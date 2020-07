Anna mietti kahdesti, kun hänelle tarjottiin töitä hittipelin tuottajana – ”Vihaan sitä, että pitää murehtia tällaista”

Anna Donlon on Valorant-pelin vastaava tuottaja.

Valorant-räiskintäpelin vastaava tuottaja on kokenut Anna Donlon, joka kertoo IS:n haastattelussa joutuneen miettimään kahdesti, että kestääkö hän varmasti fanien kärkkäät kommentit uudessa työssään.

Kesäkuussa julkaistun ja hittipeliksi ennakkoon julistetun pc-räiskintäpelin Valorantin vastaava tuottaja on 36-vuotias Anna Donlon. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa tuottajana Treyarchilla, joka tekee Call of Duty -pelisarjan pelejä.

Donlon esitteli Valorantin maaliskuussa suuren hypen saattelemana. Hän on sen jälkeen antanut satoja haastatteluja ja tähdittänyt kymmeniä videoita. Ilta-Sanomille Donlon kertoo pelänneensä astua vastaavaksi tuottajaksi, mutta ei sen vaatimustason takia. Donlon kertoo miettineensä etukäteen millaista palautetta hän saa, koska on nainen.

– Vihaan sitä, että minun pitää murehtia tällaista, mutta myönnän sen. Tajusin kuitenkin etten pelännyt ottaa vastaan paikkaa, koska tiesin olevani oikea henkilö ymmärtämään mitä pelaajat haluavat peliltä ja millaisen tiimin tarvitsemme siihen, Donlon kertoo IS:lle sähköpostitse.

Donlonin mielestä pelaajat kaipaavat henkilöä, jonka puoleen he voivat kääntyä ideoiden ja ajatusten kanssa. Tämän takia hän rupesi hyvin aikaisin asettamaan itseään jalustalle, jotta pelaajat tietäisivät hänen kuuntelevan ja olevan luottamuksen arvoinen. Donlon korostaa yhteisöllä olevan tärkeä osa Valorantin kehityksen suunnassa.

– On paljon ikäviä kommentteja, ja joo niiden lukeminen pistää. Mutta yritän lukea läpi kaiken sen negatiivisuuden, haukkujen ja CAPSLOCK-huutamisen... Ja keskittyä siihen, mikä ihme aiheuttaa tämän turhautumisen. Sitten yritän löytää ratkaisun siihen, koska olen kuitenkin tekemässä upeaa peli faneillemme.

Valorantissa kaksi viiden hengen joukkuetta taistelee vastakkain. Ilmaispeli julkaistiin kesäkuun alussa.

Ilta-Sanomat on viime viikkoina uutisoinut useaan otteeseen koko pelialaa ravistelevasta #MeToosta. Nettipeleissä erityisesti naiset joutuvat muita helpommin kiusaajien ja häiriköiden silmätikuiksi.

Aihe on myös Donlonille hyvin tuttu: Hän kertoi aiemmin keväällä välttävänsä jopa Valorantin pelaamista yksin. Donlonin mukaan Riotilla suhtaudutaan asiaan vakavasti, mutta helppoa ratkaisua ikävään tilanteeseen ei ole.

Valorant on luonnostaan äärimmäisen kilpailullinen peli, joten pelaajien keskinäinen kommunikointi, taktiikoiden suunnittelu ja toteutus yhdessä ovat tärkeässä osassa pelikokemusta. Riotin tavoite on rakentaa peli, jota jokainen voi pelata ilman pelkoa kiusaamisesta, Donlon kommentoi.

– Kenenkään ei pitäisi pelaamisen takia joutua olemaan hiljaa tai mykistämään kaikkia muita pelaajia. Paras mitä voin tehdä kehitystiimin johtajana on varmistaa, että nämä ongelmat otetaan tosissaan, meillä on tarpeeksi budjettia ja henkilökuntaa niin pitkäksi aikaa kun on tarvetta.

– Olen myös tehnyt hyvin selväksi [tiimillemme] etteivät nykyiset työvälineemme ole tarpeeksi vahvoja. Olen rohkaissut heitä paiskimaan töitä ja innovoimaan.