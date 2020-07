Potkut koko tiimille – SJK-kilpapelaajat osallistuivat Katjan, 49, kiusaamiseen

SJK Esports antoi potkut Rainbow Six: Siege -joukkueelleen, koska osa pelaajista oli käyttäytynyt asiattomasti. Siege on taktinen räiskintäpeli, jossa kaksi viiden hengen joukkuetta pelaa vastakkain.

SJK päätti aluksi vain hyllyttää asiattomasti käyttäytyneen joukkueen, mutta yhden pelaajan laukomat kommentit suorassa lähetyksessä johtivat lopulta potkuihin.

Seinäjoen Jalkapallokerhon perustama SJK Esports on antanut potkut Rainbow Six: Siege -pelissä organisaatiota edustaneelle pelijoukkueelle. Toukokuun alkupuolella organisaatioon liittynyt joukkue ylsi SJK:n nimissä välieriin FEL-liigassa.

SJK antoi joukkueelle potkut, koska osa pelaajista on käyttäytyi netissä asiattomasti 49-vuotiasta Katja ”Katjaplays” Lappalaista kohtaan. Potkut saaneista pelaajista kaksi on täysi-ikäisiä ja loput 17-vuotiaita.

– Emme suvaitse organisaatiossa nettikiusaamista tai muuta epäammattimaista käytöstä, ja meillä on tähän nollatoleranssi. Täten päätimme hyllyttää Siege-joukkueemme välittömästi, SJK totesi Twitterissä jaetussa lausunnossa.

Pelaajat eivät halunneet kommentoida asiaa IS:lle.

SJK:sta kerrotaan IS:lle muutaman pelaajan osallistuneen tilanteeseen eri tavoin. Ainakin yksi pelaajista oli kutsunut Lappalaista puumaksi ja ihmetellyt, miten työtön voi viedä huvin vuoksi nuoria oikeuteen. Lappalainen ei ole työtön.

Organisaatio päätti aluksi vain hyllyttää joukkueen hetkeksi, mutta päätös muuttui potkuiksi Lappalaisen jaettua videon erään pelaajan kommenteista.

Lappalaisen jakamalla videolla pelaaja toteaa joukkueen joutuneen penkille, eikä saaneen potkuja, kunnes tilanne rauhoittuu. Heti perään pelaaja sanoo myös joukkueen pitävän nyt matalampaa profiilia, jotta kukaan ei suuttuisi enempää. Pelaaja toteaa myös ääneen, että voisi olla parempi kommentoimatta tilannetta lainkaan.

Pelaajan kommentit Twitch-lähetyksessä tulivat vain muutama tunti hyllytyspäätöksen jälkeen, SJK:sta vahvistetaan IS:lle. Kommentit olivat viimeinen niitti: Koko joukkue sai seuraavana päivänä potkut. SJK:sta alleviivataan organisaation olevan kaikenlaista kiusaamista ja asiatonta käytöstä vastaan – myös entisiä pelaajia kohtaan.

Ilta-Sanomat uutisoi kesäkuussa Lappalaisen kiusaamistapauksesta, joka alkoi Rainbow Six: Siege -pelissä vuonna 2019. Lappalainen oli tehnyt rikosilmoituksen kahdesta kiusaajasta, mutta jäi rahallisesti pahasti tappiolle kesäkuussa käräjäoikeuden antamassa päätöksessä. Lappalainen on sanonut IS.lle olevansa tyytymätön päätökseen ja aikovansa viedä asian hovioikeuteen.

SJK:n pelaajat eivät liity käräjäoikeudessa käsiteltyyn tapaukseen. SJK-pelaajien kiusaaminen on tapahtunut heinäkuun aikana.

SJK:sta kerrotaan pelaajien ja myös organisaation saaneen erilaisia uhkauksia: Jotkut ovat uhanneet ottavansa yhteyttä yhteistyökumppaneihin, osa taas vaatinut anteeksipyyntöä videon muodossa.

– Tässä on kadonnut suhteellisuudentaju monella. Tässä on taustalla harkitsemattomuutta ja tyhmiä tekoja, mutta vaatiiko se somelynkkausta? Se on asia erikseen. On myös hassua väittää meidän puoltavan verkkokiusaamista, kun olemme kaikkea sellaista ja epäammattimaista käytöstä vastaan, SJK:sta kommentoidaan.

SJK:lla on Siege-potkujen jälkeen edustusta vielä Counter-Strike: Global Offensive -pelissä. SJK lähti esportsiin tammikuussa 2017, ja on sen jälkeen ollut CS:n lisäksi mukana esimerkiksi FIFA- ja NHL-pelisarjoissa.