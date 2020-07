Änärihirmu Erik Tammenpää menetti sponsorinsa – nappasi heti turnausvoiton

Erik ”EKI” Tammenpää on voittanut kaiken mahdollisen NHL-pelisarjassa.

21-vuotias Erik Tammenpää on voittanut kaiken mahdollisen NHL-pelisarjassa. Nyt hän on ilman tukijaa, kun yhteistyö tshekkifutaajan perustaman joukkueen kanssa päättyi.

Maailman menestynein NHL-pelisarjan pelaaja ja vuoden 2018 maailmanmestari Erik ”EKI” Tammenpää, 21, ei jatka Team Sampi -organisaatiossa. Tammenpää kertoi asiasta Twitterissä.

Tammenpään mukaan Sampi tekee organisaatiotasolla muutoksia, joiden takia hänen sopimuksensa päättyi kesäkuun lopussa. Tammenpään tavoite oli voittaa maailmanmestaruus Sampi-paidassa, mutta viime vuonna kisat päättyivät neljänteen sijaan.

21-vuotiaan piti muuttaa keväällä Tshekeissä sijaitsevaan Team Sampin pelitaloon, mutta koronan takia suunnitelmat menivät uusiksi. Sampi on syksyllä 2018 perustettu tshekkiläinen peliorganisaatio, jonka takana on Serie A:ssa Samprodia-joukkuetta edustava jalkapalloilija Jakub Jankto. 24-vuotias Jankto on Tshekin maajoukkueen luottonimiä.

Sponsorin vetäytymisestä huolimatta kaikkien aikojen änärihirmu aikoo jatkaa uraansa. Tammenpää pelasi heti viikonloppuna Satakunnan Kansan järjestämässä SK Cupissa: Tuhannen euron pääpalkinto tuli voitoilla kovista kilpakumppaneista.

21-vuotias Tammenpää on voittanut NHL-pelisarjan 1vs1-pelitilan maailmanmestaruuden lisäksi käytännössä kaiken mahdollisen. Palkintokaapista löytyvät Suomen mestaruudet (1vs1, 6vs6), kaksi EM-kultaa (6vs6) ja Ruotsin mestaruus (6vs6). Tänä keväänä espoolainen voitti yhdessä Joel ”Rottadee” Myllymäen kanssa kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n järjestämät änärin MM-kisat.