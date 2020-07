KOVAlle rahakas liigamestaruus – joukkue palkitsi tähtipelaajansa kananugeteilla

Nikita ”derkeps” Sirmitev (keskellä) on ollut KOVAn tähtipelaaja tänä vuonna.

KOVA on voittanut kevään aikana kolme kotimaista CS-liigaa. Palkintorahaa on tullut lähes 50 000 euroa.

Suomalainen Counter-Strike-joukkue KOVA Esports juhli myöhään sunnuntai-iltana kotimaisen FEL-liigan voittoa.

KOVA kaatoi finaalissa HAVU Gamingin 2–1 (13–16 Nuke, 16–11 Train, 16–5 Overpass). Molemmat joukkueet hävisivät karttavalintansa, mutta KOVA vei jäljelle jääneen Overpassin ylivoimaisesti.

KOVA kuittasi liigamestaruudesta 25 000 euroa HAVUn joutuessa tyytymään hopeaan ja 10 000 euroon. Välierissä pudonneet Veto ja SJ saivat molemmat 4000 euroa.

FEL-mestaruus oli KOVAn ensimmäinen. Joukkue on tänä vuonna juhlinut Suomessa FELin lisäksi Elisa- ja Telia-liigojen voittoa. Palkintorahaa kolmesta mestaruudesta on tullut yhteensä 46 700 euroa, minkä lisäksi joukkue on saanut kaksi paikkaa kansainvälisiin turnauksiin.

KOVAssa pelaavat Lauri ”pietola” Hietala, Samu ”uli” Leirilaakso, Nikita ”derkeps” Sirmitev, Petteri ”peku” Jaakkola ja Samuli ”Twixie” Herrala. Joukkue on pelannut samalla kokoonpanolla syyskuusta 2019 asti.

Tähtipelaaja Sirmitev juhli voittoa kananugeteilla, jotka joukkue oli luvannut tarjota voittoa vastaan. Sirmitevin tilauksen toimitti KOVAn sponsorimyynnistä vastaava Matti Orava, joka jakoi Twitterissä videon liigamestarin tilauksesta.

