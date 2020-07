Iso voitto Saksaan – Aleksib:lle pronssia, zehN loisti kirkkaimmassa kärjessä

Cs_summit 6 -turnaus päättyi BIG-joukkueen voittoon, mutta kärjen tuntumassa nähtiin myös suomalaisväriä.

Counter-Striken uudistuneen major-karsintasarjan toinen turnaus, cs_summit 6, päättyi sunnuntaina Euroopan-turnauksen osalta saksalaisen BIG-joukkueen voittoon.

Finaalissa BIG kaatoi Team Vitalityn 3–2-tuloksella (0–1, 16–8 Mirage, 11–16 Inferno, 16–10 Dust II, 16–10 Overpass). Vitality sai 1–0-johdon voitettuaan ylemmän kaavion finaalissa BIGin.

BIG on ollut korona-ajan yksi parhaimmista joukkueista: Tiimi on yltänyt viimeisen muutaman kuukauden aikana aina finaaliin asti. Turnauksista tosin ehdotonta huipputasoa ovat olleet vain Summit ja DreamHack Masters, jotka molemmat päättyivät BIGin voitonjuhliin.

Karsintavoitosta BIG sai 34 000 dollaria ja 2000 RMR-karsintapistettä. Vitalityn saldo oli 22 000 $ ja 1875. Kolmanneksi sijoittui Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG, jonka pronssisija oli roimasti yli odotusten.

Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä GODSENT sijoittui viidenneksi kaadettuaan sijoitusottelussa Fnaticin 2–1. Linjala oli turnauksen viidenneksi paras pelaaja tilastojen osalta. 14 kartan jälkeen hänen ratinginsa oli 1,15 ja tappoja kertyi 50 enemmän kuin kuolemia.

Suomalainen ENCE sijoittui kymmenenneksi hävittyään 9.–10. sijan ratkaisevan ottelun G2 Esportsille.

Cs_summit 6 oli osa CS-julkaisija Valven uudistunutta major-karsintasarjaa, joka pelataan alueittain. Kolmen turnauksen karsintasarjassa eniten pisteitä keränneet saavat kutsun marraskuussa Riossa pelattavaan major-turnaukseen.

Majoriin kutsutaan 11 eniten pisteitä kerännyttä joukkuetta. Linjalan edustama GODSENT on neljäs, ENCE viides ja Virolaisen OG 11:s. Vitality on toistaiseksi ainoa major-paikan varmistanut joukkue. Ilman pisteitä turnaukseen lähteneet BIG ja OG nousivat kertaheitolla kiinni major-paikkaan.

Kolmas karsintaturnaus pelataan syksyn aikana. Kahden miljoonan dollarin ESL One Rio Major -arvoturnaus on tarkoitus järjestää marraskuussa, jos koronatilanne sen sallii. Monet uskovat majorin siirtyvän vielä syksystä ensi kevääseen. Tällöin myös karsintaturnausten määrää saatetaan nostaa nykyisestä kolmesta. Pistetilanne on nähtävillä alta.

Jos taulukko ei näy yllä, katso se täältä.

CS_summit 6 oli ammattilaisjoukkueiden viimeinen turnaus ennen kuukauden kestävää pelaajalomaa. Joukkueet palaavat pelikentille virallisesti 6. elokuuta.