Syytökset seksuaalisesta hyväksikäytöstä ravistelevat esportsia – pelitähti poisti nopeasti sometilinsä

Nairoby ”Nairo” Quezada on rajujen syytösten kohteena. Pelaaja reagoi väitteisiin poistamalla suositut sometilinsä.

Ahdistelu- ja hyväksikäyttösyytökset ravistelevat tällä hetkellä esports- ja pelialaa. Tappelupelilegenda ”Nairo” reagoi koviin syytöksiin poistamalla sometilinsä.

Esports- ja striimaajayhteisön viime viikkojen suurin puheenaihe on ollut ahdistelu- ja hyväksikäyttötapausten suma. Tapauksia tai väitettyjä tapauksia on tullut julkisuuteen jo toista sataa.

Syytettyinä on ollut tubettajia, striimaajia, esports-selostajia, pelaajia, managereja ja organisaatioiden henkilökuntaa. Osa syytetyistä on myöntänyt syytökset ja saaneet potkut, jotkut taas kiistäneet kaiken. Osa syytöksen esittäneistä on jäänyt kiinni tarinan värittämisestä.

Super Smash Bros. Ultimate -pelin kilpapelaaja Zack ”CaptainZack” Lauth väitti torstaina Twitterissä joutuneensa pelin tunnetuimpiin nimiin lukeutuvan Nairoby ”Nairo” Quezadan hyväksikäytön uhriksi.

Väitetty hyväksikäyttö tapahtui CEO Dreamland -turnauksessa vuonna 2017, jolloin Lauth oli 15-vuotias ja Quezada 20. Lauth myöntää tekstissä aloittaneensa hotellihuoneessa tapahtuneen ja lopulta suuseksiin johtaneen tilanteen Quezadan kanssa, mutta muistuttaa olleensa vasta teini.

Kirjoituksen yhteydessä Lauth jakoi kuvakaappauksia tarinastaan ja PayPal-maksuista, jotka olivat kuulemma Quezadalta. Lauth väittää saaneensa pelaajalta yhteensä 2625 dollaria, jotta ei kertoisi asiasta julkisuuteen.

Lauthin kirjoituksen jälkeen Quezada poisti Twitter- ja Instagram-tilinsä välittömästi. Smash-pelaaja Ezra ”Samsora” Morris puolestaan jakoi Twitteriin kuvakaappauksen, jossa Quezada pyytää tältä anteeksi Facebookin välityksellä ja sanoo hyvästi.

Twitterissä leviää myös kuvakaappauksia Quezadan veljen kommentista, jonka mukaan pelaaja olisi ”done” eli heittänyt hanskat tiskiin. Quezadan edustama organisaatio NRG Esports ei ole kommentoinut tilannetta.

Nykyisin 18-vuotias Smash-pelaaja Troy ”Puppeh” Wells puolestaan väittää Twitterissä joutuneensa selostaja Cinnamon ”Cinnpie” Dunsonin manipuloimaksi ja hyväksikäytön uhriksi kesällä 2016. Wells oli tuolloin 14-vuotias ja Dunson 24.

Wellsin kirjoituksen mukaan he matkustivat useasti yhdessä eri Smash-turnauksiin, joiden yhteydessä hyväksikäyttö tapahtui. Snapchatin ja Facebookin kautta alkanut seksuaalissävytteinen viestittely johti Wellsin mukaan lopulta suuseksiin, mutta ei yhdyntään.

Wellsin mukaan Dunson pakotti hänet myös muun muassa poistamaan heidän välisiä keskustelujaan säännöllisesti. Hyväksikäytöstä liikkui huhuja jo vuonna 2019, mutta molemmat osapuolet kiistivät ne silloin. Wells toteaa kirjoituksessa vasta nyt olleen valmis puhumaan asiasta ääneen.

Dunson ei ole kommentoinut asiaa. Smash-yhteisössä on reagoitu voimakkaasti viimeisen vuorokauden paljastuksiin, joita on enemmänkin kuin vain Lauthin ja Wellsin tapaukset. Smash-yhteisössä on pelätty paljastusten koituvan suositun tappelupelin kuoliniskuksi.