Testasimme 420 euron pelituolin – hinnalla saa vastinetta rahalle, mutta yksi asia yllätti

Ilta-Sanomat testasi Noblechairin HERO -pelituolin uuden erikoisversion. Tuoli tarjoaa vastinetta rahalle, mutta yllätti myös testaajan.

Pelituolien suosio on kasvanut viimeisen parin vuoden aikana huomattavasti. Erilaisia tuoleja myydään nykyisin Gigantin lisäksi esimerkiksi Sotkassa, Prismassa ja Motonetissä. Halvimmat tuolit maksavat 100 eurosta ylöspäin, mutta näyttävästä pelituolista saa helposti maksaa satasia.

Ilta-Sanomat testasi saksalaisen Noblechairsin tuotemallistoon kuuluvan HERO-pelituolin, josta tuli kesän aikana myyntiin suomalaisen ENCE-joukkueen erikoisversio.

Testituotteen toimitti Jimm's, joka myy premium-tason tuolia 419,90 euron hintaan yksinoikeudella Noblechairsin oman verkkokaupan ohella. Jimm's tarjoaa lisäpalveluna pelituolin kuljetusta valmiiksi koottuna – siltä vältyttiin tältä kertaa, joskin kokoaminen veisi aikaa vain noin puoli tuntia. Mukana tulee ohjeiden lisäksi kaikki tarvikkeet.

HEROn muotoilu ei poikkea merkittävästi suosituimmista pelituoleista, jotka ovat lähes aina niin sanottuja rallipenkkimalleja. Testituolin rakenne on hieman normaalia suurempi: Istuinosa sopii varmasti myös isommillekin pelaajille.

Keinonahkaverhoilua ja veluuria yhdistävä tuoli tuntuu mukavalta, eivätkä kahdeksan tunnin työpäivätkään tunnu mitenkään takapuolessa. Kesähelteillä keinonahka ei ole kaikkein mukavin, mutta onneksi Suomessa ei ole hellepäiviä liikaa vuodessa.

420 euron hintaan on sopiva odottaa monipuolisia säätöominaisuuksia, joita tuolista onneksi löytyykin enemmän kuin tarpeeksi. Korkeiden ja selkänojan kallistamisen lisäksi ristiselän tuelle on oma säätövipu. Huomioitavaa on myös, että niin kutsutut 4D-käsinojat liikkuvat eteen, taakse, ylös, alas, sisään, ulos ja kääntyvät sivuttain. Käsinojien säädöstä on ollut itselleni iloa erityisesti töitä tehdessä, jolloin saa käsiä tuettua paremmin.

Pelituolin pääväri on musta, mutta yksityiskohdat ovat punaisella ja kullalla. ENCE-logoja löytyy kaksi selkänojasta ja teksti vielä pään kohdalta. Tuolin ulkonäkö ei ole kaikkein yksinkertaisin, joten jos tällaisella asialla on väliä, niin joku toinen värivaihtoehto saattaa olla parempi valinta vaikkapa sisustusta ajatellen.

Premium-tuolin pääväri on musta, mutta yksityiskohdissa on punaista ja kultaa. Selkänojaa koristaa suuri ENCE-logo.

Kaiken kaikkiaan HEROsta jäi todella hyvä vaikutelma 175 senttiä lyhyelle pelaajalle. Parin viikon ahkeran testijakson päätteeksi tuoli tuntuu yhtä hyvältä ja samalta kuin ensimmäisellä istumalla. Hinta jakaa varmasti mielipiteet, mutta on mielestäni ihan perusteltu.

Kehuja on annettava laadukkaan oloisesta tuotteesta, lisätyynyistä, säätömahdollisuuksista ja erityisesti käsinojista. Tuolin ainoa selvä miinus on ristiselkää tukeva tyyny, joka on itsessään hyvä, mutta sitä ei saa fiksusti kiinnitettyä pysymään paikallaan.

Aiempi, hyväksi todettu, tuolini oli Ikeasta. Olen pitänyt sitä hinta-laatusuhteeltaan erinomaisena, mutta uutta ja vanhaa tuolia verratessa yllätyin kuitenkin yhdestä asiasta.

Nimittäin Noblechairin käsinojien laajat säädöt olivat oikeasti hyödyllisiä itselleni. Ikea-tuolin käsinojat ovat kiinteät ilman säätövaraa, joten nyt kun on säätövaraa, pelaaminen ja töiden tekeminen on huomattavasti mukavampaa.

HEROA on vaikea olla suosittelematta, koska se on yksinkertaisesti paras pelituoli, jota olen kokeillut 15 vuotta kestäneen aktiivisen peliharrastuksen aikana. Hinta on suolainen, mutta jos pelaa tai tekee töitä paljon koneella, maksaa tuoli nopeasti itsensä takaisin. Ja kroppa kiittää.

Uutta tuolia harkitsevan olisi kuitenkin hyvä miettiä, mitä kaikkea tuolilta tarvitsee ja mistä on valmis maksamaan. Esimerkiksi jos tuolin ulkonäöllä ei ole väliä, voi laajaa tarjontaa tutkimalla säästää satasen tai jopa kaksi. On myös hyvä muistaa ettei useimpia tuoleja pääse testaamaan missään.

Tekniset tiedot: