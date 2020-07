Kommentti: Onko kesäloma vastaus ENCEn ongelmiin? Nuoren tähtipelaajan tilanne huolestuttaa

Jere ”sergej” Salo, 19, oli viime vuoden 13. paras CS-pelaaja maailmassa. Tänä vuonna suoritustaso on ollut kaukana siitä.

Counter-Striken vuosittaisen kesäloman alkaessa ENCEllä on nyt aikaa miettiä uudestaan keväällä toteutettuja suuria muutoksia, toteaa Ilta-Sanomien toimittaja Tatu Partanen.

Suomalainen ENCE vahvisti huhtikuussa Counter-Strike-joukkueensa rivejä 18-vuotiaalla superlupauksella Elias ”Jamppi” Olkkosella. Olkkosen kohutusta pelikiellosta johtuen joukkue on kuitenkin joutunut vaihtelemaan kokoonpanossaan häntä ja Sami ”xseveN” Laasasta.

Laasanen oli hetken aikaa keväällä sivussa burnoutin takia, mutta pelasi kesäkuun lopussa ENCEn kanssa pelaajataukoa edeltäneen, todella tärkeän major-karsintaturnauksen. Turnaus päättyi ENCEn kannalta jokseenkin karvaaseen – muttei suinkaan katastrofaaliseen – kymmenenteen sijaan.

25-vuotiaan Laasasen paluu joukkueen riveihin hetken tauon jälkeen sujui yllättävän positiivisesti: Peli oli pitkälti yhtä hyvää kuin Olkkosen kanssa. Mutta miten ihmeessä ENCEn peli oli käytännössä samaa tasoa, kun riveistä puuttui yksi tähtipelaajista?

Sami ”xseveN” Laasanen on kertonut kärsineensä burnoutista. Hän on viime kuukausina seurannut osan turnauksista sivusta.

Tähtipelaajia pitäisi ENCEllä olla Olkkosen lisäksi kaksi: Kenties Suomen CS-historian paras pelaaja eli Aleksi ”allu” Jalli ja nuori lupaus Jere ”sergej” Salo. Jallin peli on ollut oikeastaan ainoa asia, joka ENCEssä on ollut tänä vuonna tasaisen hyvää. Salo sen sijaan on viimeisen muutaman kuukauden aikana kadonnut palvelimelta täysin.

Viime vuonna ”nuori osuja” eli Salo oli etenkin huippujoukkueita vastaan todella vahva. HLTV:n tilastojen mukaan hänen ratinginsa oli maailman viittä parasta joukkuetta vastaan erittäin hyvä 1,14. Viimeisen kolmen kuukauden aikana se on ollut kuitenkin umpisurkea 0,90 – joukkueen huonoin.

Mitä on tapahtunut viime vuoden 13:nneksi parhaalle pelaajalle, josta piti tulla suomalaisen CS:n lipunkantaja? Ehkä koronapandemian aiheuttama nettipelien hurja määrä on vaikuttanut suurilla lavoilla erinomaisesti pelanneen Salon suorituksiin? Se ei kuitenkaan yksinomaan riittäisi selittämään sitä, kuinka suuri pudotus Salolla on ollut juuri niissä peleissä, jossa hän oli aiemmin vahvimmillaan.

Elias ”Jamppi” Olkkosen peliuraa varjostaa kiistelty major-pelikielto.

Ehkäpä pudotus Salon suoritustasossa liittyy ENCEn kevään aikana muuttuneeseen roolitukseen? Yleisesti CS-joukkueen dynamiikkaan kuuluu se, että muu joukkue järjestää taitavimmille pelaajille tilanteita esimerkiksi heittämällä valoja ja savukranaatteja. Tai yksinkertaisesti vetämällä vihollisen tuli itseen, jolloin tähtipelaaja siivoaa tilanteen helpommin joukkueensa eduksi.

Huippujoukkueissa näitä tähtipelaajia, joille annetaan palvelimella resursseja muita enemmän, on lähes aina kaksi. Tyyli on todistetusti toimiva. ENCEllä ei ole siis mitään pakkoa saada kaikki kolme ”tähteä” samanaikaisesti pelaamaan.

Ei varsinkaan, kun tavallisesti Salolle tilanteita järjestävä, jämäpaikkoja pelaava tukipelaaja Laasanen suorittaa tällä hetkellä häntä paremmin. Kehtaisin jopa väittää, että Salon korvaaminen Laasasella aktiivisessa kokoonpanossa olisi ENCEn kannalta parempi järjestely – joskin Olkkosen major-pelikielto sotkee tilannetta.

Toisaalta on täysin mahdollista, että Salon pelin heikolle tasolle on palvelimen ulkopuolinen selitys: Burnout, josta ENCE-pelaajat ovat puhuneet kevään aikana. Laasaselle hetken tauko teki selvästi hyvää, joten ehkä seuraavan neljän viikon kesäloma nostaa myös Salon suoritustason takaisin odotetulle tasolle.

Keväällä 19 vuotta täyttänyt Jere ”sergej” Salo ei ole pelannut tänä vuonna odotetulla tasolla.

ENCE kertoi Olkkosen sopimuksen julkistamisen yhteydessä tehneensä suunnitelmia kokoonpanon ympärille heinäkuun alkuun eli kesäloman alkamiseen asti. Nähtäväksi jää miten kuuden hengen joukkue jatkaa syksyllä.