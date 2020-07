”Peter” potkittiin kotoa 18-vuotiaana, isoveli surmasi äidin – pelitähden komean uran taustalla on monta tragediaa

Yiliang Peng, jota kutsutaan myös Peteriksi, on yksi tunnetuimmista kilpapelaajista. Hän pelaa nimimerkillä Doublelift.

Yiliang Pengin, josta puhutaan myös Peterinä, elämään on mahtunut vastoinkäymisiä ja kammottava perhetragedia.

Seitsemän kansallista LCS-liigamestaruutta, valinta liigan ja pudotuspelien parhaaksi pelaajaksi, Rift Rivals -mestaruus, MSI-turnauksen hopeasija, seitsemän kertaa MM-kisoissa...

Yiliang ”Doublelift” Peng, josta puhutaan myös Peterinä, on yksi kilpapelaamisen tunnetuimmista tähdistä. Yhdysvaltalaispelaaja on pelannut ammatikseen League of Legends -nimistä taisteluareenapeliä tietokoneella vuodesta 2011.

Machiniman haastattelussa vuonna 2013 Peng kertoi pelanneensa koko ikänsä. Hänen unelmansa ammattilaispelaajan urasta sotki teini-iässä välit vanhempiin, jotka pitivät pelaamista ajanhukkana.

Vanhempien takia 27-vuotiaan pelaajan osallistuminen LoLin ensimmäisiin MM-kisoihin, jotka järjestettiin Ruotsissa kesällä 2011, olivat jäädä välistä. Pengin isoveli onnistui kuitenkin taivuttamaan vanhemmat antamaan luvan turnausmatkaan.

MM-kisat päättyivät Pengin edustaman Epik Gamer -joukkueen osalta neljänteen sijaan. Kotiin palattuaan vanhemmat halusivat pojan menevän collegeen, mutta Peng halusi jatkaa hyvin alkanutta peliuraansa. Vanhemmat käskivät valita: Opiskelu ja katto pään päällä vai ammattilaispelaajana kadulla. Peng valitsi pelaamisen ja pakkasi tavaransa.

”Doublelift” on Pengin käyttämä nimimerkki.

Peng, joka oli täyttänyt 18 vuotta vain viikko ennen vanhempiensa asettamaa valintaa, päätyi asumaan esports-toimittaja Travis Gaffordin luokse. Pian pelaaja sai paikan Counter Logic Gaming -joukkueesta eli CLG:stä. Pelaamisen ohella hän kirjoitti LoL-pelioppaita, jotta sai laskut maksettua.

CLG:ssä jenkkipelaaja vietti lähes neljä vuotta vaihtuvalla menestyksellä, mutta nappasi esimerkiksi uran ensimmäisen LCS-mestaruuden elokuussa 2015. Muutama kuukausi myöhemmin Peng teki ison päätöksen, kun hän jätti CLG:n ja liittyi Pohjois-Amerikan kuumimpaan joukkueeseen Team SoloMidiin eli TSM:ään.

Kahden TSM-vuoden aikana Peng voitti LCS:n kahdesti ja pelaajan suosio kasvoi huomattavasti. Jokaisen pelaajan ykkösunelma eli MM-kisat päättyivät kuitenkin pettymyksiin vuosina 2016–17. Peng sai tietää pian jälkimmäisten MM-kisojen jälkeen nettifoorumin kautta, ettei hänen sopimustaan TSM:n kanssa jatkettaisi.

– Esportsissa täytyy tottua tiettyyn kaaokseen ja huonoon johtamiseen. Tarkoitan tällä sitä, että koko ala on vielä nuori ja että kausien välissä tapahtuu paljon kokoonpanomuutoksia. Kaikki tietävät, ettei kokoonpanomuutosta tulisi ottaa henkilökohtaisesti, Peng kommentoi potkuja myöhemmin The Players Tribunessa.

League of Legends (LoL) on niin sanottu taisteluareenapeli, jossa kaksi viiden hengen joukkuetta pelaa vastakkain. Joukkueet valitsevat käytettävät hahmot ennen ottelun alkua. Tarkoitus on tuhota vastustajan tukikohta.

Komean uran taustalla on kaamea tragedia, joka tapahtui keväällä 2018. Peng oli siirtynyt muutama kuukausi aiemmin TSM:stä kilpailevaan Team Liquidiin, joka oli tähtihankinnan kanssa noussut uudelle tasolle.

Liquidin ja Pengin pelatessa LCS-pudotuspelien välieräottelua uutisoitiin pelaajan isoveljen hyökänneen heidän vanhempiensa kimppuun veitsellä. Pengin äiti kuoli tilanteessa, mutta isä selvisi sairaalahoidolla. Perhesurmasta puhuttiin runsaasti somen lisäksi amerikkalaismedioissa.

Peng oli useasti urallaan kertonut, kuinka juuri isoveli kannusti häntä jahtaamaan uraa ammattilaispelaajana. Pengin välit hänen vanhempiinsa olivat tulehtuneet vuonna 2011, jolloin hänet potkittiin kotoa. Vuonna 2015 pelaaja paljasti kuitenkin lähentyneensä taas perheensä kanssa, vaikka viime vuodet olivat olleet myrskyisiä.

Kammottavasta tilanteesta huolimatta Peng päätti pelata reilun viikon päästä LCS-finaaleissa. Kausi päättyi Pengin ja Team Liquidin mestaruusjuhliin 3–0-voitolla. Peng valittiin pudotuspelien parhaaksi pelaajaksi.

Pengin isoveljen tilanteesta ei löydy pidätyksen jälkeen tietoa medioista, mutta pelaaja ei ole puhunut veljestään sosiaalisessa mediassa tapahtuneen jälkeen. Peng jakoi syksyllä 2019 perhekuvan, jossa hän poseeraa yhdessä isänsä ja pikkuveljensä kanssa.

Peng pelasi Team Liquidissa lopulta vain reilut kaksi vuotta. Liquid voitti tuona aikana kaikki neljä vuosina 2018–19 pelattua LCS-kautta. Peng valittiin LCS:n kesäkauden 2018 parhaaksi pelaajaksi. Liquid-vuosien molemmat MM-kisat päättyivät kuitenkin taas lohkovaiheeseen.

Tänä keväänä 27-vuotias Peng palasi TSM:ään, kun Liquidin kevätkausi LCS:ssä oli täysi katastrofi. Pelaajan siirto herätti voimakkaita reaktioita pelaajapiireissä, koska Pengin pitkäaikainen tyttöystävä Leena Xu on TSM:n esports-vastaava.

LoL-yhteisössä siirtoa kritisoitiin eturistiriidasta: Pengin tyttöystävä on samanaikaisesti tavallaan hänen pomonsa. LCS-liiga hyväksyi siirron, koska sopimusneuvottelut ja kaikki muu oli hoidettu sääntöjen mukaisesti.

Ei aikaakaan, kun Pengin suorassa pelilähetyksessä kuultiin Xun puhuvan taustalla toisen pelaajan tilanteesta. Skandaali ja somemyrsky oli valmis.

Peng on selvinnyt vaikeasta koronakeväästä tyttöystävänsä kanssa:

27-vuotias Peng on kiistatta yksi LoL-historian suurimmista pelaajista. MM-kisoissa hän ei ole menestynyt ensimmäisen vuoden jälkeen kummoisesti, mutta hän on tästä huolimatta yksi Pohjois-Amerikan kaikkien aikojen pelaajia.

Peng on valittu viidesti LCS:n tähtijoukkueeseen ja hänellä on eniten LCS-mestaruuksia (7). Palkintokaapista löytyy myös LCS:n paras pelaaja -tunnustus (kesä 2018) sekä pudotuspelien paras pelaaja -palkinto (kevät 2019). Maailmanmestaruuden voittaminen on hänen ykköstavoitteensa: Ensimmäisen yrityksen jälkeen hän ei ole enää päässyt pudotuspeleihin.

Suorapuheisena ja äänekkäänä tunnetulla pelilegendalla on myös hurjat seuraajamäärät: Twitch-suoratoistopalvelussa 1,4 miljoonaa fania, Twitterissä yli 900 000, Instagramissa noin 280 000 ja Facebookissa lähes 300 000.

Peng on sanonut lukuisia kertoja urallaan voittamisen olevan hänelle tärkeintä, vaikka motivaatio-ongelmat ovat välillä vaivanneetkin pelaamista. Esimerkiksi TSM-potkuista hän sai motivaatiota, koska hän halusi tehdä entisestä joukkueestaan yleisen naurunaiheen.

– Käytän mitä tahansa motivaationa. Kuten sanoin, niin esports on kaoottinen, epäreilu ala. Vuosien kova työ voi valua viemäristä hetkessä ja uskollisuus on vähäistä. On keskityttävä tiettyihin, kunnollisiin tavoitteisiin, koska ne ovat ainoita asioita joita voit itse hallita.

Pelaaja on myös kertonut menettäneensä 200 000 dollaria erikoisessa huijauksessa, johon liittyivät teleoperaattori ja kryptovaluutta.

