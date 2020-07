Huippunimet opettelevat suunsoittoa, senioreista tuli pelitähtiä – tällaisia ovat nuorille pelaajille suunnatut mainokset

Ilta-Sanomat tutustui miten kilpapelaamista hyödynnetään muun muassa mainonnassa. Suomessa yksi joukkue on erottunut edukseen juuri mainostempauksilla.

Esports eli kilpapelaaminen on teinien ja nuorten miesten uusi suosikkilaji, kuten Sponsor Insight kertoi keväällä 2019. Yrityksen tekemän tutkimuksen mukaan esports oli 18–29-vuotiaiden miesten ikäluokassa kiinnostavin laji.

Kilpapelaaminen ja siihen liittyvät sisällöt ovat nykyisin tehokas tapa tavoittaa tunnetusti vaikeaa kohderyhmää. Mutta millaisilla mainoksilla nuorten huomio sitten saadaan? Ilta-Sanomat tutustui erilaisiin maailmalla tehtyihin esports-mainoksiin.

1. Maailman paras CS-joukkue opettelee suunsoittoa (Turtle Beach)

Oheislaitevalmistaja Turtle Beach teki pelikuulokesarjalleen mainoksen, jossa silloisen maailman parhaan Counter-Strike-joukkueen Astraliksen pelaajat opetetaan soittamaan suuta.

Astralis-valmentaja Danny ”zonic” Sørensen sanoo videolla suunsoiton olevan ainoa asia, jossa joukkue kaipaa enää kehitystä. Opettajana toimii tunnettu striimaaja Guy ”Dr Disrespect” Beahm, jonka yliampuva persoona on tuonut hänelle miljoonia faneja.

Huumorikulmalla tehty video on saanut runsaasti kehuja tähtien yhteen tuomisesta luonnollisella tavalla. Videota on katsottu jo yli kaksi miljoonaa kertaa.

2. Pc-valmistaja hyödynsi senioreja mainoskampanjassa (Lenovo)

Lenovo esitteli vuonna 2017 senioreista kootun CS-joukkueen, ruotsalaisen Silver Snipersin. 63–80-vuotiaiden pelaajien joukkue nousi otsikoihin ympäri maailmaa.

Suomen oma seniorijoukkue eli Grey Gunners esiteltiin keväällä 2018. Projekti levisi nopeasti myös muihin maihin, kun Lenovo järjesti näytösotteluita eri puolilla Eurooppaa.

Klassinen Suomi–Ruotsi-ottelu nähtiin vuoden aikana kahdesti. Voitot menivät tasan. Projekti sai näkyvyyttä myös Suomessa, kun pelaajia vieraili esimerkiksi aamu tv:ssä.

Lenovo näytti kampanjalla pelaamisen kuuluvan kaikille iästä huolimatta. Monet projektissa mukana olleista pelaajista sanoivat pelaamisen olleen yllättävän viihdyttävää.

3. ”Ei faneja, ei hypeä” (LION)

LION-murovalmistaja nosti fanit jalustalle esports-mainoksessaan. Videolla nähdään kuinka ammattilaiset pelaavat tärkeää ottelua areenalla, mutta normaalista poiketen ilman faneja.

Tunnelma on tyhjällä areenalla kaukana todellisuudesta. LION muistuttaakin mainoksessa fanien tuovan täysin omanlaisen tunnelmansa kilpailemiseen. Lyhyt ja yksinkertainen mainos tehtiin yhdessä League of Legends -pelin LEC-ammattilaissarjan kanssa.

4. KOVA toi tyyliä Suomen esportsiin (POWER)

Keväällä 2019 perustettu KOVA Esports on nopeasti vakiinnuttanut paikkansa Suomen kärkinimien joukossa. KOVA on erottunut edukseen erityisesti näyttävillä mainostempauksilla, joita tähdittää joukkueenjohtaja Timo Tarvainen.

Joukkueen videoista on monien mieleen jäänyt erityisesti Power-yhteistyön esitellyt mainos, jossa Keskisuomalaisen toimitusjohtaja ja Powerin markkinointijohtaja saapuvat helikopterilla Tarvaisen luokse toimistolle.

Kuohuvan kilistelyyn päättyvällä videolla johtajat puhuvat esportsin potentiaalista dramaattisen musiikin soidessa taustalla. Helikopterilla saapuminen, punaisen maton levittäminen ja kaiken kaikkiaan pröystäilevä tyyli kuvauksissa oli ennennäkemätön temppu Suomessa.

5. Suomalaisten tähdittämä hittidokumentti kertoo hurjan tarinan (Red Bull)

Dota 2:n kaikkien aikojen joukkue on OG, joka on ainoana joukkueen voittanut kaksi maailmanmestaruutta. Jesse ”JerAx” Vainikan ja Topias ”Topson” Taavitsaisen aiemmin tähdittämän joukkueen voitot tulivat vielä peräkkäisinä vuosina 2018–19.

Red Bullin tuottama ja kehuttu Against The Odds -dokumentti kestää tunnin ja 20 minuuttia. Dokumentissa seurataan energiajuomajätin näkyvästi sponsoroiman OG:n matkaa ensimmäisiin MM-kisoihin, jotka päättyivät voittoon vastoin kaikki odotuksia. Joukkue oli vain muutama kuukausi aiemmin menettänyt dramaattisesti kaksi avainpelaaja.

Against The Odds on käytännössä lähes puolitoista tuntinen markkinointiteos, koska se on Red Bullin tekemä ja kertoo yrityksen sponsoroimasta joukkueesta. Lopputulos on kuitenkin esportsin parhaimmasta päästä ellei jopa paras.

6. Cosplay-miesharrastaja ja ammattilaispelaaja tähdittää automainosta (BMW)

Zachary ”Sneaky” Scuderi on tunnettu LoL-ammattilainen, jonka cosplay-harrastus tuo myös hänelle nykyisin hurjia summia. Scuderi on myös tähdittänyt BMW:n nuorille suunnattua automainosta, jossa pelaaja näytetään Cloud9-pelipaidan lisäksi eräässä cosplay-asussa.

Mainos poikkeavaa huomattavasti perinteisistä automainoksista. Julkaisun yhteydessä monet myös kummastelivat, miten BMW uskaltaa antaa Scuderin esiintyä mainoksessa keskustelua herättävässä cosplay-asussaan.

7. CS-legendaa kiusataan peliläppärin mainosvideolla (ASUS ROG)

Ruotsalainen CS-legenda Christopher ”GeT_RiGhT” Alesund tähditti vuonna 2018 mainosta, jonka teema oli ”uskalla unelmoida”.

Mainoksella nuori Alesund kokee kiusaamista koulussa, mutta uskaltaa tästä huolimatta haaveilla tulevaisuudesta ammattilaispelaajana. Mainoksella nähdään myös Alesundin saavuttavan unelmansa.

Yllttävän syvällisellä mainoksella mainostetaan ASUS ROGin peliläppäriä. Puolitoista minuuttisen teoksen taustalla on suomalainen tekijätiimi. Alesundin mukaan video ei kuvasta täysin hänen omaa nuoruuttaan, vaikka hän osaa samaistua kuvattuihin tilanteisiin.