Juha Tolonen reputti lukiomatematiikassa – valmistui insinööriksi ja opettajaksi Counter-Strike -uran opeilla

Juha Tolonen kirjoitti pitkästä matematiikasta improbaturin, mutta määrätietoisen harjoittelun avulla hänestä tuli insinööri ja aineenopettaja. Nyt hän siirtää oppejaan tuleville esports-tähdille.

Juttu on julkaistu alun perin Ilta-Sanomissa 6.1.2019.

Espoon Kuninkaantien lukiossa pitkää matematiikkaa opettava Juha Tolonen, 34, on monella tapaa epätavallinen opettaja.

Tolonen pelasi Counter-Strike: Source -räiskintäpeliä Euroopan huipulla yhteensä kolme vuotta vuosina 2006–2008. Näinä aikoina hänen joukkueensa voitti muun muassa EuroCupin kahdesti. Joukkuetovereita olivat muun muassa Juha ”aNGeldusT” Kurppa ja Joona ”natu” Leppänen.

– Edessä oli paha valinta jouluna 1998, jolloin rahat riittivät yhteen peliin. Piti valita joko Half-Life tai Fifa ja päädyin ensin mainittuun. Se oli mukava yksinpeli, mutta sitten kaverini taisivat löytää siihen tehdyn moninpelimoodin Counter-Striken. Mehän ryhdyttiin pelailemaan sitä, Tolonen muistelee.

Tolosen käytyä armeijan vuonna 2004 peliksi vaihtui CS:n uusin inkarnaatio Counter-Strike: Source. Hän pelasi sitä ensin kaveriporukassa, mutta hiljalleen peliin muotoutui Suomen hyvien pelaajien yhteisö.

– Se johti siihen, että suomalaiset olivat joitain vuosia tiukasti Euroopan kymmenen parhaan joukkueen joukossa, Tolonen sanoo.

Tolonen pelasi menestyksekkäästi nimimerkillä Eversor muun muassa joukkueissa Astralis, 4Kings ja Insignia Cadre. Lisäksi hän voitti Suomen maajoukkueen kapteenina Nations Leaguen ja edusti pelaajana Pohjois-Eurooppaa GotFragin World All-Stars -otteluissa.

Insignia Cadresta vuonna 2006 tehty frägileffa:

Pankkitilillä menestys ei näkynyt, sillä tuohon aikaan turnausten palkintopotit olivat vain murto-osan nykysummista.

– Ei sillä pystynyt elättämään itseään, joten oli pakko lähteä opiskelemaan. Lähtötasoni oli tosi heikko ja matematiikan osaaminen sellaista, että murtoluku jaettuna murtoluvulla teetti vaikeuksia.

Tolosesta tuli pitkän matematiikan opettaja siitäkin huolimatta, että hän itse kirjoitti siitä lukiossa improbaturin.

Hän käytti pääsykokeisiin paljon aikaa ja harjoitteli tavoitteellisesti, kuten oli peliurallaan oppinut. Hän pääsi opiskelemaan insinööriksi ja sen jälkeen vielä matematiikan aineenopettajaksi. Yliopistolla jokaisen matematiikan kurssin arvosana oli 5/5.

Juha Tolonen pelaamassa Counter-Strikeä vuonna 2007.

Nyt hän siirtää osaamistaan Kuninkaantien lukiolaisille matematiikan lisäksi myös esportsin parissa.

Viime vuonna Tolonen veti Helsingin kielilukion joukkuetta Team Heklua. Tänä vuonna hän johtaa Kuninkaantien lukion joukkueita ja esportsiin keskittynyttä kerhoa, jossa 57 opiskelijaa hioo taitojaan muun muassa League of Legendsissä, Counter-Strike: Global Offensivessa, Overwatchissa ja Rainbow Six: Siegessä.

Kerhotoiminnan kautta voidaan lukiossa opetella uuden opetussuunnitelman mukaisia ydintaitoja oman kiinnostuksen kohteen kautta. Näitä ydintaitoja ovat kriittinen ajattelu, tiimityötaidot, viestintä, globaali kansalaisuus, luovuus, itseohjautuvuus sekä oppimaan oppiminen, jotka kaikki esiintyvät kilpapelaamisen arjessa.

Avainsanat ovat samat kuin ne, joiden avulla pitkästä matematiikasta improbaturin kirjoittaneesta Tolosesta tuli insinööri ja matematiikan opettaja: tavoitteellinen harjoittelu, itsekuri sekä taito motivoida itseään tekemään samoja toistoja päivä toisensa jälkeen.

– Kurssisuorituksen voi saada, jos lukiotamme edustaa jossain turnauksessa, tekee kirjalliset tehtävät ja osallistuu asiantuntijavierailuille, jossa viimeksi tuore Dota 2 -maailmanmestari Jesse ”JerAx” Vainikka kertoi upeassa tilaisuudessa auditoriossamme urastaan ja siitä miten hän päätyi ammattilaiseksi.

Juha Tolonen 4kings-joukkueen kanssa vuonna 2008. Joukkueessa pelasivat myös Juha ”aNGeldusT” Kurppa, Samuel ”God” Räsänen, Joona ”natu” Leppänen, Juha ”odiouz” Westerlund ja Aki ”kankeli” Salminen.

Tänä syksynä lukion abien League of Legends -joukkue ylsi sijalle 13. Pohjoismaisessa koulujenvälisessä League of Schools -liigassa. Sijoitus on varsin hyvä siihen nähden, että liigassa oli mukana kaikkiaan 64 lukiota, ammattikoulua ja korkeakoulua.

Kerhotoiminnassa opiskelijoiden ohjaus on tärkeää, jotta harjoittelun laatua saadaan parannettua. Siksi Tolonen laatii oppilailleen myös kirjallisia tehtäviä.

Opiskelijat pääsevät muun muassa arvioimaan itseään kehittyvänä pelaajana swot-analyysillä ja mittaamaan omaa kehittymistään erilaisilla työkaluilla. Tolonen ohjaa heitä tekemään myös erilaisia tavoitteellisen harjoittelun suunnitelmia.

– Annan erilaisia apuvälineitä, jos opiskelijat haluavat lähteä kokeilemaan kilpapelaajan uraa ammattimaisessa mielessä lukion jälkeen.

Juha Tolonen opettaa espoolaislukiossa pitkää matematiikkaa, peli- ja tietotekniikkaohjelmointia. Lisäksi hän vetää koulun esports-kerhoa ja pelijoukkueita.

Omalta peliuraltaan ammentaen Tolonen opettaa esimerkiksi joukkueen sisäisen kommunikaation merkitystä ja oikea-aikaista kommunikaatiota. Esimerkiksi Counter-Strikessa tällaisilla pienten yksityiskohtien hiomisella voi olla iso merkitys.

– Jos antaa oikein pitkää kommenttia siitä missä kulloinkin on, saattaa omalla puheellaan peittää vastustajan kävelyaskelten äänet jostain lähistöltä, Tolonen sanoo.Itse Tolonen ei ole juurikaan ehtinyt pelaamaan, sillä lukio-opettajana päivittäinen työ, arviointi ja tuntien suunnittelu vie paljon aikaa. Pitkästä matematiikasta löytyy kuitenkin paljon yhtymäkohtia peleihin esimerkiksi vektoreista, analyyttisesta geometriasta ja todennäköisyyslaskennasta. Matematiikan lisäksi hän opettaa yhdessä toisen opettajan kanssa peli- ja elektroniikkaohjelmointia.

– Matemaattinen ymmärrys auttaa ymmärtämään myös pelimoottorin toimintaa esimerkiksi CS:ssä legendaarisen cl_interp -konsolikomennon eli interpolaation asetusten kohdalla. Kun ymmärtää pelimoottorin toimintaa ja viiveiden kompensaatiota peleissä, auttaa se harjoittelemaan täsmällisemmin oikeita tapoja toimia ja vähentää arvaustyötä sekä turhautumista.