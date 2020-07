CS-ammattilaisten kesäloma alkoi – yllättäjä maailmanlistan kärkeen

CS-ammattilaisten kesätauko pidetään 6.7.–6.8. Maailmanlistan kärkeen nousi hurjassa iskussa oleva saksalaisjoukkue BIG.

Counter-Striken ykkössivusto HLTV:n ylläpitämä ja viikoittain päivittyvä maailmanlista on kokenut suuria muutoksia. Listan kärkeen on noussut kaksi isoa turnausta peräkkäin voittanut saksalainen BIG-joukkue.

BIG oli vielä viime viikolla seitsemäs, mutta sunnuntainen cs_summit 6 -turnausvoitto toi joukkueelle roppakaupalla ranking-pisteitä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun listan kärjessä on saksalaisjoukkue.

Joukkue oli vielä 18. toukokuuta sijalla 30, joten nousu kärkeen oli nopea. Kuukausi sitten vielä harva, jos kukaan, olisi uskonut joukkueen olevan kärjessä pelaajatauon alkaessa. BIGissä pelaavat saksalaiset Johannes ”tabseN” Wodarz, Tizian ”tiziaN” Feldbusch, Florian ”syrsoN” Rische, Nils ”k1to” Gruhne ja turkkilainen Can ”XANTARES” Dörtkardeş.

Maailmanlistan top30 on nähtävillä jutun lopussa olevassa taulukossa!

BIGin takana toisella sijalla on jo kolmatta viikkoa Team Vitality, joka on vain kolmen pisteen päässä kärkisijasta. Vitality on kolmen viikon aikana nähnyt kolmen eri joukkueen olevan maailmanlistan kärjessä.

Kolmantena on Pohjois-Amerikan cs_summit 6 -turnauksen juuri voittanut Evil Geniuses (+5 sijaa). Sijoilla 4.–10. ovat Na`Vi (-3), G2 (-2), Fnatic (-1), FaZe (-3), Team Liquid (+2), FURIA (-3) ja Astralis (-1).

Cs_summit-turnauksesta pronssia napannut OG, jossa pelaa Aleksi ”Aleksib” Virolainen, nousi seitsemän sijaa ollen 14:s. Suomalaisjoukkue ENCE on sijalla 21 (-4), mutta perässä hengittää tasapisteissä oleva Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä GODSENT (+6). Top30:n viimeistä sijaa pitää toista viikkoa suomalaisjoukkue HAVU Gaming (-).

ENCE suuntaa kuukauden kesätauolle sijalta 21.

HLTV:n maailmanlista päivittyy viikoittain maanantai-iltaisin. Listalla otetaan erityisesti huomioon viimeisen kahden kuukauden suoritukset. Lisäksi joukkueiden kaikki suoritukset viimeiseltä vuodelta on huomioitu, mutta mitä pidempi aika tuloksesta on, sitä vähemmän se tuo pisteitä. Pelaajavaihdokset rokottavat myös pisteitä.

Koronan takia turnauksia on pelattu maaliskuun jälkeen yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta alueittain, ei kansainvälisesti. Tämä on vaikuttanut huomattavasti rankingiin. Netissä pelattujen turnausten tulokset ovat olleet paikoitellen hyvin yllättäviä. Lisäksi rankingiin on vaikuttanut maaliskuussa edellisen kerran pelattujen suurten lan-turnausten pisteiden arvon väheneminen.

CS-ammattilaisten kuukauden kestävä kesätauko alkoi eilen maanantaina 6.7. Seuraavan neljän viikon aikana maailmanlista ei tule kärjen osalta muuttumaan pelillisten tulosten seurauksena.

