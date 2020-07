Joona Sotala palasi mestariksi ja kuittasi kelpo tilin – pelilegenda rentoutuu pelaamalla golfia

Joona Sotala on vuoden 2018 maailmanmestari. Linnan juhlissa pelaaja nähtiin joulukuussa 2019.

Joona ”Serral” Sotalan voittamat palkintorahat ovat koko uralta jo lähes 750 000 euroa.

ENCE-joukkueen StarCraft II -tähtinimi Joona ”Serral” Sotala kruunattiin sunnuntaina kansainvälisen DreamHack SC2 Masters Summer -finaaliturnauksen mestariksi.

22-vuotias ennakkosuosikki Sotala kaatoi finaalissa Cho ”Trap” Sung Hon lukemin 4–2. Voitosta suomalaispelaaja palkittiin 12 500 dollarilla (noin 10 900 euroa) ja 300 EPT-kiertuepisteellä.

StarCraft II on reaaliaikainen strategiapeli, jota pelataan tietokoneella. Sotalaa pidetään pelin kaikkien aikojen pelaajana: Hän on ollut viimeiset pari vuotta pelin kiistaton ykkösnimi.

Sotala vei kansainvälisen nettiturnauksen häviämättä yhtään ottelua. Lohkovaiheessa hän kaatoi Joshua ”RiSky” Haywardin (2–0) ja korealaisen huippunimen Lee ”INnoVation” Shin Hyungin (2–1). Pudotuspeleissä suomalaistähdelle hävisivät kovat korealaisnimet Jun ”TY” Tae Yang (3–1), Kim ”Cure” Doh Wook (3–0) ja finaalissa Sung Ho (4–2).

Suomalaispelaaja oli viikkoa aiemmin sijoittunut toiseksi DreamHackin järjestämässä Euroopan-turnauksessa. Silloin Sotala hävisi finaalissa italialaiselle Riccardo ”Reynor” Romitille. Toisesta sijasta ENCE-tähti sai kuitenkin 8250 dollaria ja 375 EPT-pistettä.

Sotala johtaa EPT-kiertuetta 1330 pisteellä. Romiti on toisena 1057 pisteellä. Kiertue on jaettu kahteen osaan: Korealaisilla on oma divisioona ja muu maailma pelaa keskenään. Eniten pisteitä keränneet kutsutaan MM-kisoihin, jotka järjestetään keväällä 2021.

ENCEä lokakuusta 2016 asti edustanut 22-vuotias Sotala on voittanut urallaan käytännössä kaiken mahdollisen. Hän on vuoden 2018 maailmanmestari, mutta palkintokaapista löytyy lisäksi kymmeniä muita kovia mestaruuksia. IEM Katowice -turnaus on ainoa, jota Sotala ei ole vielä ihme kyllä onnistunut voittamaan.

Linnan juhlissakin viime vuonna nähty Sotala on voittanut urallaan palkintorahaa noin 853 000 dollaria eli nykykurssilla reilut 740 000 euroa, kertoo Esports Earnings. Kotikunta Pornainen muisti maailmanmestaria ”tukikohdalla” eli tontilla.

Pelaamisen vastapainoksi Sotala harrastaa golfia, johon hän tutustui jo nuorempana. Viime kesänä hän kertoi IS:lle käyvän pelaamassa lähes viikoittain 18 väylää.

– Se on sellaista rentoa ja hauskaa ulkoilua. Edelleen keskityn StarCraftiin, Sotala kertoi vuosi sitten IS:lle.

Nuoren miehen tasoitus oli tuolloin 28, mutta viimeisin tasoituskortti oli haastatteluhetkellä palauttamatta.

– Kyllä se siitä putoaa, hän vannoi naureskellen.