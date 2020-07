Uutta hittiräiskintää moititaan vaikeaksi – kehittäjä antaa 4 vinkkiä

Joe Ziegler on Valorantin kehitysjohtaja.

Valorantin kehitysvastaava antaa IS:n haastattelussa vinkkejä uusille pelaajille, mutta lupaa myös pelijätti Riot Gamesin suhtautuvan vakavasti pelin kilpapuolen odotuksiin.

Riot Gamesin keväällä esittelemä ja kesäkuun alussa tietokoneelle julkaisema Valorant-räiskintäpeli on ollut yksi vuoden suurimmista puheenaiheista. Kilpapelihitiksi povatun ilmaispelin pegi-ikäraja on 16 vuotta.

Valorant on taktinen ensimmäisen persoonan räiskintäpeli, jossa pelataan viiden hengen joukkueina (5 vs 5). Pelissä ohjataan agentteja, joiden käytettävissä olevat taidot eroavat toisistaan merkittävästi. Valorant muistuttaa muuten pelimekaniikoiltaan klasikkoräiskintä Counter-Strikea.

Ilta-Sanomat haastatteli kesäkuun lopulla Joe Ziegleriä, joka on Valorantin kehitysvastaava. Zieglerin mukaan pelissä yhdistyvät eri räiskintäpelien parhaat puolet: Hyvä tunne ampumamekaniikoista, erilaisten pelityylien ja taktiikoiden mahdollistaminen sekä jännityksen tunne.

Valorant on luonnostaan hyvin kilpailuhenkinen peli, joidenkin mielestä jopa liiankin. Alusta asti on keskusteltu, onko peli jopa liian kilpailullinen satunnaispelaajia ajatellen. Zieglerin mielestä ei, kunhan muutamat perusasiat ovat kunnossa.

– Luomalla uskottavan ja kilpailullisen pelikokemuksen, joka kertoo selvästi miten tulla paremmaksi, olemme huomanneet ”kasuaalipelaajien” sitoutuvan peliin vahvasti. Mielestäni kasuaalien ja kilpailullisten pelaajien välillä ei ole niin suurta eroa. Jotkut eivät ole vain ehkä löytäneet sitä tiettyä peliä, johon he sitoutuisivat.

Zieglerin mukaan pelin kehityksen aikana ajateltiin alusta loppuun pelaajia. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten agentit eroavat toisistaan, jotta jokaiselle löytyisi se omalle pelityylille sopiva hahmo. Suurin muutos kehityskaaren alun ja lopun välillä olivat nimenomaan agentit, joiden merkitys korostui mitä pidemmälle projekti eteni.

Agentit ovat yksi Valorantin suurista keskusteluaiheista. Mitä pidempään peli on ollut ulkona, sitä paremmin hahmoja osataan hyödyntää. Yleensä ammattilaiset ymmärtävät nopeasti tiettyjen agenttien olevan yksinkertaisesti parempia kuin toisten. Tässä kohtaa pelijulkaisija puuttuu kehitystiimin kanssa tilanteeseen.

– Balanssista puhutaan alati pelaajien ja pelin välillä, joten jo ennen julkaisua keskustelimme, millaisia muutoksia voisimme mahdollisesti tehdä hahmoihin. Toivottavasti tämä estää meitä joutumasta tilanteeseen, jossa joudumme tekemään nopeasti yllättäviä muutoksia.

Kehitysvastaava kertoo pelintekijöiden keräävän jatkuvasti dataa ja lukevan kommentteja, jotta kehittäjillä olisi parempi mielikuva mitä pelaajat haluavat peliltä. Kokonaisuutta analysoimalla tehdään päätöksiä ja muutoksia niin nopeasti kuin mahdollista.

Zieglerin vinkit uusille pelaajille:

Pysähdy ennen kuin ammut! Erityisesti uudet pelaajat ampuvat liikkeestä. Tällöin ampuminen on kuitenkin epätarkkaa ja monille myös stressaavaa. Mieti ennen kun toimit. Tämä on tärkein asia kehittymisen kannalta. Yritä aina miettiä hieman eteenpäin, jotta et joudu aina yllättäviin tilanteisiin. Mieti, missä tähtäimesi on. Pelaajien olisi hyvä miettiä jo etukäteen, mihin tähtäin pitää kohdistaa, jos vastustaja tulee vastaan esimerkiksi seuraavan kulman takaa. Perehdy hahmosi kykyihin. Aina ei tarvitse syöksyä vihollisen syliin kulman taakse, jos tämän voi vaikka savustaa ulos jollain hahmolla käytettävissä olevalla taidolla.

Jett on yksi Valorantin suosituimmista hahmoista.

Valorantin kilpapuoli on käynnistynyt monien pettymykseksi hitaasti: Riot linjasi jo ennen julkaisua seuraavansa tilannetta aluksi sivusta. Zieglerin mukaan julkaisija on tietoinen, että yhteisö haluaa kilpapuolen olevan osa sitä.

– Kaikki kilpailullisten pelien kehittäjät haaveilevat pelinsä näkemisestä areenalla, jossa parhaimmat pelaajat ottelevat keskenään. [...] Vielä ei ole mitään lyöty lukkoon, mutta voin sanoa Valorantin esports-puolen tulevaisuuden näyttävän hyvin mielenkiintoiselta.

Ziegler ei kiistä eikä vahvista IS:n kysymyksiä koskien pelin sisällä järjestettäviä turnauksia tai onko peliin tulossa jonkinlainen tulostaulukko, jonka kautta lupaavat pelaajat voivat saada nimeään esille.

Yleensä kilpaturnaukset pelataan ulkopuolisten palvelujen avulla. Ziegler muistuttaa Valorantin olevan ensisijaisesti joukkuepeli, joten kehitystiimi on ideoinut erilaisia vaihtoehtoja nostaakseen joukkueita esille. Näistä suunnitelmista kerrotaan lisää myöhemmin.

Monissa peleissä lupaavat pelaajat saattavat jäädä huomioitta, koska pelissä ei ole helposti selattavaa ja avointa tulostaulukkoa. Zieglerin mielestä yhteisö on yleensä hyvä nostamaan esille lahjakkaita pelaajia, mutta myös muita keinoja pohditaan. Toive olisi tehdä yhteistyötä myös eri tasoisten pelaajien kanssa.

Valorantissa taistelee vastakkain kaksi viidestä hahmosta eli agentista koottua joukkuetta. Karttoja on tällä hetkellä neljä erilaista ja agentteja 11.

Riot Games on maailman suosituimman kilpapelin League of Legendsin julkaisija. Tämän takia odotukset Valorantin kilpapuolesta ovat korkeat – joskaan pelin ei uskota pystyvän syrjäyttämään räiskintäpelien kuningasta eli Counter-Strikea ainakaan länsimaissa.

Ziegler kertoo tavoitteen olevan tarjota Valorant-kilpapelaajille maailmanlaatuisesti vastaavanlaisia kokemuksia kuin mistä LoL-pelaajat ovat päässeet nauttimaan. LoL on maailman suurin kilpapeli, jolla on useita kansallisia ammattilaissarjoja ympäri maailmaa. Vuoden 2017 MM-finaali pelattiin Pekingin kansallisella stadionilla, jossa on järjestetty muun muassa kesäolympialaiset.

– Arvostamme luottamusta, jota pelaajat osoittavat Riotiin suurten esports-kokemusten osalta.