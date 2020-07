Fanit lyövät rahaa tiskiin ennätystahtia – pelijätti tienannut MM-kisoilla jo 71,8 miljoonaa

Dota 2:n MM-turnauksen palkintopotti on jälleen ennätysvauhdissa, vaikka koko kisojen järjestäminen on yksi iso kysymysmerkki koronan takia.

Dota 2:n tämän vuoden MM-kisojen eli The International -turnauksen kohtalo on yhä epäselvä. Järjestyksessään kymmenennet kisat piti pelata elokuussa Ruotsissa, mutta koronapandemian takia niitä on lykätty määrittämättömäksi ajaksi.

Tästä huolimatta kisojen palkintopotin joukkorahoitus alkoi tuttuun tapaan toukokuun lopulla, kun pelijulkaisija Valve lisäsi peliin niin sanotun taistelupassin.

Viimeisen viikon aikana potti on kasvanut peräti 9,5 miljoonalla dollarilla. Palkintopotti on nyt kirjoitushetkellä 25 560 624 dollaria.

Kasvupyrähdyksen selittää Valven erikoistarjous, jolla taistelupassin tasoa voi kasvattaa halvemmalla kuin yleensä. Tarjouksen tultua myyntiin potti kasvoi ensimmäisen 24 tunnin aikana neljällä miljoonalla.

Taistelupassin ostamalla pelaaja saa käyttöönsä erilaista lisäsisältöä. Passia voi kehittää pelaamalla tai rahalla. Passin ja sen oheismyynnistä ohjataan neljännes palkintopottiin, loput rahoista jäävät Valvelle.

The Internationalin palkintopotin rahoitus lähtee aina 1,6 miljoonasta dollarista. Koska palkintopottiin ohjataan vain neljännes, Valvelle jäävä osuus on tähänastisesta myynnistä peräti 71,8 miljoonaa.

Tämän vuoden palkintopotti on tällä hetkellä reilut kuusi miljoonaa edellä viime vuoden pottia, jos verrataan päiväkohtaisia lukuja. Viime vuonna kisoissa pelattiin lopulta 34 330 068 dollarin potista.