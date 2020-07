16-vuotias Jere Salo tienaa pelaamalla enemmän kuin äitinsä – tässä viisi kehuttua esports-dokkaria

Esportsista on tehty monia hienoja dokumentteja, joiden kautta saa uutta perspektiiviä pelitähtien elämään. Peliura ei ole kuitenkaan aina pelkkää ruusuilla tanssimista.

Nykymuotoinen kilpapelaaminen alkoi 90-luvulla. Hikiset kellarit ja tuhannet katsojat ovat vuosien saatossa vaihtuneet miljooniin katsojiin ja pullollaan oleviin areenoihin. Esports on nykyään jo miljardibisnes, mutta kasvun odotetaan jatkuvan vielä useita vuosia.

Ilta-Sanomat listasi viisi erinomaista dokumenttia, jotka esittelevät mistä koko hommassa on oikeasti kyse. Pääosassa ovat pelaajat, mutta myös pelit ja lajihistoriat tulevat tutuiksi.

1. Kolme päähenkilöä ja yksi yhteinen tavoite (Free to Play)

Vuonna 2014 julkaistu Free to Play on yksi esportsin tunnetuimista dokumenteista. Youtuben kautta katsottavaan pätkään on saatavilla suomenkieliset tekstitykset.

Valven julkaisemassa dokumentissa seurataan Dota 2 -ammattilaisten Benedict ”hyhy” Limin, Danil ”Dendi” Ishutin ja Clinton ”Fear” Loomisin elämää.

75 minuutin aikana tutustutaan pelaajiin ja heidän tarinaansa ja seurataan Dotan ensimmäistä MM-turnausta, jossa oli jaossa aikoinaan ennätykselliset 1,6 miljoonaa dollaria. Kaikilla kolmella pelaajalla on omat ongelmansa ja murheensa.

Yksinhuoltajaäitinsä kanssa kasvaneella Loomisilla on vaikeuksia saada tarpeeksi rahaa laskuihin pelaamalla. Ishutin puolestaan on tukeutunut Dotaan menetettyään isänsä syövälle.

Kolmas päähenkilö Lim uskoo ja toivoo MM-voiton ja miljoonan dollarin pääpalkinnon saavan hänen perheensä hyväksymään pelaamisen. Lim haaveilee myös voiton tuovan takaisin ex-tyttöystävän, jota hän rakastaa ja kaipaa kovasti.

2. Tuntien edestä tappelupelilegendoja (The Smash Brothers)

4 tuntia, 18 minuuttia ja 9 sekuntia. Niin kauan kestää vuosina 2011–13 kuvattu The Smash Brothers -dokumentti, jota on katsottu yli 3,3 miljoonaa kertaa YouTubessa. Dokumentti on englanniksi.

Dokumentin tähdet ovat Meleetä vuosia dominoineet Christopher ”Azen” McMullen, Joel ”Isai” Alvarado, Ken ”Ken” Hoang, Chris ”PC Chris” Szygiel, Daniel ”KoreanDJ” Jung, Jason ”Mew2King” Zimmerman ja Joseph ”Mango” Marquez. Neljän tunnin aikana pelaajien tarinat ja pelin historiat tulevat tutuiksi turnaustilanteiden ja erilaisten haastatteluiden kautta.

Ohjaaja Travis Beauchamp jätti päivätyönsä 12 000 dollaria maksaneen dokumentin takia. Päätös kannatti jossain määrin: Alun perin yhdeksässä osassa julkaistun The Smash Brothersin arvosana IMDB-palvelussa on 8,4.

3. 16-vuotias Jere tienaa enemmän kuin äitinsä (Inside ENCE)

Tommi Hakon ohjaama Inside ENCE -dokumentti julkaistiin tammikuussa 2019 osana Ylen Docstop-sarjaa. Sitä on katsottu jo yli miljoonaa kertaa, kun yhteen lasketaan Yle Areenan ja Youtuben katsojaluvut.

Vajaan puolen tunnin pätkässä seurataan suomalaisen ENCEn vastaperustetun Counter-Strike-joukkueen matkaa kohti CS:n kärkeä. Dokumenttia kuvattiin Moskovassa, Oulussa, Kölnissä, Helsingissä ja pelaajien kotona. Pääosassa ovat kapteeni Aleksi ”allu” Jalli ja superlupaus Jere ”sergej” Salo, joka oli kuvaushetkellä 16-vuotias.

Dokumentin kohokohtia ovat Salon kotona kuvatut kohtaukset, joissa hän keskustelee äitinsä ja isänsä kanssa. Esimerkiksi kohtaus, jossa Salon äiti Marjo toteaa poikansa tienaavan enemmän kuin hän kaupan työntekijänä, on elävä esimerkki kilpapelaamisen kasvusta.

4. Aikamatka CS:n alkuvuosille (compLexity: Redemption)

CompLexity oli yksi 2000-luvun tunnetuimmista CS-nimistä Pohjois-Amerikassa. Redemption-lyhytdokumentissa seurataan joukkueen matkaa CPL Winter 2004 -tapahtumassa, jossa altavastaajana pelaamaan lähtenyt joukkue ylsi viiden parhaan joukkoon.

Redemption on eräänlainen aikamatka CS:n alkuvuosille, jolloin ei osattu edes haaveilla turnauksien järjestämisestä jäähallissa yli 10 000 katsojan edessä. Dokumentti on saanut vuosien aikana kiitosta rehellisyydestä eli siitä tavasta, miten pelaajia ja tilanteita näytetään. Tämä pätee erityisesti toimitusjohtaja Jason Lakeen, jonka tunteiden vuoristorata otteluiden aikana ovat dokumentin kohokohtia.

5. Joukkueen pelaajat kääntyivät toisiaan vastaan – tuloksena kaaos (Team Liquid: Breaking Point)

Breaking Point on yksi lajin erikoisemmista dokumenteista. Siinä seurataan aitiopaikalta, kuinka huippujoukkueen pelaajat kääntyvät hiljalleen toisiaan vastaan ja kaikki menee päin mäntyä.

Valokeilassa on on amerikkalainen Team Liquid, joka on yksi League of Legends -pelin ykkösnimistä. Breaking Pointissa näytetään miten pelaajat syyttelevät toisiaan ja stressitasot ovat jatkuvasti huipussaan.

Kaiken tämän takia Breaking Point on poikkeuksellisen tärkeä osa esportsin dokumenttihistoriaa. Sillä näytetään rehellisesti ne kaikkein vaikeimmat hetket. Lähes kaksituntinen filmi on englanniksi.

Lähteet: IS:n aiemmat jutut, YouTube