkisen pelitason olevan mykistyttävää katsottavaa. Pärkän tavoin Sotala pelaa Zerg-rotua, joka tekee katsomisesta kuulemma entistä kiinnostavampaa.

Tältä näyttää maailmanmestari Sotalan pelaaminen:

Suomi on tällä hetkellä yksi esportsin huippumaista. Isoja turnausvoittoja tulee useampi vuodessa, kovimmat nimet ovat saaneet kutsuja muun muassa Linnan juhliin, ja myös bisnespuolella ollaan alettu hiljalleen heräämään lajin nopeaan kasvuun.

Pärkän mielestä pelaajien oikeuksien suojelu ja alan standardisoinnin kehittäminen ovat asioita, joissa nopeasti kasvavan esportsin on vaikea pysyä perässä. Pärkän mielestä myös epäolennaisiin yksityiskohtiin tarttuminen joissain tilanteissa on hidastanut alan kasvua Suomessa.

– Olemme ehdottomasti kuitenkin yksi esportsin pioneerimaista. Meillä on täällä tosi hyvä perusta.

Pärkkä toivoo opintojen jälkeen työllistyvänsä esportsin parissa kokopäiväisesti. Opintoja hänellä on jäljellä vielä kolme vuotta.

– Toivon voivani hyödyntää oppimiani taitoja niin, että panoksestani tulee olemaan konkreettista apua mille tahansa tiimille, organisaatiolle tai yhteisölle, johon päädyn työskentelemään.

ENCEssä pelaava Joona ”Serral” Sotala on StarCraft II:n vuoden 2018 maailmanmestari. MM-kulta herkisti suomalaistähden.

Pärkän parhaita esports-muistoja:

1. Joona ”Serral” Sotalan historiallinen BlizzCon-voitto

– Jo Suomen tasolla tämä oli huikea saavutus! Puhumattakaan siitä kuinka merkittävä se oli koko StarCraft-yhteisölle.

2. Tapahtumat ja ihmiset

– Ehdottomana suosikkina täytyy mainita HomeStory Cup, joka nimensä mukaankin tuntuu siltä kuin tulisi kotiin. StarCraft II -yhteisö on aina ollut erittäin ystävällinen, hyväksyvä ja täynnä rakkautta peliä sekä toisiaan kohtaan.

3. Pääseminen Esports Business -linjalle

– Olen kokeillut muutamaa eri alaa lukion jälkeen, mutta vasta tämä on sytyttänyt kunnolla opiskelumotivaation. Lisäksi luokkahenki ja linjan kansainvälisyys ovat olleet erittäin positiivinen yllätys minulle.