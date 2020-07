Kommentti: Pelaamisen #MeToo tuli juuri oikeaan aikaan – mutta ei valitettavasti yllätyksenä

Kiusaaminen on pelialan suurimpia ongelmia. #MeToo-hetki ravistelee esports- ja striimauskulttuuria.

Erityisesti esports- ja striimauskulttuuria ravisteleva #MeToo ei tullut yllätyksenä, mutta tulevaisuutta ajatellen juuri oikeaan aikaan, kirjoittaa esports-toimittaja Nico Hartikainen.

Raiskaus- ja ahdistelusyytöksiä, vallan väärinkäyttöä, syrjintää, kiusaamista, vuosien salailua, uhrien syyllistämistä...

Tätä kaikkea mahtuu pelialaa, mutta erityisesti striimaamista ja esportsia parhaillaan ravistelevaan #MeToohon, jossa tarinansa ovat tuoneet esille jo sadat ihmiset.

Ongelma koskee koko pelialaa. Pelijulkaisijat kuten EA, Ubisoft ja Riot Games sekä striimausjätti Twitch ovat viime viikkojen aikana ilmoittaneet olevansa kaikenlaista asiatonta käytöstä vastaan – oli kyseessä sitten työntekijä tai kuluttaja.

En ole kovin yllättynyt ilmitulleista väitöksistä ja paljastuksista. Peliala on miesten dominoima. Se näkyy usein myös asiattomana käytöksenä.

Striimaajia, tubettajia, tähtiselostajia ja eri pelien ammattilaisia koskevia väitteitä on pulpahdellut kuin sieniä sateella. Esportsin ja striimauksen suurkuluttajanakin on vaikeaa pysyä ajan tasalla. Monet syytösten kohteeksi joutuneet ovat käyttäneet asemansa ja tähtistatuksen tuomaa valtaansa väärin. Uria on päättynyt ansaitusti – mutta ei aina.

Röyhkeitä mustamaalausyrityksiä on myös nähty, koska asetelma on usein väkisinkin sana sanaa vastaan. Valheelliset väitteet syövät koko asian uskottavuutta ja pahimmassa tapauksessa päättävät syyttömän uran.

Viime viikkojen kauhuotsikoita on pidetty häpeätahrana koko alalle, ja kolauksena kasvavalle bisnekselle. Allekirjoitan molemmat väitteet, mutta pidän myös koko #MeToota hyvänä asiana tulevaisuutta ajatellen.

Pelaaminen on jo jättibisnes, mutta esports on vielä melko uusi ja pienen piirin juttu, vaikka kasvu on nopeaa. Vielä kymmenen vuotta sitten haaveiltiin täysistä areenoista ja miljoonien dollareiden palkintopoteista. Nyt ne ovat jo peruskauraa.

Koronapandemia on tänä vuonna tuonut esportsille uutta näkyvyyttä ja seuraajia. Juuri tämän takia #MeToo sattui sopivaan kohtaan – nyt on hyvä aika asettaa uudet standardit tulevaisuutta ajatellen. Tähän kuuluu myös väärinkäyttäjien, raiskaajien ja muiden törttöilijöiden hylkääminen.

Nyt meneillään oleva kohu määrittää myös, miten asioita hoidetaan jatkossa. Esimerkiksi päätäntävaltaa vaikkapa palkkauksista jaetaan jatkossa varmasti yhden henkilön sijasta useammalle, jotta mahdollisilta syytöksiltä vallan väärinkäytöstä vältytään. Naisten ja muunsukupuolisten asemaan kiinnitetään myös toivottavasti entistä enemmän huomiota – ei huono asia sekään.

#MeToon kanssa käsi kädessä kulkee nettikiusaaminen, joka on ollut vahvasti esillä viime aikoina. Monet kertomuksensa esittäneet ovat joutuneet noitavainon ja jatkokiusaamisen kohteeksi. Kiusaaminen koskettaa kuitenkin muitakin kuin tähtiä, naisia ja someaktiiveja.

Suomessa kiusaaminen ja häiriköinti ovat todellisia, isoja ongelmia. Asiattomuuksia on huudeltu pelitapahtumissa työntekijöille ja pelaajille, joita solvataan myös oikein urakalla Twitch-chateissa ja sosiaalisessa mediassa. Suomen osalta pelikohut ovat olleet vielä pieniä, joskus jopa naurettavia, joten toivotaan asian pysyvän myös näin jatkossa.

Suomikaan ei ole ongelmaton paikka. On ilmiselvää, että pelaamisen pitäisi kuulua kaikille, mutta valitettavan moni kitkee toimillaan muita kun miespelaajia pois pelimaailmasta. Ilta-Sanomat uutisoi hiljattain esimerkiksi 49-vuotiaasta Katjasta, jonka rakas peliharrastus on kärsinyt miesporukan kommenteista. Miisa Nuorgam on puolestaan puhunut avoimesti vuosien varrella saamistaan kommenteista.

Olen valkoisena heteromiehenä kuullut lukemattomia kertoja ”homo”, ”läski”, ”mutsis on huora” ja ties mitä muita huuteluja vuosikausia oikeastaan jokaisen Euroopan maan asukkaalta. Olen itse turtunut jo tähän – räiskintäpeleissä huutelijat mykistän nopeasti – mutta moni muu ei varmasti ole. Eikä pitäisikään.

Voin vain kuvitella, kuinka paljon lokaa saavat niskaansa naiset, mustat, homot ja kaikki muut, jos peliin sattuu samanaikaisesti vääränlainen kaveri. Omien kokemusteni perusteella naispelaajien ei tarvitse edes sanoa mitään, jos peliprofiilista selviää etunimi. Vähättely, solvaaminen tai ”flirttailu” alkaa takuuvarmasti jossain kohtaa.

Minullakaan ei ole antaa kaikki ongelmat ratkaisevaa ehdotusta. Törkykommenttien kitkemiseksi ei ole selvää ratkaisua – ellei haeta mallia Kiinasta, jossa ihmisten tekemisiä seurataan tarkasti. Toivon kuitenkin, ettei näin tapahdu nyt tai tulevaisuudessa.

Jokainen voi omilla toimillaan vaikuttaa ja näyttää esimerkkiä muille: Kiusaaminen, asiaton käytös tai vaikka ahdistelu ei ole ok.

