CS-major vaakalaudalla – 7 suomalaista etenemässä kisoihin

ESL:n järjestämä ESL One Rio Major -arvoturnaus on tarkoitus pelata marraskuussa. Kuva ESL One Cologne -suurturnauksesta.

Jesse ”zehN” Linjala, Aleksi ”Aleksib” Virolainen ja ENCE ovat kiinni major-kisapaikassa, mutta koko arvoturnauksen järjestäminen tänä vuonna on vaakalaudalla.

Counter-Strike-räiskintäpelin järjestyksessään 16. major-arvoturnaus oli alkujaan tarkoitus pelata toukokuussa Brasiliassa, mutta koronapandemian takia ESL One Rio -turnaus siirrettiin marraskuulle.

Kahden miljoonan dollarin ESL One Rio Major -arvoturnaeus on määrä järjestää Brasiliassa 9.–22. marraskuuta. Maassa on vahvistettu maailman toiseksi eniten covid-19-tartuntoja: peräti 1,6 miljoonaa.

Brasilian koronatilanteen takia CS-piireissä ei uskota majorin toteutuvan tänä vuonna ainakaan Etelä-Amerikan lämmössä, jos lainkaan. Rohkeimmat ovat ehdottaneet turnauksen järjestämistä ilman yleisöä Euroopassa. Valve tai ESL ei ole kommentoinut majorin tilannetta hetkeen.

Majorin ajankohdan muutoksen seurauksena CS-julkaisija Valve aloitti huhtikuussa alueelliset major-karsintasarjat, josta puhutaan RMR:nä [regional major rankings]. Kolmen turnauksen sarjalla ratkotaan arvoturnauksen 24 joukkuetta.

Kaksi kolmesta karsinnasta on jo pelattu. Kolmas pelataan syksyn aikana. Mikäli majoria joudutaan siirtämään vielä eteenpäin esimerkiksi vuoteen 2021, voi olla että karsintaturnausten määrää nostetaan vielä.

Euroopan-karsintasarjasta kisapaikan saa 11 joukkuetta. Team Vitality on varmistanut ainoana joukkueena jatkopaikan. Sellaisessa ovat kiinni myös Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä GODSENT, kokonaan suomalainen ENCE ja Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG.

Vitality on kärjessä 3535 pisteellä ennen G2:ta ja Astralista. GODSENT on neljäs (2300 pistettä) ja ENCE viides (2155 p). Perässä tulevat NiP, FaZe, BIG, North, Fnatic ja Virolaisen OG (1750 p). Virolaisen joukkueen kovin vastus on Heroic, joka on 125 pisteen päässä.

Ilman jatkopaikkaa ovat tällä hetkellä muun muassa Mousesports (15:s, 962,5 p), Complexity (17:s, 350 p) ja Otto ”ottoNd” Sihvon edustama c0ntact (19:s, 264 p).

Jos taulukko ei näy yllä, katso se täältä.

Karsinta-alueet ovat Eurooppa (11 paikkaa Rioon), Pohjois-Amerikka (6), Ivy-maiden alue (5), Etelä-Amerikka (1), Aasia (1) ja Kaakkois-Aasia (1). Karsinta-alueesta ja loppusijoituksesta riippuen joukkueet pelaavat kolmesta eri tasoisesta kisapaikasta, jotka ovat Legend (L), Challenger (CL) ja Contender (C).

Euroopassa pelataan kolmesta Legend-paikasta (suoraan 2. vaiheeseen), kuudesta Challengerista (parempi ennakkosijoitus 1. vaiheeseen) ja kahdesta Contenderista (heikompi ennakkosijoitus 1. vaiheeseen).

Pohjois-Amerikasta kisapaikoissa ovat kiinni Team Liquid (L), Evil Geniuses (L), Gen.G Esports (L), 100 Thieves (CL) ja Cloud9 (C). Ivy-maiden kärkisijoilla ovat Team Spirit (L) ja Na`Vi (L) ennen Virtus.prota (CL), Nemigaa (C) ja Hard Legionia (C). Etelä-Amerikasta kisoihin on nousemassa BOOM Esports (C), Aasiasta TIGER (C) ja Kaakkois-Aasiasta Renegades (C).