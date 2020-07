Dominique on palkittu esports-legenda – sekä ylpeästi musta, homo ja turri

Poikkeuksellisen lahjakas tappelupelien pelaaja Dominique ”SonicFox” McLean on avoimesti kertonut olevansa musta, turripukuun pukeutuva homo.

Juttu on julkaistu alun perin Ilta-Sanomissa 15.7.2019.

Monien silmissä kilpapelaajat näyttävät kuin samasta muotista veistetyltä. Parikymppisiä, toisinaan hieman nörtähtäviä nuoria, valkoihoisia miehiä. Jotkut kuitenkin ovat kaukana stereotypiasta.

Yksi heistä on 21-vuotias amerikkalainen Dominique ”SonicFox” McLean. Paitsi ilmiömäisten pelitaitojensa puolesta, viiksekäs McLean erottuu massasta persoonansa puolesta.

Hän on paitsi ihonväriltään tumma valkoihoisten dominoimassa esports-ammattilaisten joukossa, mutta lisäksi McLean on kertonut olevansa homoseksuaali ja myös turri-alakulttuurin harrastaja.

Turrit, englanniksi furryt, tunnetaan ihmismäisiksi eläinhahmoiksi pukeutumisesta. Osa turreista pitää itseään erilaisina ja valtaväestöstä poikkeavina ja saattaa kokea, että turrius on kiinteä ja tärkeä osa heidän identiteettiään. Näin turrius ei ole ainoastaan alakulttuuri, vaan myös elämäntapa. McLean on nähty useissa turnauksissa pelaamassa turripuvussaan.

Yhdysvaltain Delawaressa lapsuutensa asunut ja kasvanut McLean tutustui tappelupeleihin isoveljensä kautta jo kolmevuotiaana. Kilpaura alkoi vuonna 2011, kun McLeanin kaverit painostivat mainiota pelaajaa kokeilemaan kilpailuja. Ensimmäisissä kisoissaan McLean sijoittui vasta yhdeksänneksi, mutta sai kipinän kilpailemiseen.

McLean tunnetaan kyvystään omaksua ja kyetä pelaamaan uusia tappelupelejä ammattilaistasolla todella nopeasti, mikä näkyy myös hänen pelaamiensa pelien määrässä.

Seitsemässä vuodessa hän on voittanut tappelupelien vuosittain järjestettävän Evolution Championship Seriesin neljästi ja jokaisella kerralla eri pelissä.

Lisäksi hän on saavuttanut kaksi Injustice 2 -ammattilaissarjan mestaruutta. McLean on jättänyt myös jälkensä muun muassa Dead or Aliven, Skullgirlsin, Under Night In-Birthin, Marvel vs. Capcom Infiniten ja Soul Calibur VI:n kilpapelikentille.

Vuoden 2018 EVO-finaali, jossa McLean voitti mestaruuden Dragon Ball FighterZ -pelissä:

Kilpapeliuransa aikana McLean on tienannut noin 600 000 dollarin, (534 000 euron) edestä palkintorahoja. Noin puolet potista on tullut Mortal Kombat X:ää pelaamalla.

Vertailun vuoksi voidaan todeta, että reaaliaikaisen strategiapeli Starcraft 2:n maailmanmestari, suomalainen Joona Sotala, on tienannut vain noin 75 000 dollaria enemmän. Suomalainen Counter-Strike -guru, ENCEn riveissä pelaava Aleksi ”allu” Jalli taas on tienannut vain hieman yli puolet McLeanin palkintorahoista, vaikka CS:GO on huomattavasti tappelupelejä suositumpaa.

Vuonna 2018 McLean valittiin vuoden esports-pelaajaksi arvostetussa The Game Awards -palkintogaalassa. Tuolloin Kotaku kirjoitti, että turripuvussaan hauskan, rehellisen ja kuulemisen arvoisen palkintopuheen pitänyt McLean onnistui jopa varastamaan koko show’n itselleen.

Yliajalle venynyt puhe käsitteli McLeanin intohimoa tappelupeleihin, mutta samalla hän muistutti kanssakilpailijansa, kilpapelaaja Curtis ”Rewind” McCallin isän sairastamasta syövästä. McLean lahjoitti pelaajan perheelle 10 000 dollaria syöpähoitoihin voitettuaan Injustice 2 -pelin ammattilaissarjan finaalin kuukautta aiemmin.

– En ole koskaan pelannut saadakseni kuuluisuutta. Minä vain nautin porukan pieksemisestä aiheutuvasta adrenaliiniryöpystä, McLean kertoi.

Myös puheen lopetus jäi monen paikalla olleen mieleen.

– Luulen, että nyt pitää vielä todeta, että olen homo, musta ja turri. Oikeastaan kaikkea sitä mitä republikaanit vihaavat – ja kai vuoden paras kilpapelaaja.

McLeanin puhe The Game Awards -gaalassa: